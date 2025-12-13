Лукашенко помиловал 123 заключенных, в том числе Бабарико и Колесникову
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и своего главного соперника на выборах 2020 года, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Как уточнил штаб Бабарико, всех освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину, пишет РБК.
О помиловании 123 заключенных сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Решение, как поясняется в сообщении, принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».
Также в списке освобожденных белорусский адвокат из штата Бабарико и активист Максим Знак — член президиума координационного совета оппозиции.
Кроме того, были освобождены лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна», и его коллеги по центру Валентин Стефанович и Владимир Лабкович.
Также освобождены Марина Золотова — бывший главный редактор TUT.BY (осуждена на 12 лет), Масатоси Наканиси — гражданин Японии, преподаватель (обвинялся в шпионаже, был приговорен к семи годам), и другие.
Это уже девятое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году. В конце ноября он помиловал 31 гражданина Украины.
За несколько часов до того, как стало известно о помиловании заключенных, спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул на переговорах с Лукашенко сообщил о снятии санкций против белорусского калия. «По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься», — сказал он.
Ну,Батька,молодец!Утёр холопов,визжат,как как на закланье!
Надо сначала посадить.
А нельзя ли про вести с фронта? Зачем рекламировать всяких сомнительных личностей? А то бойцы думают- "Родина слышит, Родина знает...", а зря получается.
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние... и народ право имеет монарха-деспота судить.
его-то они помилуют если что ??