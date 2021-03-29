Как избежать одиночества? Советы от экспертов

21:56 29.03.2021

Социальное одиночество может коснуться человека на любом жизненном этапе, но особенно остро ощущается в пору увядания.

Мало времени и возможностей, чтобы что-то изменить в судьбе. В силах окружающих облегчить дорогим старикам непростой период, не дать замкнуться в своем одиночестве. Для этого надо понимать поведение пожилых людей и представлять их внутреннее мироощущение.

Особенности «золотого возраста»

Психологи образно называют годы после 50 лет «золотыми» за жизненный опыт и приобретенную мудрость. Однако нельзя забывать, что старость – это период снижения физических и психических функций личности. Чувства и переживания зависят от жизненного «багажа», с которым человек подходит к этому рубежу.

Для своевременной помощи и поддержки близких стариков окружающие должны знать о проблемах пожилого возраста.

1. Физические возможности уменьшаются. Постепенно развиваются болезни. Человек не может по-прежнему полноценно трудиться. Ему не хватает сил на выполнение привычных дел, требуется больше времени на отдых.

2. Психологические и психические реакции изменяются. Пожилые люди становятся более обидчивыми, капризными, пассивными. Им труднее переучиваться, осваивать новые рабочие или бытовые условия, «ломать» привычный уклад при выходе на заслуженный отдых.

3. Круг общения сужается. Умирают старые друзья, вырастают дети, уменьшается на пенсии связь с коллегами. Ситуация усугубляется постепенным снижением двигательной активности.

4. Личностные переживания становятся негативными. Человека все чаще посещают мысли о собственной ненужности и бесполезности времяпровождения. С возрастом появляется страх болезней и смерти, усиливается тревога за судьбу близких.

5. Ситуации воспринимаются как стрессовые. Пожилых людей надолго выбивают из колеи выход на пенсию, снижение материального уровня, проблемы с самообслуживанием, отдаление детей. Это отражается на физическом и психологическом состоянии стариков.

Не стоит отчаиваться! Государственные программы и специальные институты призваны поддержать представителей пожилой возрастной категории. Но сделать жизнь спокойной и гармоничной должны живущие рядом люди.

Как помочь избежать одиночества

Существовать со стариками непросто. Иногда не хватает сил и времени, чтобы уделить им внимание. Но обязательно должна присутствовать искренняя благодарность людям, которые в свое время много сделали для других. Признательность можно выразить через соответствующее отношение.

Уважение и терпение

В обращении с пожилыми следует проявлять аккуратность и помнить о психологической ранимости. Окружающим нужно быть снисходительными к слабостям и недостаткам стариков и признавать их право на сохранение своего мнение и жизненных привычек. Важно уметь вовремя благодарить людей в годах за попытки принести посильную пользу или доставить радость окружающим.

При общении со стариками у родственников могут возникать вопросы и сложности. Психологи и геронтологи подскажут выход из конфликтных ситуаций. От отношения общества зависит, будет ли у близкого человека спокойная старость. Педагог-новатор 20 века Василий Александрович Сухомлинский утверждал:

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«Покоем она становится тогда, когда ее уважают».

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Внимание и забота

Кроме естественной помощи и обслуживания пожилые нуждаются в человеческом участии. Родным надо находить время для звонков и визитов. В разговорах следует интересоваться здоровьем и возникающими проблемами, не забывать поздравлять со значимыми событиями и делать подарки.

Родственники должны продумать условия пребывания и обустроить быт пожилого человека. Когда есть возможность, то желательно выделить собственную комнату. Для проживающих отдельно стоит пригласить социального работника. Не мешает время от времени радовать стариков полезными сюрпризами. Это может быть книга, предмет интерьера, одежда, аксессуар для здоровья и даже любимые «вкусности».

Поощрение и поддержка

Ощущение изоляции и беспомощности, которое возникает у пожилых, можно преодолеть при активном содействии близких. Поручение посильных обязанностей в семье или по дому позволит человеку в возрасте почувствовать себя нужным. Помощь в поиске несложной работы уверит его в собственной полезности. Организация встреч со старыми друзьями внесет в жизнь разнообразие, а совместный поход в театр или на экскурсию поднимет настроение.

Когда сил у человека на активную деятельность не остается, окружающим стоит подумать о доступном проведении досуга. Важно поддержать пожилого родственника или знакомого в реализации увлечений, расширении интересов и даже желании учиться. Люди, которые находятся рядом, могут предложить занимательные книги, выбрать телепередачи, найти информацию о выставках и тематических вечерах.

Помощь старикам заключается в физическом и материальном содействии. Однако гармоничным и спокойным «золотой возраст» делают уважение и терпение, забота и внимание, поощрение и поддержка находящихся рядом людей. Наградой будет чистая совесть живущих и светлые воспоминания о совместно проведенном времени.

