Игорь Растеряев, 11 апреля, Gipsy

Игорь Растеряев, 11 апреля, Gipsy

Игорь Растеряев представит альбом «10 лет на комбайне» 11 апреля на большом концерте в московском клубе Gipsy на Красном октябре!

Весной 2021 года увидит свет новая концертная пластинка Игоря Растеряева – «10 лет на комбайне», материал для которой был записан на многочисленных концертах. В сборник войдут избранные песни этой большой ретроспективной программы, ранее неизданные композиции, а также новые произведения.

Игорь Растеряев: «"10 лет на комбайне" для меня – это постоянное ощущение дороги на гастроли в разные уголки любимой Родины. Именно в этих местах – Новосибирске, Питере и других городах и весях писался этот альбом. Почти все композиции пластинки записаны на концертах. Я считаю, что так песни звучат правильнее – эмоция ярче и откровеннее, чем в студии. В трек-лист вошёл материал, который не издавался на предыдущих альбомах, несколько "живых" версий песен, до того звучавших лишь в студийном варианте, а также новые работы и несколько экспериментов с музыкантами Дельфина».

Презентация пластинки в Москве состоится 11 апреля на долгожданном концерте в клубе Gipsy на Красном октябре. Именно там можно будет приобрести фирменный диск «10 лет на комбайне» с автографом Игоря.

В предстоящем мероприятии примут участие приглашённые музыканты – Василий Яковлев и Игорь Бабко, известные по своей работе с Дельфином, поэтому палитра звучания некоторых песен будет расширена. Игорь не исключает участия и других спецгостей. 

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