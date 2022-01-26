The Пауки «Шторм идет»

Исполнитель: The Пауки, Название: «Шторм идет», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Группам заслуженным, но не находящимся на слуху полезно проворачивать время от времени один нехитрый прием. Брать же пример следует с питерской группы «The Пауки», которых старые панки помнят, а новые подзабыли. Чтобы не возникало излишних вопросов, команда относительно недавно перевыпустила свой первый архивный альбом «Праздник в сумасшедшем доме», не выходивший еще в таком виде на официальных носителях никогда. А теперь издала совершенно новую пластинку «Шторм идет».

Между двумя релизами — дистанция огромного размера. Их даже и сравнивать грешно. «Праздник в сумасшедшем доме» - это полная неразборчивость слов, аховое качество записи, приблизительные аранжировки, погребение под грудой досадных оплошностей потенциальных хитов. И «Шторм идет» - шик, блеск, красота, напор, рок с яйцами и панк с брутальной пиратской ухмылкой, которая милее всех комплиментов на свете.

Даже в концепциях альбома крайне показательные нюансы. В самом словосочетании «Праздник в сумасшедшем доме» заметна неспособность приложить к реальности перспективную, в общем-то, фишку с флибустьерскими морскими путешествиями. Так что музыканты, можно сказать, сдаются без боя, ернически давая слушателю понять, что их задумки достойны разве что стен дома, где никогда не болит голова.

Совсем другое дело - «Шторм идет». Альбом начинается с предостерегающего клича «эй, посмотри, шторм идет», из которого сразу становится понятным, что просоленные морские приключения «The Пауки» сделали метафорой непростого жизненного пути. Поэтому в альбом так органично вписали песни не только о наследниках Билли Бонса, но и, например, забойное посвящение рабочему классу «Spirit 69». Ну когда еще быт заводских трудяг выводился из «золотого поколения» шестидесятников.

Чистоту намерений «Пауков» подчеркивают такие песни, как «Цена свободы». Обретенную в боях житейскую мудрость не грех передать по наследствам детям, что и делается в этой песни. Наилучшему усвоению выстраданных истин способствует бескомпромиссное звучание некоторых песен альбома. «Supermen» просто убирает напрочь своей хардкоровой безудержностью, затейливым гитарным соло и вторящим ему воем сирены. Недалеко от нее ушли «Бьется сердце» и «Сотни раз». Вторая к тому же представлена в альбоме и в виде ремикса, где на метаниями героя между адом и раем силится поспеть, но но не выдерживает напора электронная оболочка (панк-саунд, как известно, к подобным перепадам температур более привычен). Но зато уж перенесенный сюда из «Праздника в сумасшедшем доме» и переигранный как надо (с флейтами и магической атмосферой) «Старый замок» выглядит впечатляюще.

Для коллекционеров столь стратегически важный диск увековечен лейблом Cezis в со вкусом оформленном диджипаке, к которому приложен буклет-плакат с текстами песен альбома на двух языках и стильная эпоха. Такой артефакт не грех прихватить в дальние экспедиции за пиастрами!

