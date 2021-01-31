Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)

12:32 31.01.2021

Он может перевезти тонну груза, тянуть 3,5 тонны буксируемого груза, атаковать водные преграды глубиной до 850 мм, внедорожник является одним из самых способных автомобилей, оставшихся на рынке. Ford Ranger - мечта местного фермера

Во время написания этих строк в Европе должны были быть собраны тысячи солдат Альянса за крупнейшее совместное военное учение с США (Defender-Europe 20). Кажется, здравый смысл возобладал, потому что это событие было отменено, но на Старом континенте все же всё еще остаются около 6000 американских штурмовиков, которые «оккупируют» европейскую территорию. Они здесь с полным боевым снаряжением, с которым на автомобильном рынке США на протяжении четырех десятилетий доминировал F-150, но его европейский аналог заслуживает не меньшего внимания.

И хотя низкие цены, огромные территории и потребность в железном коне заставили „красные шеи” возвести пикап в культ за океаном, в Европе эти виды автомобилей играют несколько иную роль. Да, они продолжают оставаться любимым транспортным средством для местных фермеров, но их также можно использовать для приятных выходных на природе, поскольку грузоподъемность и превосходные внедорожные возможности такого автомобиля делают его идеальным транспортным средством для этого.

Я не фермер и не фанат внедорожных машин, но мое знакомство с Ranger длится уже более 13 лет, в течение которых я всегда получал от этого удовольствие. С моей первой встречи с ним на выставке в Инсбруке в 2007 году и по сей день я испытываю настоящую симпатию к этому автомобилю.

Причин для этого несколько.

Во-первых, это способность Ranger-а нести более тонны (макс. 1252 кг) полезного груза, что делает его незаменимым деловым партнером. Кроме того, пикап может перевозить до 3,5 тонн буксируемого груза, что делает длительную загородную поездку на природу просто песней. Возможно, перевозка такого груза вызовет вопросы, связанные с расходом топлива, но Ranger также отвечает и на них.

Лично я не буду использовать пикап для бизнеса и не стану тащить трейлер к морю. Так что я просто отмечаю его способности. Однако я не могу игнорировать внешний вид тестовой модели, поскольку для меня дизайн имеет особое значение. Я чуть не пустил слезу, когда понял, что ничто не помешает мне сесть за руль Ranger Raptor. Модель чрезвычайно привлекательна, и поклонники старого доброго Offshot будут более чем довольны его мужественной внешностью.

Об этом заботятся матовая черная радиаторная решетка, дверные колонны и крышки боковых зеркал. Серебристая защита, декоративная планка и перила на крыше вносят свои последние штрихи. На этом фоне Nissan Navara (на котором мне удалось сделать «круг» для прямого сравнения) выглядит довольно скудным, если не сказать больше.

Но поклонники бездорожья ищут гораздо более выразительных качеств, чем внешняя красота, которая здесь представлена в изобилии. Нормально, учитывая тот факт, что вход в Ranger Wildtrak требует подъема на ступеньку и захвата за рукоятку на передней стойке, чтобы ненароком не запачкать штанины брюк в грязи. Это означает, что зазор 230 мм дает возможность преодолевать водные преграды до 850 мм, намекая и на другие возможности модели. При более близком знакомстве можно заметить, что угол подъема на склон колеблется от 28 до 32 градусов, а угол спуска от 24 до 25 градусов.

Фото с сайта carwallpapers.ru

Лично я не пытался проверить его полную проходимость по бездорожью, но ради хороших снимков решил снять его на снегу. Моя жена запаниковала (буквально), после того, как я ввел одно из колес машины в довольно глубокий ледяной трек, образованный таянием снега. Дело (смешное для меня, но сложное для нее) разрешилось после того, как я переключился на медленную (L4) передачу. Небольшое пространство для маневрирования (а маневрирование с 3220-миллиметровой колесной базой - непростая работа) заставило меня немного углубиться в сугроб позади меня. Женщина снова запаниковала, так как она не привыкла к холостому вращению колес, когда результата не заметно. Решением здесь стала кнопка блокировки заднего дифференциала. Фотографии я не сделал (женщина, знаете ли), но мне было весело с ее криками.

