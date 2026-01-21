На оркестровом трибьюте «Королю и Шуту» объяснили причину смерти Михаила Горшенева

Концерт-трибьют «Королю и Шуту» «Помнят с горечью древляне» состоялся в Доме Simple Music 17 января 2026 года

Simple Music Ensemble регулярно исполняет здесь инструментальные версии песен Михаила Горшенева и Андрея Князева и другие тематические программы. Но «Королю и Шуту» в Доме Simple Music (который, между прочим, располагается в старинном здании бывшего Хлебозавода на «Дмитровской»!) уделяется здесь особое внимание. Концерты проходят регулярно, а репертуар постоянно обновляется.

На сей раз особый акцент было решено сделать на балладе «Помнят с горчью древляне» из альбома «Герои и злодеи» (2000). Simple Music Ensemble интерпретировал ее воистину роскошно, начав с виолончельной партии, близкой к человеческому голосу. Потом в дело вступили валторна, саксофон, и рояль, а наиболее драматические моменты подчеркивали партии двух скрипачек.

В свое время «Колроь и Шут» делал симфоническую программу с оркестром «Глобалис». Все начиналось с песен «Фокусника» и «Воспоминаний о былой любви», свои версии которых представил на концерте и Simple Music Ensemble. Поскольку саксофонист в начала концерта обрадовал зрителей, что можно и нужно подпевать, («добро пожаловать в караоке!»), зрители охотно вняли его рекомендации. Но были и редкие, и сложные песни, слов которых не знали большинство зрителей, поэтому, затаив дыхание, вслушивались в хитросплетенные аранжировки. К этой категории относились, например, «Темный учитель» и «Зловещий кузен».

Нельзя не отметить разнообразия отобранных для концерта песен. Под симфонические аранжировки наиболее оптимально подходили песни из «Акустического альбома» (1999), и неудивительно, что многие из них были сыграны в Доме Simple Music: «Наблюдатель», «Бедняжка», «Утренний рассвет», «Прыгну со скалы», «Забытые ботинки» и др. Не менее важны были и другие грани великой группы. Так, в «Мадам Жоржет» удачно воспроизводилась салонная атмосфера Серебряного века, а в «Два монаха в одну ночь» подчеркивалась джазовая основа этой песни. Креативно выглядел и «Ром», в котором соответствующие инструменты озвучивали упоминания о «пианисте» и «скрипаче».

Финал первого отделения был ознаменован громогласным выкриком «ХОЙ» под занавес «Мертвого анархиста» от мастера кахона. Обратная связь от зрителей последовала уже во втором акте. Некая панкушка из зала, не говоря лишних слов, взяла у саксофониста между песнями микрофон и прочла стих, написанный от лица Михаила Горшенева, который объяснил свой ранний уход нежеланием надоедать поклонникам и делать на них деньги. Музыкантов упорно не хотели отпускать, и на бис они подарили еще два произведения - «Ведьма и осел» и «Кукла колдуна»,