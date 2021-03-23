Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России

Как Литва, Латвия и Эстония собираются приблизиться по уровню жизни к Финляндии и другим северным странам, не прибегая к нормализации отношений с Россией

В Латвии планируют разрабатывать недра в надежде найти в глубинах земли платину, никель, медь и другие цветные металлы. Для авторов идеи эта инициатива - очередная попытка дать нетривиальный ответ на вечный прибалтийский вопрос: как Литве, Латвии и Эстонии приблизиться по уровню материального достатка к Финляндии и другим северным странам, не прибегая к нормализации отношений с Россией?

Попытки ответить на этот вопрос порой трансформируются в самые завиральные экономические прожекты, которые особенно востребованы для Прибалтики сейчас, в годину экономического кризиса и ухода российского транзита.

1. Получить компенсации за «советскую оккупацию»



Этот способ «обогащения» Прибалтики по праву можно назвать ключевым. Теоретически именно он сулит Литве, Латвии и Эстонии самую большую выгоду. Речь идет о десятках и даже сотнях миллиардов долларов.

Литовский журналист Эдмундас Якилайтис недавно озвучил астрономические цифры: «Подчеркну сумму - 800 миллиардов долларов. Чтобы людям было легче себе это представить, общий валовой внутренний продукт Литвы за один год составляет около 50 миллиардов. Следовательно, мы говорим о ВВП современной Литвы за несколько лет».

Компенсаций за «советскую оккупацию» Прибалтика добивается официально.

Все три республики создавали комиссии для подсчета «ущерба», нанесенного коммунистами. Эстонские специалисты целых 12 лет изучали последствия «порабощения» страны - результатом их трудов стала презентованная в 2004 году «Белая книга о потерях, принесенных народу Эстонии в период оккупаций». В Литве на законодательном уровне закреплена необходимость добиваться от России компенсаций.

«Закон был принят довольно давно, 20 лет назад. Менялись власти, некоторые правительства были склонны угождать России и слушать разных крикунов, их истерики или демагогию, что сегодня-завтра вы не получите, поэтому забудьте. А нам следовало бы исходить из принципа, что когда-нибудь этот вопрос будет решен», - заявляет «патриарх литовской государственности» Витаутас Ландсбергис.

Москва, разумеется, ни о каких выплатах и слушать не желает.

Но голубая мечта о баснословных богатствах, которыми осыплет Прибалтику страна - правопреемница СССР, продолжает жить.

Уж больно она прекрасна, чтобы так просто от нее отказаться…

2. Получить компенсации за вымирание



Модифицированная версия предыдущей идеи. Ее озвучивал действующий президент Литвы Гитанас Науседа.

«Некоторые страны - доноры бюджета ЕС не готовы к амбициозным цифрам. Однако Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даем Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсации за это», - заявил лидер прибалтийской республики.

Мысль не столь абсурдная, как это может показаться на первый взгляд. Председатель Евросовета Шарль Мишель тоже предлагал направить дополнительные средства странам, которые за последние десять лет потеряли больше всего населения в результате эмиграции. Но озвученные суммы Науседу не устроили.

«Очень хорошо, что принят во внимание наш аргумент о депопуляции или сокращении численности населения, однако то, что было предложено (71 или 72 евро на человека в год) - это не та сумма, на которую мы бы ориентировались», - пожаловался президент Литвы.

Что ж, с аппетитом у стран Балтии все в порядке - Россия не даст соврать! Возможно, Евросоюзу тоже предстоит это узнать.

3. Возродить советские бренды



Как известно, распад Советского Союз ознаменовался для Литвы, Латвии и Эстонии началом процесса деиндустриализации. Гиганты советской промышленности на территории Прибалтики не вписались в систему мирового капитализма. В лучшем случае на их месте появились «карликовые» производства, в худшем - пустыри и торговые центры.

Пройдет много лет, и отдельные бизнесмены загорятся идеей заработать на эксплуатации прославенных советских брендов.

Яркий тому пример - попытка возродить «Рижскую автобусную фабрику» (РАФ). В 2018 году стало известно, что в Латвии планируется возобновить производство транспорта под этой маркой. Некий Кирилл Шумейко зарегистрировал компанию Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Она занималась разработкой малого низкопольного городского автобуса на электрической тяге вместимостью до 36 пассажиров.

К работе привлекли автора дизайна РАФ-977 Светлану Мирзоян, которая трудилась на заводе со дня его основания.

Но презентация новых «рафиков» с тех пор так и не состоялась.

Возможно, свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Или же руководители предприятия поняли, что одного только легендарного бренда для успешного выхода на рынок транспортных средств недостаточно.

4. Отыскать месторождения нефти, газа и золота



Было время, латвийские чиновники мечтали добывать на территории своей страны сланцевый газ. Эдгар Ринкевич в бытность руководителем Канцелярии президента Затлерса говорил о необходимости провести соответствующие исследования, а сам Затлерс привлекал к этому иностранцев.

Но результата они не добились.

«Если вы хотите знать, есть ли газ у нас в Латвии, я отвечу: да, есть. Много ли? Ну, на одну керосинку хватит», - иронизировал доктор геологических наук Валдис Сеглиньш.

Потом была нефть.

Ее искали очень активно, иностранным компаниям даже выдавались лицензии на добычу.

«Если Латвия не найдет залежи нефти, которые позволят жить нам более роскошно… Вот если найдем, то сможем до каждого хутора провести асфальтированную дорогу, а пока не найдем, придется менять некоторые устои», - то ли в шутку, то ли всерьез говорила бывший министр благосостояния Латвии Илзе Винкеле.

В любом случае, больших запасов углеводородов на территории прибалтийской республики с тех пор не обнаружилось. Но Рига не унывает.

У нее появилась новая идея-фикс: найти месторождения золота!

Эта история тянется с 2011 года. Тогда проживающий в Канаде геолог Андрей Бите пришел в библиотеку, нашел какую-то информацию о латвийской почве и прозрел: у прибалтийской республики могут быть неразведанные запасы благородных металлов.

«Если бы латвийские законы позволяли исследовать недра земли, мы могли бы отправиться туда уже завтра. В Латвии, как нам кажется, можно найти никель, платину, палладий и золото. Если бы все это обнаружилось, для латвийской экономики это стало бы огромным приобретением. Можно с уверенностью сказать, что Латвия в мгновение стала бы на порядок богаче», - рассказывал Андрей Бите.

Этой информацией он поделился с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем и премьер-министром Валдис Домбровскисом, которые посещали Канаду в 2011 году. Их призывали поскорее приступить к изучению недр и даже указали на участок, где, вероятнее всего, можно найти руды цветных металлов (южная часть Курземе).

Долгое время процесс тормозили бюрократические препоны. Государство не могло проводить георазведку на частных земельных владениях. Но недавно этот вопрос был решен: Сейм проголосовал за поправки к закону «О недрах земли».

Теперь Латвии ничего не мешает искать золото, никель и другие металлы.

Авось получится!