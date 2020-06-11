Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня

21:06

Инстаграм – современная интернет-площадка для блогеров, рекламодателей, пользователей.

С помощью Instagram можно увеличить прибыль, добиться признания, заявить о своих товарах и услугах. Вся социальная сеть построена на фотографиях, оценках, комментариях к ним подписчиков. Поэтому основные показатели популярности – это большое число подписчиков и большое число лайков под публикациями. Популярный аккаунт – свидетельство неослабевающего интереса целевой аудитории. Но добиться прироста реальных подписчиков естественным путем получается далеко не у всех. Поэтому существует такой процесс, как накрутка подписчиков Инстаграм. Она может быть и платной, и бесплатной. Поговорим подробнее о бесплатных возможностях накрутки.

Зачем нужна накрутка Инстаграм?

Интерес к профилю только возрастет, если потенциальные фолловеры заметят, сколько у аккаунта подписчиков. Большое количество пользователей, подписанных на профиль, – это один из показателей того, что владелец страницы публикует качественный интересный контент, а значит, остальные пользователи могут заинтересоваться популярным профилем. Для реализации поставленных целей. В коммерческих аккаунтах подписчики – это еще и клиенты, потребители товаров и услуг. Для личных страниц, блогеров большое число фолловеров – это известность, пиар и снова-таки деньги, потому что, начиная примерно с 5 тыс. подписчиков, можно ожидать предложений о рекламе.

Как подготовить профиль к накрутке?

Сначала нужно задать себе вопросы, которые помогут разобраться с позиционированием себя как владельца профиля и самого профиля. Среди них:

Кто вы? То есть это что собой представляет страница: компания/коммерческий аккаунт или личный (блогер, эксперт и т.д.). Что предлагается: товар или услуга. С чем выходит на площадку Инстаграм и заинтересовывать потенциальную целевую аудиторию. Для чего нужна платформа: повысить продажи, увеличить узнаваемость бренда, прибыль, количество клиентов, прославиться и т.д.

Когда ответы на эти вопросы будут найдены и желательно подробно расписаны, чтобы структурировать понимание, можно продумать, как выглядит потенциальная целевая аудитория. Это те люди, которые с большой долей вероятности купят товар или закажут услугу. Важно понимать, как выглядит ЦА, чтобы выяснить ее предпочтения, понимать их и иметь готовность их реализовывать; сравнить, насколько совпадают желания и устремления аудитории и ваши возможности.

Затем, когда вы обрисовали портрет ЦА, можно начать разрабатывать визуальную часть профиля. Инстаграм – это изначально мобильное приложение для фотографий, и визуальный контент играет в нем важнейшую роль. Следует продумать, какие оттенки будут использоваться для фото и при их обработке. В Инстаграме есть свои фильтры, которые можно выбрать для публикации, но этого недостаточно. Индивидуальность всегда привлекает внимание. Если профиль уникальный, не похожий на другой или предлагающий что-то новое во всем известной сфере, то его запомнят быстро, будут возвращаться к публикациям и, конечно, подпишутся, чтобы не потерять. Пользователи Инстаграм (да и не только этой социальной сети) запоминают в большинстве случаев контент именно зрительно.

Следующий этап – это создание контент-плана, а точнее двух. Один для постов, другой для сторис

Надо продумать интересные рубрики для каждого формата публикаций.

Продумать, в какое время будут выходить посты и сториз. Даже время публикации влияет на вывод в топ по алгоритмам Инстаграм.

В каждый пост должен быть вложен определенный смысл. Публикация не просто так, а для определенной задачи. Она что-то дает пользователю в рамках темы профиля, полезна, отвечает на вопросы, дает совет, предлагает товар и т.д.

Без четкого плана придется метаться и выкладывать посты бессистемно. В этом случае эффекта не достигнуть или он будет минимален. К тому же придется думать, что выкладывать в следующий раз, что писать, в то время как с планом под рукой всегда будет структурированная стратегия действий, помогающая в продвижении и раскрутке аккаунта.

Несколько рекомендаций по оформлению профиля

Аватарка профиля должна быть привлекающей внимание. Если это личный аккаунт, то, конечно, лучше поставить собственное фото. Если коммерческий профиль, можно поставить изображение товара. Фотография должна быть яркой и хорошего качества.

должна быть привлекающей внимание. Если это личный аккаунт, то, конечно, лучше поставить собственное фото. Если коммерческий профиль, можно поставить изображение товара. Фотография должна быть яркой и хорошего качества. В шапке профиля описывается, чей это профиль и что предлагается. Можно использовать красивые эмодзи, но в умеренных количествах. Они опять же визуально привлекают внимание к тексту. Над последним тоже нужно думать. Емкие слова и ничего лишнего.

описывается, чей это профиль и что предлагается. Можно использовать красивые эмодзи, но в умеренных количествах. Они опять же визуально привлекают внимание к тексту. Над последним тоже нужно думать. Емкие слова и ничего лишнего. Перед тем как приступить к накрутке, хоть платной, хоть бесплатной, необходимо сделать хотя бы с десяток публикаций. Пустым профилем не заинтересуются даже если аватар и прописанное в шапке будет полностью соответствовать интересам и пожеланиям. Публикации – тоже часть контент плана.

к накрутке, хоть платной, хоть бесплатной, необходимо сделать хотя бы с десяток публикаций. Пустым профилем не заинтересуются даже если аватар и прописанное в шапке будет полностью соответствовать интересам и пожеланиям. Публикации – тоже часть контент плана. Хештеги – мощное оружие, и их можно и нужно использовать в том числе в описании профиля. Можно придумать какой-то оригинальный хештег специально для ваших публикаций в одном аккаунте и выдержанных, например, в одной тематике. Эти публикации будет легче найти потом, когда аккаунт уже раскрутится, и на странице будет больше тысячи постов.

– мощное оружие, и их можно и нужно использовать в том числе в описании профиля. Можно придумать какой-то оригинальный хештег специально для ваших публикаций в одном аккаунте и выдержанных, например, в одной тематике. Эти публикации будет легче найти потом, когда аккаунт уже раскрутится, и на странице будет больше тысячи постов. Вечные сторис. Здесь можно хранить самые важные моменты как лично для владельца аакаунта (если это личный профиль), так и для целевой аудитории. Вечные сторис наряду со всеми публикациями и описание профиля тоже могут привлекать внимание аудитории, поэтому в них должно быть все самое лучшее, что есть в профиле на данный момент. Обычные сторис, которые исчезают через 24 часа, больше подходят для освещения ежедневных актуальных событий, новостей, опросов. Они помогают уже существующим подписчикам быть ближе к владельцу аккаунта, в то время как вечные – визитная карточка профиля.

Что поможет продвинуть профиль?

Раскрутить профиль можно почти без вложений, но это небыстрый процесс. На что нужно обратить внимание?

1. Хештеги. Мы уже писали, что можно применять их в описании страницы. Это действительно один из самых мощных и по сей день остающийся актуальным инструмент продвижения. С их помощью можно приращивать новых подписчиков естественным образом. В настоящее время метод работает для постов не слишком хорошо, а вот для сторис идеально. Несколько сотен просмотров в день для новичка – это хороший показатель. В сторис практичнее оставлять не много хештегов, а только один. Потом через время можно менять, и так, пока теги не закончатся. Это помогает значительно повысить число просмотров в течение суток пока сторис актуальна.

2. Геотеги. Геолокация важна для путешественников и, если вы хотите показать свои публикации посетителям определенных мест. Конечно, в 2020 году геотеги уже не столь актуальны, но по-прежнему приводят пользователей, если их использовать опять-таки в сторис.

3. Публикация постов в строго определенное время. Система Инстаграм работает так, что попадание в топ выдачи по тегам зависит от того, чтобы фотографии лайкали как можно большее количество пользователей за короткий промежуток времени. А для этого нужно публиковать посты в определенное время суток, когда внушительный процент целевой аудитории листает ленту Инстаграм. Например, это может быть раннее утро до 9.00 или обед. Прайм-тайм – 18.00-19.00, когда большая часть городских жителей едет в транспорте со смартфоном в руках. Большее число пользователей в Инстаграм – больший процент лайков. А в 2020 году преимущество отдается постам, которые быстро набирают реакции. Если говорить о сторис, то рекомендуется делать разрывы между разными историями. Это даст возможность нужному посту дольше продержаться в списке.

4. Интересный контент. Это краеугольный камень, на котором основывается продвижение. Без интересного необычного контента все остальные способы будут неактуальны и бессмысленны. Нет смысла привлекать подписчиков, стараться писать правильные теги, высчитывать время, чтобы впоследствии пришедшие пользователи отписались, не найдя для себя ничего интересного. Как уже упоминалось, Инстаграм – приложение для фотографий. Поэтому нужно научиться делать хорошие снимки. Или обратиться к профессиональному фотографу. Но важно помнить: пользователи обращают внимание не только и не столько на отретушированные кадры (такого добра в 2020 году в Инстаграм полно), а на фотографии с необычным сюжетом, историей или оригинальной подписью, пробуждающей интерес к просмотру другого контента и к подписке на профиль. По-прежнему актуальными даже после 10 лет существования Инстаграм остаются пейзажи, архитектура, жанровые портреты, так называемое «уличное» искусство (стрит-фотосессии, стрит-арты), фото в ч/б, неформальность, красивые композиции предметов. Но фотографии в постах – не единственное, чем можно привлечь ЦА. Пользователям нравится просматривать прямые трансляции в сторис. Это позволяет быть ближе к блогеру, владельцу аккаунта, чувствовать себя участником происходящего. Подписчикам нравятся опросы, видео IGTV.

