«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова

«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова

7 ноября в столичном ДК им. Горбунова группа «ПилОт» сыграет новую уникальную программу «Пересекая магистрали страны»!

В 2025 году группа «ПилОт» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Ставшая крылатой фраза из песни «Рок» диктует безальтернативно: будет настоящий рок, в рамках которого музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни. Конечно, и это еще не все.

«От лица ВИА «ПилОт» хочу сообщить вам, что концертная программа уже вовсю обсуждается и готовится. В этот формат мы сейчас собираем те композиции, которые уже давно не играли, вспомним то, что несколько лет уже оставалось вне нашего общего внимания, - говорит Илья Кнабенгоф. - Обязательно зацепим композиции из «тяжеляка», и в целом, мы хотим понабрать «редкостей» и смешать их с хитами. Еще один музыкальный сюрприз – мы с ребятами задумали восстановить что-то из совсем старого, сделаем, как это модно говорить, реюнион».

Важная часть новой программы – трансляция на экранах видеоряда с концептуальными сюжетами и художественными символами, которые отражают настроение и тему каждой композиции.

К слову, уже в 2024 году на концертах гости могли заметить, что группа начала обновлять видеоряд, и вас ждут новые незаурядные видеосценарии.

Начало в 20.00.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В школе Азова учеников в столовой поделили на «малоимущих» и «СВО»
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
© KM.RU
Россия готова прекратить бои в районах окружения ВСУ для доступа СМИ
© KM.RU
Электроэнергию для населения выводят на коммерческие цены
Избранное
«Северный Флот», 27 января, Papa Barvillage
Maximalizm «Еще один»
Щелочь «Робот» (ремикс)
«Оргия Праведников», 3 февраля, «ГлавКлуб»
Kritika «Расстояния» (интернет-сингл)
Сколот «Шторм» (интернет-сингл)
Сказки Черного Города feat. Черный обелиск и Арктида «Звездочет» (интернет-сингл)
Свободный полет «Песочный город» (интернет-сингл)
«Тайм-Аут», 17 апреля, «16 Тонн»
Nightmare «Aeternam»
Организация рабочего времени - тайм-менеджмент
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации