Черный Вторник «Амальгама» (интернет-сингл)

Исполнитель: Черный Вторник, Название: «Амальгама», Стиль: рок, Год: 2025

Группа «Черный Вторник» из города Иваново является официальным трибьютом «Сектором Газа» и постоянным участником фестивалей памяти Юрия «Хоя» Клинских, проводимых его дочерью Ириной и другими людьми, причастными к гениальному исполнителю. Однако «Черный Вторник» отнюдь не ограничиваются кавер-версиями, а предлагают и авторский материал.

Новинка «Амальгама» тяжелая (во всех смыслах) баллада о любви и в ней не стоит искать сходства с «Сектором Газа». В основе песни — традиционная символика зеркала как окна в иной мир. Но в панк-культуре, к адептам которой явно относится и «Черный Вторник», зеркала нередко, напортив, символизировали ограничения в духовной жизни человека (например, Егор Летов об отражении в зеркале писал: «О, мой кот — нас обоих поймали в полиэтиленовый мешок»). А в «Амальгаме» происходит окончательное развенчивание мистических способностей зеркала: по ту сторону стекла оказывается такая же пустота, как и та, которая царит в душе героя после неудачных отношений.