Как взаимодействовать с аудиторией?

Один из приемов, позволяющих увеличить число подписчиков, охват и попасть в рекомендуемые публикации, – взаимодействие с целевой аудиторией. Необходимо вовлекать своих фолловеров во взаимодействие. Как это можно сделать?

1. Можно побуждать фолловеров комментировать, иногда даже прямым текстом, особенно если вы начинающий блогер.

2. Организуйте конкурс и пообещайте приятный бонус, а условием участия должно быть проставление лайков публикациям, подписка и необходимость тегнуть другого пользователя, которого может заинтересовать товар или услуга.

3. Задавайте вопросы в постах. В тексте под фото можно прямо спрашивать мнения аудитории по теме поста. То же самое касается и сторис. В последних еще можно предлагать пользователям самим задать вопрос блогеру. А после выложить вопрос с ответом. Очень полезно, когда аккаунт уже раскручен. Это будет означать, что вы увидели вопрос, не проигнорировали. Подписчики увидят, что блогер отвечает, профиль живой, активный, а значит, можно задавать еще вопросы, комментировать.

4. Проводите опросы. Пользователи очень любят в них участвовать.

5. Полезно использовать другие социальные сети для продвижения в Инстаграм. Так, приложение для фотографий напрямую связано с Фейсбуком, поэтому нелишним будет оставить на Фейсбук ссылку в шапке профиля Инста, а в самом ФБ сделать пост-приглашение в Инстаграм. Практика показывает: даже если основная ЦА совпадает в двух социальных сетях, большинство пользователей, если им интересен контент и личность владельца, подпишутся по прямой ссылке-приглашению. Можно прикреплять ссылки на Инстаграм под постами в разных социальных сетях с подписью, например, «Больше здесь…» и т.п.

Если же подписчик не оставляет комментариев и даже лайков, то система будет опускать ваши посты все ниже и ниже. Если же фолловер активно взаимодействует с профилем, последний в конечном итоге начнут видеть даже его пользователи.

Начальные этапы раскрутки Инстаграм

Через сторис можно привлекать внимание к недавней публикации. Благодаря этому пост увидит гораздо больше людей, чем если бы фотография просто мелькала в ленте подписчиков. Причем в сторис можно сделать целое видео, заинтриговать в конце и предложить перейти за подробной информацией к последней публикации в профиле. Важно выкладывать сторис сразу после публикации поста с грамотными хештегами, так как необходимо попасть в топ, то есть на глаза потенциальным подписчикам, тем, кто еще не знает о существовании вашего профиля, но может им заинтересоваться.

С появлением мессенджеров в жизнь пользователей ворвались чаты, рабочие, родительские, студенческие, тематические, чаты по интересам. Можно кидать ссылку на профиль, а еще лучше на публикацию, сделанную недавно. Ссылку на фото нужно кидать в чат сразу. Это обеспечивает какое-то количество лайков, а соответственно поднятие публикации в топ, повышение шансов стать рекомендованным постом и увеличению числа подписчиков.

Еще одна тактика – проставлять лайки на свежие посты своих подписчиков. Усилий и времени это много не занимает, но польза есть. Прежде всего, пользователям будет приятно такое внимание. А, кроме того, подписчики перейдут на вашу страницу и вернут лайки, кое-кто порекомендует аккаунт другим. Важно только не переусердствовать с лайками, так как у Инстаграм тоже есть лимиты.

То же самое можно проделать не только с обычными публикациями, но и со сторис. Многие ограничиваются просмотром и не считают нужным реагировать на выложенный материал. А ведь сторис – это живой отклик, показатель того, что подписчику интересно, нравится, и он хотел бы видеть больше подобного контента. Кроме того, фолловер, увидев реакцию, может перейти и на вашу сторис. В будущем благодаря взаимодействию пользователь будет видеть ваши посты чаще.

