Лукашенко помиловал 123 заключенных, в том числе Бабарико и Колесникову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и своего главного соперника на выборах 2020 года, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Как уточнил штаб Бабарико, всех освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину, пишет РБК.

О помиловании 123 заключенных сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Решение, как поясняется в сообщении, принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».

Также в списке освобожденных белорусский адвокат из штата Бабарико и активист Максим Знак — член президиума координационного совета оппозиции.

Кроме того, были освобождены лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна», и его коллеги по центру Валентин Стефанович и Владимир Лабкович.

Также освобождены Марина Золотова — бывший главный редактор TUT.BY (осуждена на 12 лет), Масатоси Наканиси — гражданин Японии, преподаватель (обвинялся в шпионаже, был приговорен к семи годам), и другие.

Это уже девятое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году. В конце ноября он помиловал 31 гражданина Украины.

За несколько часов до того, как стало известно о помиловании заключенных, спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул на переговорах с Лукашенко сообщил о снятии санкций против белорусского калия. «По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься», — сказал он.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.12.2025, 23:23
    Гость: Имрек

    А нельзя ли про вести с фронта? Зачем рекламировать всяких сомнительных личностей? А то бойцы думают- "Родина слышит, Родина знает...", а зря получается.

  4. 13.12.2025, 23:10
    Гость: А.Н. Радищев

    Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние... и народ право имеет монарха-деспота судить.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
© KM.RU, Алексей Белкин
Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине
Избранное
«Группа АГ» вынесла приговор откатчикам, сосущим из России государственные деньги
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
Александр Ф. Скляр, «Ва-Банкъ», 7 марта, «Урбан»
«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium
Сергей Мазаев исполнил песни, благодаря которым мы все появились на свет
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Graveworm «Killing Innocence»
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
«Легион», 23 августа, «16 Тонн»
«Кипелов» впервые спел в Москве о Курской битве
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 1» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации