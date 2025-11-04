«Разнузданные волей» устроят «Круговорот беды»

Концерт группы «Разнузданные волей» состоялся в музыкальном магазине «Дом культуры» 2 ноября 2025 года

Коллектив отметил свое 25-летие, а его лидер Алексей Кольчугин прошелся по всем периодам своего творчества, которое отнюдь не исчерпывается рамками «РВ». Появление музыканта именно в этом месте было не случайным. Как заметил Алексей Кольчугин во вступительном слове, «Дом культуры» - это один из последних островков музыкальных носителей, к которым он и сам неравнодушен. Доказательством тому были имеющиеся в наличии сразу два варианта издания последнего на данный момент CD «Разнузданных» - «Хроника наблюдений за реакциями волны».

Начать Алексей Кольчугин решил номера «Отдай себя солнцу» из знакового альбома «Взгляд на Солнце» (2009). Прочитанное под музыку стихотворение органично звучало в причудливом составе музыкантов, где сам лидер «РВ» играл на гитарах, Илья Лис на басу и перкуссии, а Николай Алексанян — на терменвоксе! Далее была исполнена песня группы «28 гвардейцев-панфиловцев» «В огне брода нет», автор которой Михаил Новиков присутствовал в зале. Так Алексей Кольчугин обозначил свое сотрудничество с «Московской Рок-коммунной», в которую входили оба коллектива.

Из нулевых Алексей Кольчугин нырнул в десятые, ознаменовавшиеся его сотрудничеством с «Фронтом радикального искусства», где он как аранжировщик и саундпродюсер облекал в музыкальные аранжировки стихи содружества поэтов — ну и, конечно, выступал со своими произведениями и сам. Из этого периода была сыграна напористая «Пой, Сирена» с текстом Владимира Навроцкого. Работа с «ФРИ» поспособствовала увлечению Александра Кольчугина саундпоэзией, когда музыка создается специально под особенности звучащего текста и декламационные возможности исполнителя. Этот период проиллюстрировали композиции из «Хроники наблюдений за реакциями волны» и несколько произведений проекта «Твердый воздух», где меняются люди у микрофона, но неизменной остается направляющая рука композитора и саундпродюсера Алексея Кольчугина.

Но сначала он показал несколько песен из готовящегося альбома «с вызывающим названием» «Круговорот беды» - "Страна чудес", "Смертью пометить закат", "Дракон" и заглавную, которая хоть и была очень длинна, но на диске будет ещё пространнее, так как вживую всего в акустике не сыграешь. Если альбом "Взгляд на Солнце" был прог-роковым, то эта работа будет уже прог-металлической - музыкой, которую в России делают немногие. Ещё и поэтому сложно подобрать инструменталистов, способных воспроизвести все это великолепие.

Под занавес "Разнузданные волей" показали несколько лирических вещей - "В эту ночь", "Время пахнет любовью" и "Пора сюрреализма". Слушатели настолько прониклись этой ипостасью Алексея Кольчугина, что единодушно решили: ему пора делать целый концерт из таких песен о любви!