Горящие лайки. Способ заключается в том, что нужно отыскать публикации, появившиеся несколько секунд назад, и поставить на них «сердечки». Отыскать их можно по популярному тематическому хештегу, перейти во вкладку, которая называется «недавние» и начать лайкать самые первые фотографии, появившиеся несколько секунд назад. Потом можно обновить ленту, поставить «сердечки» новым публикациям и так далее. Человек, получивший первый отклик, особенно начинающий продвижение, обязательно захочет посмотреть, кто поставил первый лайк еще и в первые секунды после публикации. Но здесь тоже важно не переборщить с лайками, чтобы избежать временной блокировки.

В комплексе эти способы позволят профилю раскрутиться и перейти к другим методам продвижения.

Совместные способы раскрутки

1. Совместные прямые эфиры. Можно организовать такой эфир с другим блогером, но здесь важно условие – темы ваших профилей должны пересекаться. Аудитория от другого блогера перетечет к вам, лояльная, живая и готовая к взаимодействию. Но перед эфиром важно продумать, что вы будете рассказывать. Это должен быть полезный и интересный для аудитории контент.

2. В копилку идентичных способов стоит отнести марафоны. Можно объединиться опять же с блогером, который работает со схожей тематикой и провести марафон для подписчиков. А новым посетителям страницы объявить, что одно из обязательных условий участия в марафоне – подписка. Для марафона нужно придумать специальный хештег. Это может быть марафон по похудению, если вы и другой блогер предлагаете спортивные товары, питание или услуги тренировок. А, может быть, книжный марафон от обозревателей книжных новинок или начинающих авторов для читателей, художников и других авторов, чтобы мотивировать к написанию книг. Вариантов множество.

3. Взаимный пиар. Здесь снова работает схожая тематика. Один блогер рассказывает о вашем профиле, а вы в свою очередь – о его.

4. Прямая реклама у блогеров. Этот способ небесплатный. У раскрученных блогеров реклама стоит очень дорого. Но зато она эффективна. Тут главное – выбрать человека, аккаунт которого схож по тематике с вашим профилем. При выборе стоит воспользоваться отзывами других людей, если они есть. И, конечно, оценить самостоятельно, насколько этот блогер подходит для рекламы вашего профиля, пообщаться с ним, узнать расценки, предложить текст или выслушать его, как, в каком посте/тексте/ролике/фото он собирается пропиарить ваш профиль.

Что влияет на выдачу постов в Инстаграм?

1. Интересы аудитории. Подписчикам, как правило, показываются посты по той теме, которой они недавно интересовались. Поэтому при публикации важно добавлять к фото подходящий текст и подходящие хештеги. Система отметит это.

2. Инстаграм любит свежие записи, однако иногда более ранние фото показываются чаще. Поэтому должен быть план, где продуманы несколько постов для регулярных публикаций. Их нельзя публиковать все сразу, регулярный постинг – залог успеха.

3. Чем чаще заходить в приложение, тем больше интересного контента будет выведено в ленту. Кто-то заходит каждый час, и система будет рекомендовать лучшее за 60 минут. Кто-то заходит раз в неделю, соответственно увидит лучшее за 7 дней.

4. Друзья и контакты с подписчиками. Можно устраивать конкурсы, где условием будет отметить организатора в сторис. Но даже без конкурсов можно устраивать прямые эфиры и проводить опросы.

5. Инстаграм делает все возможное, чтобы пользователи видели все, что хотели. Если нравятся фотографии, выдается фото, если пользователь смотрит в основном ролики, то в ленте будут попадаться видео. Блогер не должен делать ставку на что-то одно, важно давать подписчикам и интересные видео, и оригинальные фото, чтобы обеспечить большой охват фолловеров.

6. Актуальность. У публикаций, посвященным актуальным проблемам, новостям, событиям, больше шансов попасть в топ.

Подводим итог: как раскрутить аккаунт?

Для повышения шанс попасть в «Рекомендованное» и раскрутки аккаунта нужно:

Публиковать действительно красивые фотографии в хорошем качестве.

Новый контент нужно публиковать регулярно: новые посты, сторис, прямые эфиры.

Если организовываете конкурс или марафон, пропишите такие условия, чтобы получить максимальную отдачу: поставить лайк, подписаться, оставить комментарий, тегнуть другого пользователя.

Контент должен быть разнообразным, содержательным, интересным. Вложенные усилия окупятся и помогут завоевать симпатию ЦА.

Отслеживайте и используйте новые хештеги.

Будьте всегда в теме новостей, новых веяний, изучайте, что может быть интересно аудитории в вашем сегменте, теме.

Нужно стараться общаться с ЦА: отвечать на вопросы, комментарии, общаться в Директе.

Благодаря приведенным рекомендациям можно получить отличные результаты. Дополнительным вспомогательным методом продвижения может стать профессиональная платная накрутка подписчиков и лайков.

Источник - https://smmtouch.ru