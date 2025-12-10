Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине

Стоп-кадр из видеотрансляции

Россия не собирается воевать с Европой, но в случае размещения европейских воинских контингентов на Украине российская сторона будет отвечать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы", - приводит его слова ТАСС

Лавров добавил, что Лондон, руководство Еврокомиссии, а также большинство стран - членов НАТО и Евросоюза занимают "откровенно деструктивную позицию" по украинскому вопросу, несмотря на необходимость признать реалии. "Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну", - подчеркнул он.

  1. 10.12.2025, 16:35
    Гость: Европа и Англия

    никому не нужна, нападать на нее военным путем. Там куча содержанок и нет ресурсов. Не нужная никому территория.

  2. 10.12.2025, 16:17
    Гость: Ну, так

    Министерство обороны Великобритании впервые признало гибель своего кадрового офицера на Украине. "В результате трагического случая..."

  4. 10.12.2025, 15:47
    Гость: Александр С.

    Российские войска уже в Днепропетровской области. Скоро БПЛА будут доставатъ до колцентров г. Днепра.
    Береги себя или драпай!

