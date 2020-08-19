Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?

22:15

Какими негативными последствиями в военно-техническом плане грозит России длительная пауза в сотрудничестве с Минском или даже полный разрыв отношений?

Начинающиеся или готовящиеся забастовки и иные протестные выступления на крупных промышленных предприятиях Белоруссии, не говоря уж о прочих тревожных событиях в соседней стране, заставляют всерьез задуматься над многими довольно неприятными вопросами. В том числе и над тем, насколько негативными последствиями грозит нашей стране длительная «пауза» в военно-техническом сотрудничестве с Минском или даже полный разрыв такового?

Прежде всего стоит упомянуть, что, в отличие от жителей множества других государств, возникших на так называемом постсоветском пространстве, белорусы под чутким руководством нынешнего своего президента сумели сохранить весь потенциал промышленных предприятий и научных учреждений оборонной сферы, которые располагались на их территории во времена СССР.

Из полутора десятков имевшихся там в свое время конструкторских бюро и НИИ, имевших отношение к «оборонке», угробить, надо отдать должное, не дали не единого.

Другое дело, что какими-либо особенными «гигантами» оборонной сферы Минск похвастаться тоже не мог – ошибки Великой Отечественной в Советском Союзе были учтены. Крупные предприятия, выпускавшие конечную продукцию военного назначения, в такой близости от западных границ никто не размещал. Разве что производившие различные узлы, комплектующие, детали.

Собственные танки и боевые самолеты Белоруссия создавать неспособна. Ее специализация: комплексы ПВО и РЭБ, РСЗО, а также боеприпасы к ним. Неплохо получаются у тамошних умельцев бронированные автомобили, противотанковые ракетные комплексы.

В последние годы большой упор стал делаться на создании беспилотных летательных аппаратов различных типов, однако на этом направлении пока что больше планов и амбиций, чем реальных «прорывов». Во всяком случае, до заявленного в качестве цели создания полноценного ударного БПЛА белорусам еще довольно далеко. Зато у них прекрасно получаются различные высокотехнологические комплектующие к различным видам вооружения и техники, в основном связанные с оптикой и электроникой: прицелы, системы наведения и тому подобное.

Неудивительно, что значительная часть продукции ВПК Белоруссии идет на экспорт. Более 70 стран мира по достоинству оценивают ее простоту и надежность, основанные на использовании советских военных разработок, Ну и, конечно, невысокую цену в сравнении не то что с западными, но и со многими российскими образцами аналогичных изделий.

Вполне закономерно и то, что главным партнером Минска в вопросах военно-технического сотрудничества является Москва. К примеру, если пару лет назад вся экспортная выручка белорусских оружейников оценивалась примерно в миллиард долларов, то товарооборот в этой отрасли между нашими странами составил не менее 600 миллионов долларов.

Понятно, что готовые образцы вооружений и техники из Белоруссии Россия не получает. Спросом пользуются прицельные комплексы тамошнего производства, традиционно устанавливаемые на некоторые отечественные образцы бронетанковой техники и артиллерийские системы. Востребованы некоторые электронные компоненты для ракетной и военно-космической сферы. Впрочем, главная платформа, долгие годы объединявшая военно-промышленные комплексы Белоруссии и России, а с годами превратившаяся для них в яблоко раздора, является все-таки колесной…

Речь о знаменитых шасси производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), широчайшая номенклатура которых в свое время использовалась в Вооруженных силах России. На белорусские колеса ставились множество образцов отечественной военной техники: от ЗРК С-300 и С-400, «Тор», РСЗО «Смерч» и «Торнадо» до ракетных комплексов береговой обороны «Бастион» и «Бал».

Однако основной проблемой со временем стало то, что именно к выпускаемым МЗКТ платформам оказались фактически намертво привязаны подвижные пусковые установки ракетных войск стратегического назначения. Такие, как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и некоторые другие. Отечественная промышленность просто не могла предложить армии приемлемых аналогов на замену.

Естественно, понимая, что критичная зависимость от поставок из-за рубежа (пусть и самой что ни на есть дружественной и союзной страны) в деле, касающемся важнейших компонентов обеспечения стратегической безопасности России, совершенно недопустима, Москва неоднократно предпринимала попытки решить вопрос полюбовно (желая приобрести половину акций МЗКТ). Минск по данному поводу ни малейшего энтузиазма не проявлял.

По словам Дмитрия Медведева, «акции нам продавали неоднократно, да так и не продали». Александр Лукашенко предпочитал использовать данное обстоятельств как один из элементов бесконечного торга с российским руководством, выбивая из него все новые экономические преференции и льготы.

Частично решить проблему удалось самым надежным способом – путем импортозамещения. В ее реализации самым активным образом принял участие Брянский автомобильный завод (БАЗ), специалисты которого взялись обеспечить шасси отечественные ЗРК «Триумф» и в перспективе «Прометей». А вот с шасси МЗКТ-79221 для наших МБР все вышло куда печальнее...

Взявшийся за дело КамАЗ и другие исполнители, действовавшие в рамках проекта «Платформа-О», целью которого были разработка и внедрение отечественного аналога белорусских «колес», «родили» нечто мудреное, но на практике, похоже, неприменимое. Продолжаются ли дальнейшие разработки в этом направлении, остается лишь догадываться.

Следовательно, «колесная зависимость» нашей армии от Белоруссии пока остается в силе. А раз так, то допускать, чтобы тамошний ВПК постигла судьба украинского «Антонова» или КБ «Южный», для России крайне нежелательно. По крайней мере, до тех пор, пока не будет найдено реальной замены действительно уникальной продукции МЗКТ.

И наиболее разумным, пожалуй, было бы решение о форсировании акционирования этого предприятия с участием России. Очень актуально - как в свете последних тревожных событий у наших соседей, так и исходя из произошедшего под их влиянием «прозрения» Александра Григорьевича.

Автор: Александр Харалужный