Поклонники марки и модели также полюбят его за еще один факт, а именно трансмиссию, которая встроена в Mustang и F-150. Она автоматическая и с 10 передачами, которую я впервые имею возможность проверить. Работает в сочетании с новым 2,0-литровым двигателем EcoBlue Selective Catalytic Reduction (SCR), заменяющим текущий 2,2 TDCi. Для различных модификаций (стандартные, супер и двухместные кабины) двигатель доступен в версиях мощностью 130 л.с. (340 Нм), 170 л.с. (420 Нм) и 213 л.с. (500 Нм). Именно такой самой мощной версией оборудован этот оранжевый зверь. С его параметрами (213 л.с. и 500 Нм) он имеет 13 л.с. и на 30 Нм более мощный, чем 3,2-литровый TDCi.

Две версии с меньшей мощностью имеют одну турбину, в то время как верхний вариант имеет две турбины, которые работают каскадно при низких оборотах для большего крутящего момента и более быстрой реакции. При более высоких оборотах газы нагнетает меньший турбокомпрессор, а свежий воздух перекачивает больший.

Заводские данные говорят (на основе испытаний в реальных условиях), что экономия топлива снижается на 9% при 10-ступенчатом автомате и до 4% с механическими вариантами. При моем испытательном вождении я не поднимал расход выше 9,6 л / 100 км, а минимальный расход, которыйя видел на бортовом компьютере, составил 8,9 л / 100 км. Я уточняю, что я ничего не буксировал и не перевозил.

Фото с сайта autopremiumgroup.ru

Интерьер потрясающий, но с напоминанием о том, что это Wildtrak. Мой брат был как маленький ребенок перед витриной с мороженым, так как он собственник пикапа (и много лет назад владел Ranger-ом) и является его большим поклонником. У него не было кожаной обивки сидений и приборной панели, украшенной оранжевым контрастным швом, потому что он использовал свою машину для работы, а не для развлечения (я исключаю охоту). Однако я предпочитаю роскошь. С этими материалами Ranger выглядит как роскошный кроссовер, а не как машина для работы (именно этот больше похож на так называемый lifestyle). Модель имеет цифровую приборную панель и Ford SYNC 3 с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном и навигацией. Встроенный бортовой модем FordPass Connect превращает пикап в мобильную точку доступа Wi-Fi, которая может подключать до 10 устройств.

Я должен отметить тот факт, что обновленный Ford Ranger является первым автомобилем в этом классе, который предлагает систему Pre-Collision Assist с распознаванием пешеходов и интеллектуальным ограничителем скорости.

Пока все звучало великолепно, но это не значит, что Рейнджер не заслуживает определенных замечаний. Лично я скажу, что мне очень понравилось дорожное поведение этого огромного автомобиля, который буквально пролетает над ужасными дорогами в России. Его листовые рессоры в задней части придают авто стабильность, но я не уверен в его способности переносить по таким дорогам до 1252 кг веса так же легко. Не следует просто сравнивать поведение внедорожника и пикапа на дороге, тем более что Ranger обладает внедорожными возможностями, которые в настоящее время поддерживаются не более чем 10 моделями на российском рынке. Для меня самой большой критикой остается звук двигателя, который похож на шум грузовика. Да, я знаю, что в США их называют грузовиками, но, тем не менее, эта особенность нового мотора вызывала у меня некоторое беспокойство.

Несколько напрягают и цены на Wildtrak, но ценители этого конкретного типа автомобилей получат вездеход с отличной проходимостью, интерьер легкового автомобиля и грузоподъемностью небольшого грузовика.