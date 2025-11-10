«Повелители волшебства» (новогоднее шоу братьев Сафроновых), 29 декабря 2025 - 11 января 2026, МТС Live Холл

17:06 10.11.2025

Самые знаменитые волшебники России братья Сафроновы готовят потрясающую магическую премьеру — шоу для всей семьи «Повелители волшебства». В праздничные дни, с увидеть новое шоу можно будет на сцене МТС Live Холла. Организатор — Say Agency. Невероятные превращения, полеты над сценой, исчезающие и вновь появляющиеся люди и предметы: гости шоу просто не поверят своим глазам!

Братья Сафроновы — знаменитые иллюзионисты, популярные ведущие и актеры. Свою карьеру Сергей, Илья и Андрей начали более 20 лет назад. С тех пор они появлялись в различных телепроектах, самым известным из которых стала «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Братья готовили иллюзионные трюки для церемоний «Золотой граммофон» и «Серебряная калоша», концертов популярных исполнителей, а сейчас активно выступают с собственными шоу, получая мировое признание.

В 2025 году их шоу «M.A.R.S. Притяжение» было признано мировым сообществом иллюзионистов лучшим иллюзионным шоу в мире. Сафроновы получили Премию Мерлина — высшую международную награду в этом жанре, считающуюся «Оскаром» в мире иллюзионистов. Обладателями премии становились в разные годы такие звезды, как Дэвид Копперфильд и Крисс Энджел, а российскому проекту она досталась впервые в истории.

Задав настолько высокую планку, Сафроновы уже не могут сбавлять темп и намерены следующим шоу превзойти самих себя: «Повелители волшебства» планируется сделать еще более эффектным и масштабным, с еще более сложными и зрелищными трюками, многим из которых нет аналогов в мире. Всех секретов создатели шоу не раскрывают, но о некоторых ярких моментах уже рассказали: на глазах публики они заставят раствориться в воздухе огромный автомобиль, а также покажут невероятно красивую левитацию — люди будут летать в воздухе, как птицы, без всяких приспособлений.

«К каждому шоу мы не только готовим новые трюки, но и создаем новую атмосферу. Если «M.A.R.S. Притяжение» по своей атмосфере напоминало рок-концерт с сумасшедшей динамикой и опасными трюками, то «Повелители волшебства» будет более семейным, в ярких красках, с настроением добра, волшебства и Нового года», — говорят о премьере братья Сафроновы. Сюжет они пока держат в тайне, однако рассказывают, что шоу посвящено их маме и вообще всем матерям — как главным «повелительницам волшебства» в каждой семье.

По словам братьев, иллюзионные шоу нужно видеть своими глазами, а не по телевизору, ведь те, кто присутствует в зале, имеют возможность, что называется, «прикоснуться к магии». «Многие зрители после нашего шоу говорят: даже не подозревали что сегодня фокусы могут выглядеть так реалистично, современно и зрелищно!» — рассказывают иллюзионисты. По сути, шоу Сафроновых — это настоящий блокбастер, целый кинофильм с невероятными эффектами. Стать его героями могут и зрители: например, в трюке с полетом над сценой участвуют выбранные случайным образом гости из зала. Этот удивительный номер получил премию международного сообщества как «Самая эффектная иллюзия в мире» и попал в Книгу Рекордов России.

Братья Сафроновы говорят, что не случайно остановились на МТС Лайф Холле: огромный зал позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Высокотехнологичная сцена, экраны нового поколения, современное световое оборудование, новейшие технологии из области светопроекции и роботехники — все это создает захватывающее шоу с непередаваемым вау-эффектом.

29 декабря 2025 — 11 января 2026