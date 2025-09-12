Павел Пламенев объяснил смысл «Собак» с помощью Библии на концерте памяти Егора Летова с оркестром

Концерт памяти Егора Летова с симфоническим оркестром состоялся в клубе Base 10 сентября 2025 года

Второй год подряд подобное мероприятие происходит в день рождения создателя «Гражданской обороны». Sigma Orchestra под управлением Вадима Кузьминского и обладатель мощного и красивого баритона Павел Пламенев представляют деликатные и насыщенные переработки песен Егора Летова. За 17 лет, минувшие со дня смерти певца, стало окончательно ясно, что Егор Летов и оркестр — это «слишком хорошо, чтоб отказаться...» Ведь песни «ГО» - это порыв, прорыв, апофеоз катарсис, оргазм, если угодно по панковски. И кому, как не оркестру, справляться с этой лавиной и грамотно расставлять контрапункты?

По сравнению с прошлым годом проект немного визоизменился. Костяк песен остался тем же, а вот вокальных партий в них значительно поубавилось. Если в прошлом году без пения со сцены, но с текстом на экране прозвучала лишь глобальная песня «ГО» «Русское поле экспериментов», то теперь в режиме караоке была сыграна половина номеров программы.

Выбор песен для хорового пения был крайне продуманным. Как еще, например, прочувствовать до мурашек зияющий холод отсутствия Егора Летова в «Без меня»? Или впитать в себя, по меткому выражению Пламенева, любовь как «космический поток» во «Вселенской большой любви». Не говоря уж о том, что если абстрагироваться от звучащего текста и от привычных аранжировок, то перед зрителями концерта возникали порою совершенно невиданные произведения — особенно ощутимо это было в инструменталах «Like a Rolling Stone» и «Реанимация».

Что касается Павла Пламенева, то он не только эмоционально, но бережно по отношению к первоисточнику, исполнял, например, «Долгую счастливую жизнь», но и мудро и ланонично объяснял ее смысл: «Егор Летов хотел показать как прошла бы жизнь без алкоголя - долго и счастливо...». Про «Родину» очень точно было сказано: «Большой мастерство написать песню так, чтобы она спустя время зазвучала по-другому. То, что задумывалось как трагифарс, сейчас звучит весьма браво». По поводу «Все, как у людей», он напомнил, что изначально эта вещь состояла из 16-ти куплетов, но после выбрасывания лишнего у Егора Летова получился настоящий шедевр.

Некоторые песни Павел Пламенев весьма технично использовал для того, чтобы посильнее раскачать зал. «Что мы как «Мертвые»?» - вопрошал он перед соответствующим номером. А посредством «Собак» он даже умудрился объяснить, почему сегодня на концерте не наблюдается аншлаг, апеллируя при этом к Библии. «Сказано в Писании не мечите бисер перед свиньями. И не давайте святыни псам. Это значит, что сокровенные ценности лучше держать при себе. Именно поэтому не полный зал. Так и должно быть Летов не для всех».

Тем не менее, примем музыкантам был оказан самый горячий. «Ну хоть бы они что-то спели еще — по второму разу!» - кричали некоторые по завершении концерта. И были услышаны, поскольку гитарист, клавишник, басист и барабанщик вышли на сцену вновь, но уже без оркестра и сыграли «Все идет по плану» еще и в металлической версии. А Павел Пламенев спустился в зал с микрофоном в руках , чтобы дать всем желающим спеть по строчке самого известного произведения «ГО»!