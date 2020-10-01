Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей

17:07

Родители имеют разные ожидания в отношении своих детей. Например, не спорить и относиться друг к другу с добротой и уважением

Конечно, в этом нет ничего плохого, такие ожидания хороши. Но насколько они настоящие? Мы можем ожидать чего-то недостижимого, и тогда наши действия принесут нам много разочарований. Как родители мы органически влияем на отношения наших детей. Так какова роль родителей, когда случаются конфликты, ссоры или драки между братьями и сестрами?

Когда родителей спрашивают, каковы их представления об отношениях между братьями и сестрами, многие из них говорят о согласии, развлечении и проведении времени вместе. Они также считают, что не должно быть никаких ссор или агрессии любого рода, и если они все же произойдут, необходимо вмешательство родителей. Они часто боятся, что если не отреагируют, конфликт серьезно повлияет на отношения детей.

Вот почему многие семьи стараются свести к минимуму возникающую напряженность. Нельзя избежать ссор между детьми, потому что это живые отношения. Конфликты не возникают, когда у людей нет ничего общего, между ними нет взаимодействия, нет отношений. Этого нельзя сказать о братьях и сестрах, которые воспитываются вместе, живут в одном доме, имеют близких родственников.

Почему между братьями и сестрами иногда нет напряженности?



Бывает, что между братьями и сестрами очень редко или почти нет напряженности. Это не означает, однако, что что-то не так с этими отношениями. Могут быть разные причины, например, спокойный темперамент детей, отсутствие чувства безопасности (временное или постоянное), например, из-за насилия в семье или кризиса, отсутствия одного из родителей - дети настолько сосредоточены на восстановлении семейного порядка, что между ними нет недопонимания, большая разница в возрасте между братьями и сестрами - у старшего ребенка уже есть лучшие, более зрелые стратегии по регулированию эмоций и более внимательное отношение к младшему.

Конкуренция или забота о ваших потребностях



Что происходит между братьями и сестрами на самом деле? Например, когда мать помогает своему старшему сыну с уроками, младший время от времени входит в комнату, желая показать, какое транспортное средство он построил. Братья и сестры соревнуются между собой, говоря: «Я буду первым», «Я получу лучший кусок пирога», «Почему ты всегда ему разрешаешь?» и т.д.

Родителей это часто раздражает, они отвечают:

- Если вы не успокоитесь сейчас, никто из вас ничего не получит!

- Мне это надоело, я ухожу!

- Подумаешь?

- Ты старше и должен понимать, что я не могу разорваться!

Что если взглянуть на такие ситуации с точки зрения потребностей. Подумайте о важных потребностях, которые ребенок пытается получить, используя доступные ему стратегии. Это нормально и естественно для детей, чтобы привлечь внимание родителей. Это не ревность и не соревнование. Родители, в конце концов, необходимы для удовлетворения потребностей детей, поэтому, чтобы быть замеченным, услышанным и обдуманным, ребенок пытается позаботиться о себе, дать родителям сигнал, что ему что-то нужно. Также стоит помнить, что дети младшего возраста всегда выходят на первый план со своими собственными, неудовлетворенными потребностями. Чем младше ребенок, тем сложнее учитывать потребности его старшего брата или сестры.

Поэтому важно интерпретировать поведение детей не в контексте конкуренции, а именно потому, что каждый из них пытается позаботиться о чем-то важном для себя доступным способом. Хотя иногда нам трудно это принять и смотреть на это.

Почему дети спорят?



Иногда у родителей создается впечатление, что детям просто нравится спорить. Все, что им нужно, это небольшой, почти незначительный стимул (очевидно, незначительный с точки зрения родителей). Родителям трудно противостоять этим ссорам. Они очень бурные, и дети выясняют отношения не всегда на словах, а часто драками. По словам родителей, гнев ребенка на брата или сестру усиливается и приводит к разрыву в отношениях между ними. Вот почему многие вмешиваются, говоря, например:

- Не спорьте, вы должны любить друг друга.

- Я не могу смотреть на то, как вы спорите и кричите друг на друга.

Стоит задуматься, почему мы вмешиваемся, почему нам так трудно противостоять ссорам детей?

Биологическая обусловленность



Тот факт, что ссоры между детьми настолько бурны и часты, также обусловлен биологией. Мозг ребенка крайне незрелый. Префронтальная кора, которая играет важную роль в регуляции эмоций (то есть в саморегуляции), созревает только в возрасте 25-30 лет. Кроме того, дети спорят, потому что ситуация, в которой они находятся, подавляет их, и у них все еще нет способов справиться с напряженностью и разочарованием. Поэтому ссора - это еще и способ снять напряжение.

Прежде чем родители вмешаются в ссору братьев и сестер, стоит помнить, что детские споры очень интенсивны (именно из-за незрелого мозга), но они также быстро проходят без особого следа, особенно когда дети получают сочувствие от взрослого. Конечно, сдерживание детей, испытывающих сильные эмоции, является довольно сложной задачей для родителей.

Чему дети учатся в конфликте?

Конфликты необходимы для развития детей. Они учат многим полезным навыкам.

Устанавливая правила, они учатся вести переговоры, а также идти на компромисс.

Учатся уверенности в себе - заботятся о себе и своих границах, о своих потребностях, об их автономии.

Они узнают, что у других также есть пределы и где они наступают.

Дети, ведущие эти переговоры, часто напоминают танки и далеки от деликатности или дипломатичности. Но это потому, что они просто учатся тому, что значит заботиться о себе и учитывать потребности других.

Вмешательство взрослых - что помогает и что мешает



Могут ли родители помочь, не вступая в роль судей и не решая, кто виноват, и не диктуя так называемые правильные решения? Конечно! Как это сделать? Больше присутствовать, т. е. имейте намерение заботиться о каждом ребенке. Мы всегда заботимся о самом обеспокоенном ребенке, независимо от того, является ли он жертвой или инициатором конфликтов.

Когда мы оцениваем ситуацию, мы предполагаем, что лучше знаем, что произошло, даже если дети находились в другой комнате. При оценке мы также приписываем одному из детей плохие намерения и ответственность за плач другого ребенка. Это вызывает у него гнев, негодование, чувство недопонимания и желание отыграться на брате или сестре.

Стоит отказаться от немедленных и поспешных решений, потому что, когда мы действуем в спешке, мы обычно автоматически реагируем и на высокие эмоции.

Возьмите на себя роль посредника, то есть беспристрастного и поддерживающего. Родители должны быть спокойны и не предвзяты в своей оценке. Смысл не в том, чтобы остановить детей, а в том, чтобы слышать друг друга.

Детские драки и ссоры вовсе не означают, что между братьями и сестрами происходит что-то плохое и что родитель должен вмешиваться. Это просто неотъемлемая часть сестринской и братской повседневной жизни.

Стоит помнить, что чем больше членов семьи, тем больше количество взаимодействий между ними и, следовательно, тем больше риск напряженности и недопонимания. Каждый член семьи старается изо всех сил и заботиться о своих потребностях доступным способом. Также полезно помнить, что дети растут, взрослеют (их префронтальные доли тоже) и что из года в год будет все меньше и меньше случаев вражды и недоразумений.

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