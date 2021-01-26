Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным

Российское консульство в Нью-Йорке фактически лишено телефонной связи и близко к полному прекращению работы. У американских диппредставительств в России тоже наблюдаются проблемы, но винить за это Вашингтон может только себя

Российское консульство в Нью-Йорке до сих пор лишено привычной телефонной связи, отсутствует факсимильная связь с Москвой. Есть перебои с интернетом, в результате чего нет доступа к сайту консульства и крайне сложно отправить дипломатам электронное письмо. Несмотря на ноты российского посольства и заявления из Москвы, американская сторона проблему не решает.

Деятельность консульства, которая ориентирована не только на Нью-Йорк, но вообще на всю Новую Англию, близка к остановке. И есть основания полагать, что американская сторона сознательно ведет дело к прекращению работы крупнейшего российского консульства в США в рамках так называемой «войны виз».

Сперва в Госдепе говорили, что вообще не получали от посольства каких-либо данных об отключении телефонных линий, а после официальной ноты стали ссылаться на то, что формально не имеют к этому отношения, поскольку телефонную связь и интернет в историческое здание консульства на 91-й улице предоставляют частные компании. С ними, мол, и договаривайтесь.

Компания Verizon уже две недели сообщает, что «ведет работы по устранению неполадок». Интернет кое-как работает, поскольку эти услуги предоставляет другая компания. Сотрудники консульства говорят об отключении более 30 телефонных номеров. В первую очередь пострадали линии, по которым осуществлялась факсимильная связь с Москвой, что парализовало выдачу виз.

Первые признаки обострения появились во второй половине декабря прошлого года. В выступлениях и кулуарных разговорах американских дипломатов в Москве примерно к 20 декабря стали появляться жалостливые нотки. Посольство США в Москве оказалось недоукомплектованным, причем особенно напирали на отсутствие технического персонала, от лифтеров до сантехников. Здание якобы приходит в негодность без постоянного технического обслуживания, есть большой риск возгорания, «катастрофического пожара», люди в лифтах застревают, канализация протекает и все тому подобное.

По словам посла Джона Салливана, особо опасная ситуация сложилась в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. По соображениям «технической безопасности» американская сторона решила в декабре закрыть консульство во Владивостоке (шестеро дипломатов уже переведены в Москву), а работу консульства в Екатеринбурге временно приостановить. Салливан мотивирует это тем, что должен отвечать за безопасность людей, работающих в «пожароопасных» зданиях.

Ситуация обострились с недавними снегопадами в Москве, поскольку оказалось, что чистить снег на крыше посольства некому. Он оттуда падает, а внизу люди ходят. Кроме того, американцам требуются какие-то специальные штатные единицы для того, чтобы проводить дезинфекцию помещений от коронавируса. В конце концов, счищать снег на крышу полезли аккредитованные дипломаты с высокими рангами, хотя в их страховку и трудовые договора это явно не входит.

Помимо этого, Москва отказывает в визах сотрудникам американской Службы безопасности, а также «специалистам по технике безопасности» и «охране труда» (как правило, это сотрудники спецслужб с хорошей физической подготовкой) и «офицерам по управлению» с дипломатическим статусом.

Американцы утверждают, что российская сторона также отказывает американцам в просьбах переехать в другие помещения (консульства в Екатеринбурге и Владивостоке – арендованные помещения). Кроме того, после взаимных высылок дипломатических сотрудников в 2018 году действует так называемый «лимит 455». Грубо говоря, российская сторона выдает американцам не более 455 дипломатических виз, ограничивая тем самым постоянный штат посольства и консульств. Это ответная мера после безумных высылок по «делу Скрипалей».

Точно такой же лимит установили для российских дипломатов и американцы. Сейчас в российском посольстве в Вашингтоне, в консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (после закрытия консульств в Сан-Франциско и Сиэттле) работает приблизительно 430 дипломатов, и никто не ропщет. Американцы утверждают, что в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке работает примерно 320 дипломатов, и им очень тяжело.

При этом особенно сложная ситуация, согласно жалобам американских дипломатов, сложилась именно в Москве, где можно ждать получения американской визы около года. Во Владивостоке или Екатеринбурге визу можно было получить за три месяца или полгода. Дополнительно американцев раздражает то, что Москва действует «строго по уставу»: при ротации дипломатов, например, теперь требуется замещать женщину женщиной, а мужчину мужчиной. Сами же проповедуете всякого рода равенства, чего теперь переживаете? Вашу же работу «по разнообразию» исполняем.

Кроме того, для Госдепа, видимо, навсегда потеряны дипломатические должности, ранее курировавшие закрытые программы «обмена студентов», образовательные центры и даже «американские уголки» в библиотеках. Не слышали о таких? А они были, особенно много как раз в Екатеринбурге.

В декабре госсекретарь Майк Помпео допускал закрытие консульств в Екатеринбурге и Владивостоке навсегда, что вызвало неоднозначную реакцию в США. Некоторые в Вашингтоне стали его поправлять, что добровольно покидать Приморье и Урал нельзя. Посол Салливан обвинил в вынужденном закрытии консульств Москву и стал объяснять, что мы этого не хотели, но нас вынудили. При этом из Госдепа регулярно весь январь шли утечки, что закрывать российские консульства в Нью-Йорке и Хьюстоне в ответ никто не собирается. Вот придет Байден и наступит улучшение дипломатических отношений с Россией и все будет хорошо.

Но закрытие российских консульств в США юридически невозможно, поскольку американцы покинули Владивосток и приостановили работу в Екатеринбурге добровольно. То, что им не хватает сантехников и «специалистов по охране труда» – их проблема. Закрыть по этой причине российские консульства не получится.

Но можно отключить телефоны и интернет.

Не Россия это первой начала. Еще Барак Обама демонстративно объявил «дипломатическую войну» против российских учреждений в США. Российских дипломатов ограничивали в передвижении, вводили спецпропуска «для сельской местности» и требовали отмечаться в ФБР на случай пикника. Потом начались высылки и конфискация дипломатической собственности, включая недвижимую.

Москва всегда отвечала зеркально, порой даже настолько мягко, что это вызывало внутреннюю критику МИДа. В конце концов, все стали «играть по правилам», то есть сказано 455 дипломатических виз одновременно – и ни одной больше. А если у вас 125 дипломатов куда-то пропало, то это ваши проблемы. Канализацию в посольстве же никто не отключал, и на том спасибо. Как и отопление в период экстремальных холодов.

От президента Байдена многие ждут каких-либо то ли примирительных шагов, то ли широких жестов в отношении России. Скорее всего, эти ожидания, как всегда в таких случаях после избрания нового президента, слишком преувеличены.

В различных кулуарных разговорах американские дипломаты и сотрудники Госдепа в Вашингтоне ставят вопрос совсем по-иному: а зачем США улучшать отношения с Россией? Что мы (американцы) от этого получим? Никакой острой необходимости в том, что искать компромиссы или повышать качество дипломатии, просто нет. Так и пусть оно идет, как оно идет.