«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium

«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium

Большой юбилейный концерт «Элизиум» 17 сентября 2021 в Adrenaline Stadium  получил название “25 лет в космосе!”

Эта формулировка как нельзя точно отражает боевой настрой и свободный дух  команды.  “Элизиум” - как ракета, прорезающая  атмосферы, что через сотни световых лет мчится к новым неизведанным планетам. 

Эти парни всё делают по-честному: выпускают актуальные и, временами, остросоциальные релизы, никогда не стесняются говорить, что думают, и легко вступают в открытые дискуссии со своими поклонниками. Так что, если и праздновать двадцатипятилетие “Элизиум” - то на полных оборотах, выкрутив тумблер веселья на максимум. С главными боевиками за четверть века, подругами и друзьями-музыкантами и, конечно, при полном зале Adrenaline Stadium 17 сентября. 

Кажется, ещё вчера мы надевали клетчатые рубашки, ставили ирокезы и в стенах нижегородского клуба «Манхэттен» слэмились вместе с музыкантами, что есть мочи. С тех пор биография “Элов” (как их называют поклонники) раскрашена сплошь яркими событиями и фактами. Выпущены 10 полноформатных альбомов, успешные синглы и клипы, количество фанов выросло в сотни раз... Пожалуй, не осталось и города на карте страны, где бы хоть раз вживую не прозвучали их треки.
Элизиум “25 лет в космосе!” - концерт, где будет ослепительно ярко, запредельно громко и максимально драйвово. Так, чтобы еще через 25 лет вспоминать этот праздник молодости и панк-рока с широкой улыбкой! 

Концерт пройдёт в формате COVID FREE. На входе потребуется: билет, паспорт, активный QR-код.  

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