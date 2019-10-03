3 октября 1993 года: капкан для «оппозиции»

Ровно 26 лет назад в финальную стадию вступило противостояние российских парламентариев и нелегитимного на тот момент президента



Стоп-кадр из видео в YouTube

По прошествии лет становится понятным, что 3 октября 1993 года защитники Белого дома угодили в хорошо продуманную ловушку, что позволило пропрезидентским силам перейти на следующий день к ликвидации оппонентов с помощью танков и сохранивших лояльность Ельцину подразделений Внутренних войск и армии.

О действиях Ельцина, Руцкого и Хасбулатова написаны сотни статей и десятки книг, во многих из которых где прямо, а где завуалировано указывается, что события 3 октября были спланированы ельцинскими советниками. Причем спланированы блестяще.

Фактически сторонников Верховного Совета загнали в умело организованную ловушку, взвалили на них всю ответственность за пролитую кровь, после чего, в соответствии с ельцинским указом о чрезвычайном положении, изданным днем 3 октября, они были объявлены вне закона и против них была использована бронетехника.

На что обращают внимание практически все исследователи событий 3 октября, так это на ту легкость, с какой демонстранты дошли по Садовому кольцу от м. «Октябрьская» до Белого дома и захватили мэрию и гостиницу «Мир», в которой располагался штаб ГУВД.

Почти две недели милиция вполне успешно блокировала Дом Советов, но 3 октября на пути демонстрантов оказались лишь жидкие милицейские заслоны, которые были легко сметены, причем демонстрантам достались десятки грузовиков и автобусов с ключами зажигания, заботливо кем-то оставленные.

Никто не препятствовал демонстрантам использовать весь этот транспорт для выдвижения в район Останкино – весь мир обошли кадры, как по Садовому кольцу в Останкино параллельно движутся демонстранты на захваченных грузовиках и автобусах и бойцы спецназа Внутренних войск Софринской бригады на бэтээрах.

Уже тогда было понятно, что что-то здесь не так, ведь при желании софринский спецназ мог уничтожить значительную часть защитников Белого дома ещё на подступах к Останкино. Но этого сделано не было.

Не остановили сторонников Руцкого и Хасбулатова и милицейские заслоны на Садовом кольце, и вскоре они благополучно добрались до Останкинского телецентра. Хотя, повторимся, остановить их движение было проще простого, учитывая сколько тысяч силовиков было сконцентрировано в центре Москвы.

Для их остановки, в принципе, хватило бы одного взвода с штатным вооружением, да что там взвода – два-три пулемета гарантированно могли бы уничтожить и рассеять направляющуюся в Останкино колонну. А уж одного БТР-80 с его 14,5 мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ хватило бы за глаза.

Но при движении в сторону Останкино по сторонникам Верховного Совета не было сделано ни одного выстрела даже из пистолета. По очень простой причине – никто из многочисленных милицейских генералов не отдал соответствующего приказа.

В 16.30 первые грузовики и автобусы, возглавляемые генералом Альбертом Макашовым и главой партии «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, беспрепятственно достигли останкинского телецентра. На тот момент телецентр защищали 84 бойца Софринской бригады Внутренних войск, а вскоре численность лояльных Ельцину подразделений была усилена бойцами ОМОНа и достигла 480 человек.

По свидетельству очевидцев, генерал Макашов хотел урегулировать дело мирным путем и просил дать сторонникам Верховного Совета эфир для обращения к народу, но его начинание странным образом «заволокитили».



Фото из соцсетей

В толпе демонстрантов был замечен человек с гранатометом, который оказался у него в руках после того, как РПГ ему вручил некий «полковник милиции», которого так и не смогло установить следствие и имя которого неизвестно до сих пор. Причем гранатомет был снаряжен не какой-то там старенькой гранатой, а новейшей, с тандемной боевой частью, способной пробить железобетон метровой толщины. Интересно, со склада какой силовой структуры и кому был выдан такой мощный боеприпас?

Всё неумолимо шло к развязке, и в 19.10 в здании телецентра прогремел взрыв, от которого погиб один боец Софринского спецназа. После чего по демонстрантам был открыт шквальный огонь из здания телецентра. Можно сказать, что в этот момент и закончилось противостояние Руцкого-Хасбулатова с Ельциным. Шансов противостоять до зубов вооруженным спецназовцам у сторонников Верховного Совета не было никаких, а у Ельцина отныне были развязаны руки. Чем он и воспользовался.

Впоследствии комиссия по расследованию событий 3-4 октября так и не пришла к единому мнению о том, что же именно взорвалось в здании телецентра. Официальная версия о выстреле из гранатомета не подтвердилась и ставилась под сомнение. Точно так же ставилась под сомнение и общая цифра жертв – 46 человек убитых.

