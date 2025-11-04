«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова

7 ноября в столичном ДК им. Горбунова группа «ПилОт» сыграет новую уникальную программу «Пересекая магистрали страны»!

В 2025 году группа «ПилОт» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Ставшая крылатой фраза из песни «Рок» диктует безальтернативно: будет настоящий рок, в рамках которого музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни. Конечно, и это еще не все.

«От лица ВИА «ПилОт» хочу сообщить вам, что концертная программа уже вовсю обсуждается и готовится. В этот формат мы сейчас собираем те композиции, которые уже давно не играли, вспомним то, что несколько лет уже оставалось вне нашего общего внимания, - говорит Илья Кнабенгоф. - Обязательно зацепим композиции из «тяжеляка», и в целом, мы хотим понабрать «редкостей» и смешать их с хитами. Еще один музыкальный сюрприз – мы с ребятами задумали восстановить что-то из совсем старого, сделаем, как это модно говорить, реюнион».

Важная часть новой программы – трансляция на экранах видеоряда с концептуальными сюжетами и художественными символами, которые отражают настроение и тему каждой композиции.

К слову, уже в 2024 году на концертах гости могли заметить, что группа начала обновлять видеоряд, и вас ждут новые незаурядные видеосценарии.

Начало в 20.00.