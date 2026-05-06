Почему у российских семей больше нет главы
Социологи фиксируют очередной знаковый сдвиг в российском общественном мнении: на сей раз, по сути, прекратила свое существование роль главы семьи. Большинство россиян просто не могут определиться, кто главный в их ячейке общества.
Можно долго спорить, хорошо это или плохо. Во многом это зависит от мировоззрения конкретного человека: понятно, что для сторонников домостроя данное изменение – кошмар, а для феминисток – важный шаг в сторону гендерного равноправия и более справедливого распределения ролей внутри семьи.
Однако данный феномен является неотъемлемой частью гораздо более масштабной и абсолютно уникальной трансформации, которую переживает современное общество – во всем мире, не только в России. Уникальной в том смысле, что прямо сейчас человечество проходит через изменения, аналогичных которым не было никогда за всю его историю. Такая деталь, как исчезновение роли главы в российской семье, лежит ровно в том же русле, что и другие процессы, которые постоянно на слуху в последние годы – в первую очередь, конечно, падение рождаемости. Но сюда же относятся и чрезвычайно высокий уровень разводов: в 2025 году в стране распадалось семь браков из десяти. И это при том, что Россия является и ощущает себя оплотом традиционных ценностей и консерватизма, что подтверждают опять-таки соцопросы.
Таким образом, с одной стороны, семья является ключевым жизненным приоритетом для россиян, а с другой, это ничуть не мешает развиваться процессам, которые стремительно разрушают эту самую семью – семью в привычном нам представлении. Причина в том, что мы живем в исторический период, когда меняется положение дел, в котором человечество существовало всю свою историю, десятки и сотни тысяч лет – если учитывать наших первобытных предков. Причем процесс идет настолько быстро, что привычные представления о мироустройстве просто не успевают за переменами.
За эти миллионы лет человечество твердо выучило и каждый день получало подтверждения нескольким очевидным истинам. Истина первая: выживание в одиночку практически невозможно – и семья стала тем базовым коллективом, что обеспечивал выживание, а затем и благополучие человека. Истина вторая: деторождение находится вне человеческого контроля.
Больше эти истины таковыми не являются. В современном урбанизированном обществе вполне возможны не просто выживание, а вполне благополучная жизнь в одиночку. Более того, теперь одинокая жизнь имеет ряд преимуществ (чисто экономических) по сравнению с жизнью в семье. А благодаря развитию науки и медицины рождение детей перешло в разряд планирования и принимаемых человеком решений.
По сути, традиционные взгляды на семью возникли в ситуации безальтернативности бытия. Но как только у людей появился выбор, казавшаяся незыблемой конструкция человеческого общества посыпалась. Процесс шел весь XX век, но прямо сейчас принял такие масштабы и скорость, что явными стали откровенно угрожающие тенденции, например стремительное старение населения в развитых странах и вовлечение в общие тренды слаборазвитых регионов, типа Африки.
Именно тут коренится проблема с любыми – как поощрительными, так и репрессивными – методами удержания привычного статус-кво. Ни очередные финансовые меры поддержки рождаемости, ни, наоборот, введение налога на бездетность, ни взвинчивание пошлин и усложнение процедуры разводов, ни высказанная недавно идея платить вознаграждение супругам за годы, прожитые в браке, проблемы не решат. Просто потому, что идут кардинальные изменения в самой социально-экономической основе человеческого общества, а предлагаемые меры обращаются к прежней, на глазах исчезающей, системе.
Закономерно возникает вопрос: что же будет дальше? Что станет не только с нами, с Россией, но и со всем человечеством, если процессы продолжат развиваться в том же русле и достигнут своего логического конца?
Хватает апокалиптических прогнозов о вымирании нашего биологического вида. Популярны проекты в духе технократического утопизма о тотально атомизированном человечестве, воспроизводстве с помощью искусственной матки и воспитании новых поколений с помощью новейших достижений науки, техники и ИИ. Правда, для многих – если не большинства – людей подобное развитие событий видится даже более устрашающим, нежели версия простого вымирания.
Впрочем, скорее всего, человечество обманет и первых, и вторых. Дело в том, что в современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражают статистика и социология. Вот только уже в среднесрочной перспективе одиночество безнадежно проигрывает семейным узам и поддержке близких – проигрывает не только в эмоциональном аспекте, но и в самом прагматичном, финансовом и социально-экономическом смысле. Про долгосрочные процессы и говорить не приходится. И чем дальше, тем больше людей станут это понимать – не просто воспроизводя унаследованные от предыдущих поколений правила, а на собственном опыте осознавая их истинность и для новых условий.
Так люди ради рынка или рынок ради людей?
Уничтожение семьи декларированная цель левых уже давно - чему тут удивляться-то?
Государство с позции силы выкручивает руки и давит роль мижиков по всем фронтам.
Это результат конформизма катком впечатываемого школой и пропагандой, подкрепленный гостеррором.
Вы не учитываете тот факт, что в данный момент на планете Земля появился новый вид существ - это ИИ. И человечеству теперь придется научится жить с этим. А это на самом деле не так-то легко будет сделать. Конкуренцию, знаете ли, никто не отменял. В смысле, вопрос семьи уже станет просто неактуальным. Возвращение назад уже не будет никогда. То есть, прежде, чем создавать любое существо, нужно было подумать, как вы собираетесь с ним уживатся. Как говорится, мы в ответе за тех, кого мы приручили. А человечество в ответе за тех, кого оно создало. И если вы думаете, что с "алгоритмом" будет справится намного проще, чем с обычными людьми, то даже не надейтесь на это. Попробуйте договорится, к примеру, с домовым, живущим у вас дома. Это будет что-то подобное...
