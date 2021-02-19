Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса и прислал первое фото

Perseverance

Марсоход займется поиском следов существования в прошлом жизни и поможет лучше подготовиться к первой высадке человека на Красную планету

Марсоход Perseverance (в переводе на русский - «Настойчивость»), запущенный в США в 2020 году, успешно сел на Красной планете и уже сделал первые снимки поверхности.

Perseverance стал пятым аппаратом NASA, севшим на поверхность Марса.


Первое фото

Посадка проходила в автоматическом режиме. В начале был раскрыт парашют, а затем отделился кожух марсохода. На заключительном этапе были активированы тормозные двигатели посадочного модуля.


Схема посадки

Ученые надеются, что Perseverance проработает 687 суток и в 2031 году на Землю будут доставлены образцы грунта. Также ожидается, что марсоход позволит найти на Марсе следы существования в прошлом жизни и поможет лучше подготовиться к первой высадке человека на Красную планету.

Марсоход Perseverance был разработан специалистами Лаборатории реактивного движения. Его общая масса составляет 1025 килограммов.

Perseverance имеет семь основных научных инструментов, позволяющих ему оценивать жизнепригодность планеты, искать биосигнатуры, собирать пробы камней и почвы. Также он имеет небольшой вертолет Ingenuity, который будет помогать в определении маршрута, пишет Naked-Science.


Ingenuity

Ожидается, что развёртывание оборудования займет несколько дней. Затем аппарат приступит к исследовательской деятельности и пришлет более детальные фотографии.

Использованы фотографии NASA/JPL-Caltech

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 15:05
    Гость: а

    на чем они долетели до Марса, если у них нет на чем добраться до Луны и даже до космической станции болтающийся в 200 км. от Земли.?

  3. 19.02.2021, 14:57
    Гость: Ну

    Если это не очередной Голливуд, то молодцы. Но с другой стороны ведь полно желающих улететь даже безвозвратно на этот Марс , даже ценой жизни. Но зато у землян не будет сомнений, не будет гаданий. Была ли там жизнь, есть ли там марсиане, можно ли там построить дачу... И прекратить наконец загрязнять свою планету, надеясь на переселение. Если инопланетяне не выходят на контакт значит в космосе есть разумная жизнь ибо зачем контактировать с идиотами которые уничтожают свою планету.

  4. 19.02.2021, 14:54
    Гость: ABCD

    Все Кремлёвские "генеральные линии" штрих пунктиром, и мне их восторженное мнение фиолетово.
    Что касается этих восторгов Пескова, то пусть передаст привет Рогозину. Оба поздравят НАСА.

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