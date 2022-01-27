Paradox «Heresy II. End of Legend»

Исполнитель: Paradox, Название: «Heresy II. End of Legend», Стиль: трэш-метал, Год: 2021

Paradox’ально, но факт. Группа Paradox вполне могла бы вписаться в большую тройку немецкого трэша. Но по факту эту триаду составляют Kreator, Sodom и Destruction. Наверное, доля справедливости в этом есть. Пока перечисленные динозавры задавали у себя тренды, наши герои невозмутимо рубили кавера Venom и Overkill.

Время было упущено и после. Paradox никуда не спешили, могли себе позволить полную заморозку деятельности на пару-тройку лет. А за 20 с лишним лет по факту выпустили всего пять номерных альбомов. Не стоит удивляться, что единственным классическим альбомом «парадоксалистов» был и остается концептуальный лонгплей 1989 года «Heresy» об Альбигойском крестовом походе XIII века.

Пластинка неоднократно переиздавалась — в 1999 и 2007 годах. А участники группы лелеяли мечту о сиквеле. Казалось бы, вплотную к воплощению этого амбициозного замысла Paradox подошел в 2013-м. Но тогда у них вышел другой полноформатный диск - «Pangea». А выход второй части «Ереси» отложился еще на 8 лет.

«End of Legend» - такой подзаголовок в духе киношной саги имеет эта работа. Пафос абсолютно оправдан. Paradox не поскупились на хронометраж, растянув чертову дюжину композиций на 75 минут. При наличии десятиминутных композиций, ни о каком занудстве речи не идет. Paradox не теряют запала и накала до самого конца, не злоупотребляя атмосферностью и балладностью.

Сквозь трешевую канву то и дело ненавязчиво просвечивают каркасы хэви, блестки пауэра и совсем чуть-чуть и иногда этот слоеный пирог припудрен прогом. Такие вещи, как «Mountains And Caves» попахивают стилистикой Rage. Но чаще Paradox предпочитает свое, оригинальное видение организации музыкального материала. Особенно наглядно это прослеживается в «The Visitors», где крайне лаконичные риффы-обрубочки, не теряя выразительности, сочетаются с щедрыми гитарными соло. А когда конструкторский пыл музыкантов начинает немного утомлять, Paradox находят, чем размочить палитру, предлагая крохотные интермедии, вроде хорового «A Man of Sorrow». Просто поразительные такт и чутье!