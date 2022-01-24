Вячеслав Бутусов, 28 января, «ГлавКлуб»
Вячеслав Бутусов — бессменный лидер «Наутилуса» — коллектива, сумевшего создать гимн не одного поколения и стать символом целой эпохи, выступит в сопровождении созданной им в 2019 году группы «Орден славы». Главные песни Nautilus Pompilius в современной трактовке, всегда завораживающая своей лаконичностью и гипнотичностью сценография отправят в путешествие во времени зрителей, для которых эти бессмертные песни стали смыслом и отражением их собственной жизни.
Начало: 20:00
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да чё уж мелочиться, давайте брать со вкладов , которые больше прожиточного минимума.