Зато позднее вскрылась одна неприятная правда – некоторые из убитых были раздавлены бэтээрами внутренних войск, а на некоторых телах были обнаружены раны, нанесенные штык-ножами.

То есть выходило, что раненых попросту добивали, после того, как демонстранты были рассеяны и площадь перед телецентром перешла под контроль силовиков. Не особо афишировался и факт стрельбы по машинам «скорой помощи», в результате чего имелись убитые среди медицинских бригад.

Дальнейшее хорошо известно: на следующий день Ельцин объявил всему миру, что после пролития крови мятежниками он как гарант Конституции имеет полное право применить силу в любом объеме, и по Белому дому открыли огонь танки и начался его штурм. Самое интересное, что празднование победы ельцинским окружением, да и самим гарантом, началось задолго до окончания штурма, то есть все уже было известно заранее.

Хотя штурма как такового не было, а началось практически безнаказанное уничтожение защитников Дома Советов да и всех тех, кто имел несчастье оказаться поблизости от района проведения «спецоперации». На стадионе «Красная Пресня» совершались бессудные казни, много людей было убито в окрестностях Белого Дома, и надо сказать огромное спасибо бойцам «Альфы», которые смогли вывести значительное число людей из Дома Советов до того, как там началась кровавая вакханалия. Иначе счет жертв был бы совсем зашкаливающим.

За своё благородство и следование присяге «Альфа» заплатила гибелью одного своего бойца, убитого неизвестным снайпером. Известно лишь то, что выстрел был сделан не из Дома Советов, а с противоположной стороны.

Кстати, «неизвестные» снайперы, которые имели вполне конкретные звания, имена и фамилии, убили 4 октября множество людей, но официальная пропаганда постаралась все жертвы повесить на сторонников Верховного Совета. До сих пор неизвестно точное количество жертв кровавого октября 1993 года и вряд ли когда будет известно. Но однозначно речь идет о сотнях погибших.

Не афишировалось участие в октябрьских событиях разнообразных силовых структур, принадлежащих российским олигархам, для которых падение ельцинского режима было бы смерти подобно. Они только-только вошли во вкус, только-только начали масштабное разграбление страны - и тут вдруг все их инвестиции и хитрые схемы были поставлены под удар. Поэтому они и помогали нелегитимному на тот момент «гаранту» по мере сил и возможностей.

Отдельная тема, ждущая своего исследователя – иностранное участие в октябрьских событиях. Наивно было бы предполагать, что западные «партнеры» заняли в те дни позицию сторонних наблюдателей. Пулевые отверстия в окнах Дома Советов, обращенных в сторону американского посольства, говорят скорее об обратном.

Что было дальше, хорошо известно. В 1994 году началась первая чеченская война. В 1995 году прошли залоговые аукционы – плохо замаскированное ограбление страны. Затем в обиход вползло такое понятие, как «семибанкирщина». Затем случился дефолт, а потом в Москве и других городах России стали взрываться жилые дома вместе с мирными жителями. Теракты стали вообще чем-то само собой разумеющимися. И всё это было следствием кровавого октября 1993 года, когда страна вместо развития и процветания свернула в тупик.

Президентская власть стала сродни царской – что блестяще доказал Ельцин, отдав приказ стрелять по своему народу, наплевав не только на Конституцию, но и на некоторые свои же законы. Народу было показано и на деле доказано, что демократией в России не пахнет, а всех несогласных с этим власть будет давить как клопов.

Очень быстро образовался класс «неприкасаемых», для которых законы не писаны, а сама страна была успешно встроена в мировую капиталистическую систему, как сырьевой придаток с вымирающим населением, развалом науки, промышленности, оборонки.

Сложно сказать, какой была бы Россия, победи в октябре 1993 года Верховный Совет, но что-то подсказывает, что победить он не мог просто по определению. И дело не только и не столько в отсутствии пассионарности у Руцкого и Хасбулатова, а в том, что слишком многие силы ставили на Ельцина, и они не могли допустить его смещения с поста президента.

Слишком много очень влиятельных людей и структур могли лишиться фантастического гешефта, ведь на кону стояла самая богатая страна мира. Вот почему 3 октября была как по нотам разыграна спецоперация по ликвидации остатков Советов и установлению президентского абсолютизма. И при этом всем заинтересованным лицам было наплевать, сколько крови прольется на улицах Москвы и сколько сотен - да хоть и тысяч - людей будут убиты при подавлении «красно-коричневого» мятежа. Когда на кону стоят неисчерпаемые ресурсы России, нет такого преступления, на которое не пошли бы все желающие дорваться до этих богатств.

Так что день 3 октября 1993 года был и будет оставаться одной из самых трагических дат во всей тысячелетней российской истории.