Чиж внес никому не нужный вклад в арт-рок

Концерт группы «Чиж и Со» состоялся в московском «ГлавКлубе» 24 октября

Вообще-то группа там выступила уже неделей раньше. Но руководство клуба сделало роскошный подарок тем, кто не успел на тот концерт или не успел привиться. «Концерт на бис» предполагал сидячий партер за большими круглыми столами, ограниченную вместимость и, простите уж за тавтологию, свободу от формата COVID-free.

Как выяснилось, люди платили по повышенному тарифу за такие особенные условия на зря. Ведь эксклюзивным оказалось также и поведение Сергея Чигракова, сыгравшего отличную от первого выступления программу, не исключавшую заказов песен в реальном времени. Неожиданности начались уже во время первой песни «Она не вышла замуж». Запнулся Чиж на второй же строчке спев «за седого араба… чего тот там». «Ну не помню я!» - развел руками он, но все же допел песню стоически и с ощутимой экспрессией.

Изменения в тексте коснулись и следующей песни - «Я подобно собаке». И если к «мужу-алкоголику» вместо канонического брата завсегдатаи концертов Чижа успели привыкнуть, то строчка «лишь бы только достал» (вместо «отстал») изрядно позабавила. Судя по всему, и сам Чиж не побоялся, что публика его достанет, великодушно поинтересовавшись у зала: «Че еще спеть?»

Из вопиющий разноголосицы Чиж умудрился выудить и исполнить «Hoochie Cooche Man». Следующий заказ на «Папиросы» его заметно шокировал: «Вот это вы вспомнили — мы уже сто лет ее не играли». Отдельно заботила Чигракова судьба фрагмента на идише, который он в итоге так и не решился воспроизвести, но все остальное исполнил безупречно. В дальнейшем он попытался взять инициативу в свои руки: «Ребята, только не «Фантом»!» В качестве устроившего все стороны компромиссного варианта прозвучала «Russo Matroso».

«Дальше че?» - вновь расщедрился Чиж — и тут же пришел к полному взаимопониманию с публикой с помощью «О любви». А вот дальше случилась небольшая сумятица. Пойдя на поводу у зрителей, он попробовал спеть «На двоих», но сам при этом почему-то играл с группой «Полонез». Музыканты его предупредили, что текста «На двоих» он не вспомнит, Чиж не послушал, но все-таки не сдюжил. Пришлось ограничиваться одним «Полонезом».

«Ну выпил я с утра, что же мне теперь, обоср...ься что ли?» - объяснил причину нестроений Чиграков. Зато после песни «Такие дела» его пробило на целую лекцию. Вспоминал Чиж о тех временах, когда Дмитрий Дибров в «Антропологии» окрестил его творчество «русским блюзом». Из тех времен была сыграна песня «Перекресток», которую, по словам Чижа, он сочинил в шесть утра, гуляя по берегу Невы после того, как собирал по подушки волосы некоей блондинки, «чтобы не спалиться». Кстати, с дибровским определением он так и не согласился. «Вы еще настоящего блюза даже не слышали, ребята!» - заверил Чиграков зрителей.

Не согласился он считать таковым и «Блюз на сваях». Готовясь сыграть к нему долгое и замысловатое импровизированное вступление, Чиж вдруг заявил, что тем самым его группа «внесла никому не нужный вклад в арт-рок». Как и во многих других песнях, здесь филигранно сработали бэк-вокалистки Чижа Марина Шалагаева и Дарья Чигракова. Представляя в числе музыкантов последнюю, он зачем-то счел нужным уточнить: «А это моя дочь — куда-то ж мне нужно было ее пристроить!» Но тут же реабилитировался за возникшую неловкость, расхвалив работу девушек в песне «Бомбардировщики». Не подкачали девушки и в «Дополнительном 38-м» много раз пропев заветное слово «кончай».

Вероятно, восприняв это как руководство к действию, об окончании концерта возвестил и Чиж, объявив две финальные песни - «Вот пуля проссистела» и «Вечная молодость».

1. «Она не вышла замуж»

2. «Я подобно собаке»

3. «Hoochie Cooche Man»

4. «Папиросы».

5. «18 берез»

6. «Russo Matroso»

7. «О любви»

8. «На двоих» (не допел)

9. «Полонез»

10. «Такие дела»

11. «Перекресток»

12. «Блюз на сваях»

13. «Бомбардировщики»

14. «Дополнительный 38-й»

15. «Вот пуля просвистела»

16. «Вечная молодость».

