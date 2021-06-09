«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов

О содеянном Вартан Кочиян не жалеет: он живет на этой земле с 4-х лет, его просто довели — не давали оформить землю. Полиции сдался сам. ВИДЕО

Достойная фильма «Левиафан» трагедия разыгралась в Адлере 9 июня на улице Просвещения, 81. Хозяин жилья Вартан Кочиян не согласился с постановлением, принесенными тремя судебными приставами, и расстрелял на поражение гонцов.

Сухие полицейские сводки гласят: «Около 10:30 в дежурную часть полиции по Адлерскому району поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу в приставов».

Приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли на месте, их третьему коллеге удалось убежать. Огонь велся из незарегистрированного ружья. Далее Вартан Кочиян обороняться уже не стал, а, оставив дома оружие, вышел и сдался властям. Возбуждено уголовное дело.

Стоп-кадр из видео

Как выяснилось, Вартан Кочиян был соучредителем гаражного кооператива, которому принадлежали несколько построек. После ликвидации кооператива Адлерский суд Сочи постановил снести постройки, которые были возведены без разрешения. А в 2019 году здесь произошел пожар, в котором погибли 11 человек. Многоквартирный дом, ставший яблоком раздора, был признан самовольной постройкой в прошлом году. Тяжба за него длилась без малого 8 лет, поскольку еще в 2013-м сочинские власти составили полный перечень самовольных строений на территории курорта, планировавшихся к сносу.

Сейчас выясняется, что стрелка буквально задавили всевозможными штрафами. Федеральная служба судебных приставов возбудила в 2016-2019 годах в его отношении три исполнительных производства, сообщает ТАСС. В 2016 году - производство о наложении ареста, в 2018 году - дело о взыскании почти 200 тыс. рублей долга, а также исполнительского сбора в 13 800 рублей. Еще одно исполнительное производство было возбуждено в 2019 году о взыскании исполнительского сбора в 1 тыс. рублей.

О содеянном отчаянный стрелок отнюдь не жалеет, потому что ему упорно не давали оформить эту землю в собственность. «Люди 55 лет пользуются землей, пришли какие-то негодяи забрать землю. Это родительская земля. Я живу в этих домах с 4 лет, - приводит его слова Znak.com. – Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не все продается — я не продаюсь. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал»

По словам Вартана, чиновники палец о палец не ударили, чтобы прийти к какому-то консенсусу с народом. «Хотя бы сказали… 48 квартир, давайте наведем порядок, - сетует он. – Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Все им мало денег. Пусть их родители плачут теперь».

Кочиян прекрасно себе отдает отчет в последствиях содеянного: «Закончу свою жизнь в тюрьме... Я сказал то, что хотел сказать».

Из ряда вон выходящий поступок Кочияна должен теперь привлечь внимание к активной борьбе сочинских властей с самостроем, ведь очевидно, что каждый случай надо рассматривать индивидуально и действовать мягче. На деле же с начала года в Сочи выявили более 100 объектов самовольного строительства, сейчас в судах находится 536 исков о сносе незаконных построек, сообщает Газета.Ру. В 2020 году в крае и на побережье Черного моря снесли 863 незаконно построенных зданий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.06.2021, 00:33
    Гость: Alexander der Große

    Хотя-бы так
    .
    1. Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представителей народа.

    2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.

    3. Судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.

    4. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны.

    5. Проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную законом ответственность.

    6. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических лиц и физических лиц. Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, представляются по требованию судей безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет установленную законом ответственность.

  4. 10.06.2021, 00:05
    Гость: Виталий

    Приставы на прогулку вышли, не готовые к возможному развитию ситуации. Видно вместо профессионализма одна наглость осталась. ...

  5. 09.06.2021, 23:59
    Гость: ABCD

    Режиссёр этой поделки- знаменитый еврей Звягинцев, русофоб на котором клеймо ставить негде.Звягинцев открыто выступил против присоединения Крыма к Россией, причём он хотел поставить фильм о том, что Крым у Украины отжали оккупанты но на деньги самой России!
    Звягинцев с своими поделками обласкан на западе, срывает награды на западных киноконкурсах, но в РФ его кино провальное. Никто его не смотрит практически.
    Звягинцев на премьере своего фильма "Левиафан" в Каннах сказал, что цель его фильма показать всю ущербность русской нации, и насколько омерзительно общество в России. Наверное по этому у него такой почёт и востребованность на западе, что русофобия у него зашкаливает.

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