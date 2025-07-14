Стереозвук «Вопреки» (интернет-сингл)

Стереозвук «Вопреки» (интернет-сингл)

Исполнитель: Стереозвук, Название: «Вопреки», Стиль: рок, Год: 2025

Влюбленные — достаточно странные и парадоксальные люди. Вряд ли будет ошибкой сказать, что их действия в ряде ситуаций исчерпывающе описываются афоризмом из песни «Меня никто не остановит» питерской группы «Джан Ку»: «Одной рукой строю другой — разрушаю». Во всяком случае, в новом сингле «Вопреки» их земляков «Стереозвук» все происходит именно так.

Число 100 в мировых гомологиях символизирует мудрость, завершение цикла и начало нового этапа. Все эти смыслы полностью применимы к «Вопреки», где героя ждет сто дорог, а его жизнь сравнивается с сотней огней. Мудрость, видимо, состоит в том, чтобы вовремя уйти от любимой. Герой бежит от нее, но не сломя голову, а, так сказать, продуманно, чтобы попытаться сохранить то, что еще осталось между ними. А вот, чем кончится это бегство, не вполне понятно, так что это может быть как конец, так и начало. Есть ощущение, что своей цели герой достигнет в любом случае, потому что он готов даже на то, чтобы его девушка хотя бы время от времени ему снилась.

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