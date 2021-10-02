Лидер «Теплой Трассы» назвал советскую эстраду самой чистой музыкой в мире

Творческий вечер лидера «Теплой Трассы» Вадима Макашенца состоялся в музыкальном магазине «Дом Культуры» 26 сентября

«ТТ» - уникальный пример, когда коллективом полноправно руководит автор текстов, обычно не выходящий с музыкантами на сцену. Кто-то из зрителей метко окрестил его генератором идей. Несомненным плюсом такой диспозиции является чистота духа, которая сохраняется в группе на протяжении 30-ти лет существования. Минус в том, что даже поклонники группы не всегда знают в лицо того, кому она обязана всем. Творческий вечер стал уникальным событием, когда Вадим Макашенец, наконец, вышел из тени.

В первом отделении мероприятия, которое длилось почти три часа, поэт представил свою первую книгу «Избранное». По его словам, попытки собрать его стихи и тексты песен под одной обложкой предпринимались неоднократно, но лишь сейчас идея воплотилась — благодаря деятельной супруге автора Марии Макашенец. Книга уже выдержала три издания, но останавливаться на достигнутом Вадим Макашенец не собирается, ведь не все тексты «ТТ» попали в сборник. Так что в скором времени будем ждать и других томов этого импровизированного «собрания сочинений».

Писать стихи Макашенец начал в армии. Служил он в Москве, и это время стало очень плодотворным, как плане осознания себя в этом мире, так и в проникновении в сокровенную тайну города, который поэт полюбил на всю жизнь. В 1991-м году он с Сергеем «Талоновым» Кистановым организовал «Теплую Трассу». Песни писались на готовые тексты на мелодию, которая неизменно рождалась в сердце автора, но доносилась до согруппников опосредованно и приблизительно. В этом, кстати, еще одна уникальная особенность «ТТ». С 1991 по 2018 годы Макашенец, сосредоточившись на творчестве своей группы не написал ни одного стихотворения. И лишь после кризисного момента в жизни группы стал работать по обоим направлениям сразу.

Есть в книге и серия абстрактных рисунков Вадима Макашенца, относящихся к его раннему периоду. В 90-е он работал оператором копировальной техники на заводе «Трансмаш» в Барнауле, времени была уйма, поэтому он зачастую непроизвольно рисовал что-то на ватмане, думая при этом на чем-то своем. Не потому ли его творчество не только беспредметно, но и сюрреалистично, ведь и Сальвадор Дали с соратниками исповедовали автоматические методы живописного искусства.

Заметно удивил Вадима Макашенца вопрос о том, почему многие стихи пишут в молодости, а, повзрослев, «завязывают» с этим навсегда. Лидер «ТТ», напротив, убежден, что прекращать сочинить стихи — это верный признак деградации. Сам он слагать рифмованные строчки не прекращал и уверен, что открытые сердца откликаются на их посыл.

Оригинально был сформулирован вопрос о том, что «Теплая Трасса» начинала под влиянием советской эстрады и творчества Владимира Высоцкого, почему же тогда сама ушла в андеграунд. Вадим Макашенец признал, что рос на Высоцкой, а советскую эстраду вообще считает самой чистой музыкой в мире. Но все же становление «ТТ» происходило на сломе эпох, поэтому все эти традиции преломились в концепции группы вот таким вот образом.

Второе отделение творческого вечера было посвящено презентации двойного народного трибьюта, изданного питерским лейблом TrueFanatics. Марафон начал Митрофан Насосов (по совместительству — замдиректор «Дома Культуры» Дмитрий Кошелев), чьи кавера в трибьют не вошли. Зато он оказался единственным участникам концерта, кто знал музыкантов «Теплой Трассы» еще до основания группы. Благодаря этому он спел песни из их других проектов, например , написанную им в соавторстве с Талоновым ведь по мотивам «Откровения Иоанна Богослова». Еще одну песню - «Какая-то херня висит над мертвой жопой» он написал на стихи Макашенца, потому что она не подошла «ТТ». А к песне «Теплой Трассы» «Этот мир» Насосов имеет косвенное отношение, поскольку работал в алтайской библиотеке, когда Вадим Макашенец попросил его записать легшую в ее основу песню Аллы Пугачевой.

Юлия Тузова, выбравшая для трибьюта «Про судьбу», призналась, что долго не могла определиться, поскольку в «трассовских» вещах порою встречается ненормативная лексика. Но в итоге она сделала свой выбор на песне, которая ей показалась подлинной народной. Ну а поскольку в фольклорных произведениях каждая деревня привносит что-то от себя, Тузова с разрешения автора спела с разрешения автора в одном месте свой вариант: «Когда за это вот кому-то выжить очень хочется».

Инициатор трибьюта Андрей Лунин из группы «Рыжий Лунь» невероятно эмоционально спел «Цепь от велика», «Мертвый мир», «Слезы капали», «Зачем человеку крылья» и др. С творчеством «ТТ» он случайно познакомился у себя в Барнауле в 1998-м. Тринадцатилетним мальчишкой Андрей отправился в переход, где торговали рок-атрибутикой, и попросил что-нибудь местное. Так он стал обладателем кассеты «Веселая педократия», услышав которую испытал культурный шок.

Завершился вечер полноценным сетом нынешнего состава «Теплой Трассы» в акустике в лице Алексея Раждаева и Михаила Прошина. Последний скромно признался, что вообще-то он — гитарист, но сегодня вынужден попеть. Прошин продемонстрировал недюжинные вокальные данные, легко беря верха и демонстрируя потрясающую энергетику. Да и репертуар был выше всех похвал: «Родина огненного ордена», «Только как ни крути», «Я играю на гармошке», «Парус», «Солнце читало стихи» и несколько новых вещей.