Костя Кулясов и «АнимациЯ», 28 марта, «Урбан»

18:46 24.03.2026

Юбилейный электрический концерт Кости Кулясова и группы «АнимациЯ» в честь 25-летия команды состоится в московском клубе «Урбан» 28 марта 2026 года

«Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни, которую знают все поклонники группы «АнимациЯ». А Костя Кулясов, лидер команды, и тот самый автор, у которого что ни трек, то крылатое выражение.

Им давно ничего и никому не надо доказывать, на них нужно смотреть и слушать. «От себя могу сказать только одно, если вы ещё ни разу не были на наших концертах, это вы зря», - добавляет Константин Кулясов.

Группа «АнимациЯ» вот уже 24 года радует поклонников своим творчеством. На их счету 9 студийных альбомов и мини-альбом, более десятка синглов и саундтреки к кинофильмам, гастроли по всей России и выступления на главных фестивалях страны. «Родина», «Монолог», «Дневник», «Спички», «Журавли», «Красиво», «Ванька» - эти хиты и многие другие услышим на концерте. Не пропусти!

Также на концерте состоится презентация нового альбома «Анимации» «Отрицательное время». Это рассказ. Рассказ обо мне, о тебе, о пацане из соседнего дома, о первой детской любви, о предательстве и благородстве, о папе, о сыне, о семье - о людях, и, конечно, о нашем времени. Нам выпало жить в эпоху перемен и именно в это время так важно сохранить свою человечность, способность сострадать, верить в чудо. Вот о чем этот рассказ. О человечности, о любви и дружбе, о выборе и судьбе в бурлящем жизненном потоке.

Начало в 20.00.