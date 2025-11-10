«Повелители волшебства» (новогоднее шоу братьев Сафроновых), 29 декабря 2025 - 11 января 2026, МТС Live Холл

«Повелители волшебства» (новогоднее шоу братьев Сафроновых), 29 декабря 2025 -

Самые знаменитые волшебники России братья Сафроновы готовят потрясающую магическую премьеру — шоу для всей семьи «Повелители волшебства». В праздничные дни, с увидеть новое шоу можно будет на сцене МТС Live Холла. Организатор — Say Agency. Невероятные превращения, полеты над сценой, исчезающие и вновь появляющиеся люди и предметы: гости шоу просто не поверят своим глазам! 

Самые знаменитые волшебники России братья Сафроновы готовят потрясающую магическую премьеру — шоу для всей семьи «Повелители волшебства». В праздничные дни, с увидеть новое шоу можно будет на сцене МТС Live Холла.

Организатор — Say Agency. Невероятные превращения, полеты над сценой, исчезающие и вновь появляющиеся люди и предметы: гости шоу просто не поверят своим глазам! 

Братья Сафроновы — знаменитые иллюзионисты, популярные ведущие и актеры. Свою карьеру Сергей, Илья и Андрей начали более 20 лет назад. С тех пор они появлялись в различных телепроектах, самым известным из которых стала «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Братья готовили иллюзионные трюки для церемоний «Золотой граммофон» и «Серебряная калоша», концертов популярных исполнителей, а сейчас активно выступают с собственными шоу, получая мировое признание. 

В 2025 году их шоу «M.A.R.S. Притяжение» было признано мировым сообществом иллюзионистов лучшим иллюзионным шоу в мире. Сафроновы получили Премию Мерлина — высшую международную награду в этом жанре, считающуюся «Оскаром» в мире иллюзионистов. Обладателями премии становились в разные годы такие звезды, как Дэвид Копперфильд и Крисс Энджел, а российскому проекту она досталась впервые в истории. 

Задав настолько высокую планку, Сафроновы уже не могут сбавлять темп и намерены следующим шоу превзойти самих себя: «Повелители волшебства» планируется сделать еще более эффектным и масштабным, с еще более сложными и зрелищными трюками, многим из которых нет аналогов в мире. Всех секретов создатели шоу не раскрывают, но о некоторых ярких моментах уже рассказали: на глазах публики они заставят раствориться в воздухе огромный автомобиль, а также покажут невероятно красивую левитацию — люди будут летать в воздухе, как птицы, без всяких приспособлений. 

«К каждому шоу мы не только готовим новые трюки, но и создаем новую атмосферу. Если «M.A.R.S. Притяжение» по своей атмосфере напоминало рок-концерт с сумасшедшей динамикой и опасными трюками, то «Повелители волшебства» будет более семейным, в ярких красках, с настроением добра, волшебства и Нового года», — говорят о премьере братья Сафроновы. Сюжет они пока держат в тайне, однако рассказывают, что шоу посвящено их маме и вообще всем матерям — как главным «повелительницам волшебства» в каждой семье. 

По словам братьев, иллюзионные шоу нужно видеть своими глазами, а не по телевизору, ведь те, кто присутствует в зале, имеют возможность, что называется, «прикоснуться к магии». «Многие зрители после нашего шоу говорят: даже не подозревали что сегодня фокусы могут выглядеть так реалистично, современно и зрелищно!» — рассказывают иллюзионисты. По сути, шоу Сафроновых — это настоящий блокбастер, целый кинофильм с невероятными эффектами. Стать его героями могут и зрители: например, в трюке с полетом над сценой участвуют выбранные случайным образом гости из зала. Этот удивительный номер получил премию международного сообщества как «Самая эффектная иллюзия в мире» и попал в Книгу Рекордов России. 

Братья Сафроновы говорят, что не случайно остановились на МТС Лайф Холле: огромный зал позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Высокотехнологичная сцена, экраны нового поколения, современное световое оборудование, новейшие технологии из области светопроекции и роботехники — все это создает захватывающее шоу с непередаваемым вау-эффектом. 

29 декабря 2025 — 11 января 2026 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Медведев: чем больше Запад вливает в Киев, тем больше земель вернется в РФ
Стоп-кадр из видеотрансляции
Пол Робертс: Путину пора заканчивать миндальничать с Западом, чтобы не доводить дело до ядерной оплеухи
© KM.RU, Петр Чайников
Две революции, два итога…
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу предложил построить город в Сибири
Избранное
Сергей Мазаев и его Queentet, 30 июня, «16 Тонн»
Юбилей группы «Мастер»: полеты во сне и наяву с Михаилом Серышевым и Андреем Большаковым
Владимир Преображенский — генератор новых трендов: от «Бархатного подполья» до азиатского прогрессив-джаза
«Пикник» устроил светопредставление в Москве
Америка жаждет войны в Европе?
Иконы из шпона, инновционные гусли и золотое платье Екатерины II: чем удивила юбилейная выставка «Уникальная Россия»
Алексей Горшенев рассказал о преимуществах альтернативного подхода к жизни
«Звери» сыграли на акустике регги, румбу, диско и романс
Павел Пламенев объяснил смысл «Собак» с помощью Библии на концерте памяти Егора Летова с оркестром
Карабас и НесуРазности feat. Бранимир «Еще жарим» (интернет-сингл)
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации