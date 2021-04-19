«Дагестанский прыжок» и его последствия
Напомним, что в итоге драки двое курсантов оказались в госпитале, кавказцы пойманы, командир роты курсантов своим поведением нанес колоссальный репутационный ущерб всем Вооруженным силам России.
Коротко о самом событии. 12 апреля один из курсантов задел своей сумкой кавказца. Оскорбленный в лучших чувствах горец и двое его друзей кинулись на «обидчика». Вся колонна развернулась, чтобы помочь своим товарищам, однако командир их остановил. Майор стал сам растаскивать дерущихся. Рукопашником и миротворцем он оказался никаким.
В итоге кавказцы тяжело травмировали курсантов (двое до сих пор сейчас в больнице) и убежали. А все время побоища курсанты, выполняя приказ горе-майора, стояли и наблюдали за происшедшим.
Мы попросили прокомментировать случившееся нашего старого знакомого – профессионального военного конфликтолога, прошедшего обе чеченские войны, Александра Лифанова.
– Ваше мнение по поводу происшедшего, Александр Геннадьевич?
– Тут, как говорится, сошлись все паззлы – тупость майора, борзость и асоциальность дагестанцев, «зашоренность» курсантов-первокурсников. И ситуация выстрелила самым неприятным образом, больно ударив по репутационному имиджу всей армии. Но начнем по порядку…
«Игильчатый» Дагестан
– Что Вы думаете о нападавших?
– К сожалению, Республика Дагестан продолжает оставаться бесперебойным поставщиком криминальных психопатов с хорошими бойцовскими навыками и воспаленным самомнением.
Выходцы из этого региона были, есть и остаются головной болью Вооруженных сил. Армейским конфликтам с их участием (иногда со стрельбой и жертвами) не счесть числа. На Сахалине выходцы из этой республики умудрились даже захватить целый пулеметно-артиллерийский полк. Их сумел нейтрализовать только оперативно прибывший на место происшествия местный ОМОН.
Одно время дагестанцев из-за повышенной конфликтности вообще перестали призывать в армию. Теперь они, даже находясь не в ее рядах, стали ее убежденными антагонистами. И лично у меня есть устойчивое подозрение, что эти отморозки связаны с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). Подозрительно велика их неприязнь к армейским погонам. Сейчас ребята на Литейном (аналог московской Лубянки – В.С.) проверяют отморозков на «игильчатость», проводя сугубо научные эксперименты и изучая, как далеко голова подследственного отскочит после удара об стенку. Но о результате этих экспериментов мы, скорее всего, не узнаем.
«Уставной задрока»
– А как Вы оцениваете поведение майора?
– Тупой и трусоватый офицер продемонстрировал отсутствие понятийного аппарата в целом и оперативно-аналитического мышления в частности. Из двух зол он, не колеблясь, выбрал большее. Сразу видно, что он никогда не воевал, не был в горячих точках, не побывал ни в каких переделках, где от твоего быстро принятого решения зависит судьба вверенных тебе людей.
Скорее всего, этот офицер – «уставной задрока», как их называют в армии. Это тип офицеров, мозги у которых сапогом обесточены и обезврежены Уставом. Такие «уставники», как собака Павлова, реагируют только на «гром небесный телефонного звонка» и командирский рык начальства. Самостоятельно включать мозги они не умеют.
Есть поговорка: «Заходишь в кабинет начальника со своим мнением, а выходишь с мнением начальства». «Задроки» заходят в кабинет начальника порожняком, с девственно чистыми мозгами. И принимают как закон любой приказ – и толковый, и идиотский. И ретранслируют его бездумно, как одуванчик. Именно такие «лихие парни без мозгов» вчистую проиграли первую чеченскую войну спустившимся с гор аульным пастухам – точно так же, как проиграл схватку с пастухами этот майор.
После первой чеченской Генштаб сливал таких с руководящих постов пачками. Вторую чеченскую вели уже не «задроки» в погонах, а креативные ребята из ГРУ, ФСБ и СВР. Те мыслили нешаблонно, не по Уставу. Они подловили самого Шамиля Басаева, перебили всех его сподвижников.
– То есть жить армии по Уставу – зло?
– Отчего же. Устав кровью написан. В обыденной рутиной армейской жизни он свят. А в нештатной ситуации может и под монастырь подвести. Что и произошло в данном случае.
Я прошел обе чеченские войны. Тогда у наших спецназеров, которые рыскали по лесам в поисках боевиков, в ходу была поговорка: «Главное, чтобы свои не замочили». На войне вполне можно погибнуть и от «дружественного огня». Но и в мирной жизни такие вот «уставники» вполне могут «замочить» твою жизнь и карьеру.
Иногда надо забывать про Устав, резко включать мозги и жить своим умом. Но тут включать было нечего. Но и «морально-волевые» качества у того майора оказались не на высоте. Руководствовался он, скорее всего, одним соображением – как бы чего не вышло. Как бы этот конфликт не отразился на его карьере. Подумаешь, двум–трем курсантам кавказцы морду набьют… Главное, чтобы начальство не узнало.
Майору наплевать было на все – на свою офицерскую честь, на честь курсантов, на то, что подумают люди о всей Российской армии… Он спасал свою шкуру. В результате и сам оказался в густом дерьме по самые брови, и всю Красную армию подставил.
Сказались и общие шаблоны и стереотипы офицерского мышления. О чем обычно думает начальство, отпуская курсантов и солдат в увольнительные? Лишь бы кто-нибудь из них не подрался. Но офицер должен уметь драться. А при необходимости – и убивать. Даже голыми руками. На то он и защитник Родины.
Так что людей доверять этому «задроке» больше нельзя. Он их угробит в любой нештатной ситуации. Его армейская карьера должна закончиться однозначно. Армии подобные идиоты не нужны. Они просто опасны.
Курсанты
– Ваша оценка поведения курсантов?
– Они – несчастные жертвы обстоятельств. В армии есть понятие «преступного приказа». Если ты считаешь приказ начальника преступным, имеешь право его нарушить и поступать по своему усмотрению. Но это «ну очень чревато». И будь готов тогда защищать себя и в военной прокуратуре, и в суде офицерской чести. Тот майор отдал курсантам явно преступный приказ – не ввязываться в драку. И курсанты имели право его нарушить. Но тогда они с очень большой вероятностью были бы исключены из академии. Вся их карьера бы рухнула.
У них, похоже, в академии все начальство такое же «уставное», как этот майор – судя по тому, как ревностно они защищают «уставника». Ну и, конечно, традиционно хромает на обе ноги спортивно-боевая подготовка курсантов, их знание рукопашного боя. Но это – родимое пятно и раковая опухоль многих наших военных вузов. Может, только пограничники и десантники как-то выделяются на общем фоне…
Грустные выводы, неутешительные итоги
– Какие выводы из всего случившегося?
– Их много, и один хуже другого. Гопники с гор (а их на Кавказе невпроворот), которые тоже сидят в Интернете и прекрасно знают о случившемся, решат, что курсантов и офицеров российской армии можно метелить. Прилюдно. Где ни попадя. За них не впишутся даже свои. Почему? Потому что они трусы. Нет у них ни чести, ни взаимовыручки. Стадо баранов, а не защитники Родины. Главное – вовремя смыться с места происшествия.
Курсанты поймут, что начальству наплевать на их жизни и здоровье. Что ради сохранения своей карьеры можно их всех (и вообще всех, кто ниже по званию) под любые «молотки» пустить. Пускай гопники или бандиты их хоть в асфальт закатают. Не жалко. Лишь бы в кресле усидеть и звездочки на плечах сохранить.
Причем, похоже, так думает не только горе-майор, но и все его начальство. Мало того. Теперь так же будут думать и сами курсанты. Бьют своих – не реагируй. Суворовский принцип «Сам погибай, а товарища выручай!» в их глазах одним поступком горе-майора смешан с грязью.
Утешает только одно – быстрая поимка отморозков. Хоть кто-то в этой гнилой ситуации хорошо отработал. Зло не осталось безнаказанным. Но это – исключительно заслуга оперативников МВД и ФСБ. Ни к имиджу академии, ни в целом к имиджу российской армии это уже не имеет ни малейшего отношения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Майор конечно неправ Но..
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Вот в фильмах или книжках о царской армии. Там каждый офицер носил браунинг или там наган или кольт для зашиты чести и достоинства офицера. Не офицерское это дело с бабаями на кулачках драться. Было бы личное оружие, грохнули бы басмачей..
А почему только выходцы с гор - я вроде русская. Ну просто вы настолько уже зациклились на своей работе и карьере - как будто бы без них нет вообще никакой жизни. Типа конец света наступит, когда вы это все потеряете. Поэтому мы этим и пользуемся. А почему не пользоватся, если вы настолько идиоты. К примеру, я прекрасно знаю, что в любом госоргане сидят простые госслужащие, которые на самом деле бедные, как церковные мыши - у нас они пашут практически на минималку. И к тому же настолько тупые, что вообще ничего не умеют делать, кроме как бумажки перекладывать. А это значит, что за свою работу они будут цепляется зубами, поскольку максимум, что им светит в этой жизни - это на рынке семечки продавать. Все, мышеловка захлопнулась. Значит, или я устраиваю скандальчик, что мне кстати очень выгодно, поскольку это же пиар, или они исполняют мою маленькую просьбу - и тогда никто ничего не узнает. Вообщем при любом раскладе я на коне, а они в дерьме. В смысле совершенно не обязательно даже бить морду - иногда достаточно просто закатать истерику. Знаете, я стала юристом, потому что по наивности своей тогда думала, что все вопросы можно решить с помощью закона. А теперь вот поняла, что все вопросы решаются только с помощью пиара. Вот только потому, что меня стало так много в интернете, никто не хочет со мной связыватся. - карьера дороже. Нет, ну они конечно пытаются, но я же танк - просто давлю своим авторитетом до победного конца...
Дело Буданова все помнят? А вот майор помнит и делает правильные выводы.
Друзья и оппоненты...
Когда дагестанский борец на международных соревнаниях поднимает над собой флаг России, мы гордимся им?
Или фраза Работайте братья.
А если оглянуться назад?
Я уж позабыл сколько национальностей в Дагестане, 30 или чуть менее.
Многие и не в курсе этого.
Я писал как то, ещё раз напомню, в конце 90 меня прижали бандиты, почку отбили, счёт выставили.
А чеченцы спасли.
Не просто всё, сами все понимаем.
Беда в другом, а именно, когда человека задерживают за отсутствие маски, а отморозок в это время нападает на человека.
При этом, негодяй понимает, что может уйти от наказания.
Давайте быть осторожнее.
Я потерял СССР и не хочу потерять Россию.
Давайте будем осторожнее в оценках.
С уважением к Вам.
Ну, с этой точки зрения, "свидомые" - бастарды, учитывая практику тотальных изнасилований населения ПРавобережья, Волыни и Галичины крымскими татарами во время походов за живым товаром. Стариков и старух предавали зверскому убийству на страх тем, кого оставляли, и по чисто экономическим соображениям( чтобы хлеб зря не ели), а затем всех подряд - хлопцив, дивок, детей и мужиков. Воспроизводство рабского поголовья - походы=то продолжались сотни лет со второй половины 15 столетия. А как раз на Левобережье ходить опасались, народ там другой был, и из самопалов стрельнуть мог, и саблей огреть. Один раз еще в конце 15 столетия до Киева добежали и все. Вот и подумай, шо за род-племя сложилось. А таки сложилось же...