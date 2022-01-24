Вячеслав Бутусов, 28 января, «ГлавКлуб»

Вячеслав Бутусов, 28 января, «ГлавКлуб»

28 января в московском Главклубе прозвучит и отзовется в сердцах преданных поклонников непотопляемое творчество группы Nautilus Pompilius, о котором Илья Кормильцев много лет назад пророчески упомянул в одной из песен: «Эта музыка будет вечной»

Вячеслав Бутусов — бессменный лидер «Наутилуса» — коллектива, сумевшего создать гимн не одного поколения и стать символом целой эпохи, выступит в сопровождении созданной им в 2019 году группы «Орден славы». Главные песни Nautilus Pompilius в современной трактовке, всегда завораживающая своей лаконичностью и гипнотичностью сценография отправят в путешествие во времени зрителей, для которых эти бессмертные песни стали смыслом и отражением их собственной жизни.

Начало: 20:00

Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2022, 13:14
    Гость: Русский

    Да чё уж мелочиться, давайте брать со вкладов , которые больше прожиточного минимума.

Выбор читателей
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда
Избранное
«Неспециалисты с высшим образованием»
Президент и пигмеи
В России выросло непуганое поколение «зумеров»
«Крематорий» устроил пляжную вечеринку в честь бабьего лета
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
«Создается такое впечатление, что СССР начала 40-хгодов прошлого века обладал большими компетенциями в авиастроении, чем российский авиапром начала XXI века»
Проблема вассалитета: США напомнили Франции её место
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
Porsche 911
5 декабря 1941 года – похороны гитлеровского блицкрига