Володин заговорил о крепостном праве: «Надо остановить отток населения из сёл»

Дмитрий Солонников: В деревнях закрываются школы, больницы, отделения почты и банков. Людей вынуждают уезжать, но хотят заставить остаться? Если государство не решет проблемы людей, то и кто-то сверху не должен говорить, где им жить

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей заявил, что нужно остановить отток населения из малых городов и сёл. По мнению депутата, это поможет улучшению демографической ситуации в России.

— У нас коэффициент рождаемости — где-то около 1,4 по стране. А какой он в городах — 1,3. А какой он на селе — 1,6. Наша задача выйти на какой показатель? На 1,6. Но на селе-то уже вышли на этот показатель. Тогда, может быть, начать с того, что взять и остановить отток населения из села, — Володин.

Реально ли исполнить замысел спикера Госдумы и остановить переезд людей в крупные города — об этом «Свободной Прессе» рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

— Дмитрий Владимирович, нужна ли какая-то государственная политика по удержанию людей в сёлах?

— Когда мы говорим об удержании людей где-то, сразу вспоминается крепостное право. И у меня иногда возникает ощущение, что современная элита рассматривает людей, как своих крепостных.

Заявления некоторых политиков о том, что девки должны рожать с 18 лет и чтобы крестьяне не убегали в город из своих деревень, — это коробит. У нас крепостное право отменили в 1861 году, но об этом многие жалели и тогда, и сейчас. Приходится слышать от современных политиков и экспертов, что крепостное право было не так уж и плохо. Эта тема, к счастью, пока ещё не мейнстримная, но уже обсуждается.

— Володин не говорил о том, чтобы насильно держать. Он сказал, что нужно создавать комфортные условия в посёлках.

— Для этого нужно прокладывать в сёла хорошие дороги, делать современную связь, приводить в малые населённые пункты различные сервисы.

Но сейчас государство занимается прямо противоположным. Сбербанк ликвидирует свои отделения в малых городах, не говоря уж про сёла. «Почта России» ликвидирует свои филиалы, закрываются сельские школы и поликлиники. Идёт оптимизация.

Государство закрывает всё, что нерентабельно. Поэтому жизнь в сёлах и малых городах становится всё менее и менее комфортной и привлекательной. Молодежь уезжает в большие города, а там рождаемость ниже, потому что нужно тратить больше времени на карьеру и денег на содержание детей.

И если продолжать делать жизнь в деревне невыносимой, то удержать там людей можно будет только методами крепостного права.

— Спикер Думы заявил, что «концепция пространственного развития, которая правительством утверждена, предполагает развитие мегаполисов», а надо бы распространить её и на село. Это реально?

— Не знаю. Нужны кинотеатры 3-d, дороги, позволяющие быстро доехать до крупного торгового центра, связь 4G и вайфай в каждом доме, а рядом с домом, в шаговой доступности — поликлиника и школа. Тогда будут с удовольствием жить на селе.

Следующий этап — это ипотека для строительства частных домов, бесплатная раздача земли, бесплатный подвод коммуникаций.

Это должна быть большая государственная программа. Тогда на село и из мегаполисов поедут.

Но пока всё наоборот происходит. Вопрос в деньгах. Сейчас всё считается по принципу рентабельности: любая отрасль должна окупаться.

Строить жильё в мегаполисах выгодно, и есть интересанты, которые будут вкладываться в возведение «муравейников». А на селе невозможно построить жильё сразу для тысяч людей.

То же касается и дорог, гипермаркетов. Частный бизнес не будет в это инвестировать, потому что себе в убыток. Только государство может взять на себя эту задачу.

Но для начала давайте сохраним в сёлах школы, библиотеки, детские сады, поликлиники, отделения банков и почты. Вот есть проверенная временем статистика: через 10 лет после того, как в селе ликвидируется школа, — село умирает.

— Деревня — это, в основном, сельское хозяйство. Производительность труда в сельхозотрасли выросла в десятки, если не сотни раз. То, что раньше делали сто колхозников — сейчас осуществляют два фермера с техникой. И чем там людям заниматься теперь? Где будут работать эти селяне?

— У фермеров очень часто вместо техники урожай собирают гастарбайтеры. В этом году косточковые культуры собрать не смогли, потому что возникли проблемы с привлечением мигрантов.

Но мигранты никогда не создадут население. Они приехали на сбор урожая, пожили в очень плохих условиях, получили деньги и уехали.

Тут можно вернуться к тому, что я говорил о качественной связи. Сейчас очень много людей работают удалённо — из дома, из своего города на предприятии, которое в другом городе.

И если в сёлах появится хорошая связь и комфортная жизнь для среднего класса, они будут работать на удалёнке где угодно: хоть в банке, хоть IT специалистом, хоть торговым агентом… Не обязательно для этого жить в мегаполисе.

— А как сейчас живут в деревнях, которые остались без школ, поликлиник и банков?

— Вот так и живут. Что-то заболело — на рейсовый автобус и полтора часа до райцентра. И автобуса ещё дождаться нужно, он же нечасто ходит. Школьникам ещё хуже. Вот поэтому сёла и вымирают.

Поэтому самое главное, что если государство не решет проблемы людей, то и кто-то сверху не должен говорить, где им жить, а что женщины должны рожать трёх детей или больше. Они же не свиноматки, чтобы их разводили.

Понятно, что демографические проблемы необходимо решать, но для этого государство должно создать условия, а политики — не говорить глупых и оскорбительных вещей.