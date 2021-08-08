Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?

Тот, кто предает своих верных слуг, рано или поздно окажется в революционной ситуации, когда слуги могут повернуть штыки в адрес своих бывших благодетелей, а ныне - предателей

Многонациональный Кремль никогда не был отягощен излишней "русскостью", симпатизируя в сложных конфликтных ситуациях этническим россиянам, а не представителям пока еще государствообразующего народа. Но в последнее время, когда участились конфликты многонационалов с непосредственными представителями власти и закона (то есть с прямыми слугами и охранителями Кремля), соображения этнических предпочтений и этнической же неприязни стали брать у них верх над соображениями здравого смысла и базовым инстинктом самосохранения.

Наглядно это было продемонстрировано еще во время кровавых чеченских

кампаний. Тогда в печально знаменитом деле капитана спецнаща Ульмана, группа которого во время войсковой операции расстреляла не тех чеченцев, сошлись "кость в кость" силовые и олигархические башни Кремля. Силовики жаждали "спасти своего" и вырвать Ульмана из цепких зубов политически ангажированного российского правосудия. Олигархи жаждали отправить Ульмана на нары. Кончилось "ничьей" - Ульман исчез "исключительно в неизвестном направлении" прямо из зала суда во время перерыва.

А вот в случае с Алексеевым, Будановым (список можно продолжать долго) "ничья" не получилась. Один отсидел и был убит чеченским кровником, другой сидит до сих пор. Скрепа "власть - государевы люди на царевой службе" дала тектоническую трещину уже тогда.

Дошло до того, что Союз офицеров России выступил с официальным заявлением, адресованным потенциальным чеченским кровникам: будете мстить нам адресно - мы достанем всех, до кого дотянутся руки. Ситуацию разрядил Рвмзан Кадыров, приказав потенциальным мстителям успокоиться.

С тех пор ситуация сильно изменилась. На Кавказе подросло новое поколение невоевавших, но не менее отмороженных. Мало того. Те, кто раньше имел скромный имидж генетических торговцев овощами, после убедительной победы в Карабахе тоже приобщился к "Клубу Великих Воинов Седого Кавказа". И они начали разъезжать с турецкими флагами по российским городам и весям и кидаться, как и полагается Великим Воинам, на российских людей в погонах. Тем более что все эти уголовно наказуемые "прыжки" оставались фактически безнаказанными. В стране фактически началась необъявленная война этнических диаспор против правоохранителей.

Вот хроника событий только последних нескольких недель.

В Питере спустившиеся с гор дагестанцы средь бела дня избивают группу курсантов местной Военно-медицинской академии. Конфликт имел колоссальный общественный резонанс. Отморозков повязали в тот же день. Дальше - тишина. Общество, жаждавшее торжества закона и справедливого возмездия, получило "дырку от бублика". Ни следствия, ни суда, ни воздаяния, ни урока на будущее. Не удивлюсь, что дело было тихо развалено в суде, дагестанцы благополучно вернулись в свои аулы, трусливый майор из академии, допустивший это беззаконие, был повышен в должности.

Потом - случайное убийство в Новосибирске наглого молодого азербайджанца сотрудниками ДПС и массированный налет на местное отделение УВД его соотечественников. Они требовали крови и скальпа виновного. Причем в этом случае образцово-показательную трусость продемонстрировала вся правоохранительная вертикаль. Им проще было отдать на растерзание своего сотрудника, чем приструнить зарвавшихся азербайджанцев. Полицейского спасло народное заступничество. И эта победа над "силами зла" в милицейских погонах только укрепила дух вчерашних виртуозов шашлыка и кебаба, а ныне - Великих Воинов. Стало очевидно, что после локальной психологической победы кавказцев в Новосибирске будет "рвать" по всей стране - где проживают представители разнообразных этнических диаспор.

Долго ждать не пришлось. На этот раз рвануло в Саратове. Тут произошел массовый замес кавказцев с полицейскими. Не к чести последних надо признать, что этот бой они проиграли. Жестоко травмированные новосибирским инцидентом, они побоялись применять в потасовке оружие и были жестоко биты. Четверо до сих пор находятся в больнице.

И опять со стороны официальных структур - молчание ягнят, задумчивость моря. Кремль по-прежнему растянут в надрывном шпагате между своей непреодолимой генетической русофобией и базовым инстинктом самосохранения. Тот, кто предает своих верных слуг, рано или поздно окажется в революционной ситуации, когда слуги могут повернуть штыки в адрес своих бывших благодетелей, а ныне - предателей. Слугопредателей. Никогда еще консервация острой социальной проблемы не приводила к ее разрешению. А вот к "бессмысленному и беспощадному", когда взрывался перегретый социальный котел - регулярно.

А пока ждем новых сводок с мест локальных межэтнических боев...

