Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»

Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»

Исполнитель: Смех, Название: «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)», Стиль: панк-рок, Год: 2024

Теракт в «Крокус Сити Холл», по идее, должен был объединить людей, а вышло наоборот. Вместо реальной помощи (да и просто молитв о пострадавших и невинно убиенных) многие тут же объявили в соцсетях охоту на ведьм с излишними дискуссиями на тему, правильно ли ходить на концерты в Великий Пост и прямыми обвинениями группы «Пикник» во всех смертных грехах. Были, конечно, и такие, кто сохранил лицо. Например, певец Shaman, который буквально через два дня после трагедии откликнулся песней «Реквием 22.03.24»

Кто-то из артистов признавался, что пытался написать нечто подобное, но не вышло по горячим следам. Но панки — люди отзывчивые. И в начале апреля истринские панки из группы смех предложили свою поминальную песню «Вместо тысячи слов». Слова тут действительно излишни, поэтому с этой точки зрения нет смысла анализировать новинку. Тем более, и ее автор Сергей Метель призывает в прямому действию — восстановить планету. Подкупает и постановка себе конкретных сроков в этом деле - «не к зиме, значит к лету». Вперед?

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