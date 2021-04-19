«Дагестанский прыжок» и его последствия

В Санкт-Петербурге произошел резонансный инцидент – драка выходцев из Дагестана с курсантами Военно-медицинской академии. Суворовский принцип «Сам погибай, а товарища выручай!» в глазах курсантов одним поступком горе-майора был смешан с грязью

Напомним, что в итоге драки двое курсантов оказались в госпитале, кавказцы пойманы, командир роты курсантов своим поведением нанес колоссальный репутационный ущерб всем Вооруженным силам России.

Коротко о самом событии. 12 апреля один из курсантов задел своей сумкой кавказца. Оскорбленный в лучших чувствах горец и двое его друзей кинулись на «обидчика». Вся колонна развернулась, чтобы помочь своим товарищам, однако командир их остановил. Майор стал сам растаскивать дерущихся. Рукопашником и миротворцем он оказался никаким.

В итоге кавказцы тяжело травмировали курсантов (двое до сих пор сейчас в больнице) и убежали. А все время побоища курсанты, выполняя приказ горе-майора, стояли и наблюдали за происшедшим.

Мы попросили прокомментировать случившееся нашего старого знакомого – профессионального военного конфликтолога, прошедшего обе чеченские войны, Александра Лифанова.

– Ваше мнение по поводу происшедшего, Александр Геннадьевич?

– Тут, как говорится, сошлись все паззлы – тупость майора, борзость и асоциальность дагестанцев, «зашоренность» курсантов-первокурсников. И ситуация выстрелила самым неприятным образом, больно ударив по репутационному имиджу всей армии. Но начнем по порядку…

«Игильчатый» Дагестан



– Что Вы думаете о нападавших?

– К сожалению, Республика Дагестан продолжает оставаться бесперебойным поставщиком криминальных психопатов с хорошими бойцовскими навыками и воспаленным самомнением.

Выходцы из этого региона были, есть и остаются головной болью Вооруженных сил. Армейским конфликтам с их участием (иногда со стрельбой и жертвами) не счесть числа. На Сахалине выходцы из этой республики умудрились даже захватить целый пулеметно-артиллерийский полк. Их сумел нейтрализовать только оперативно прибывший на место происшествия местный ОМОН.

Одно время дагестанцев из-за повышенной конфликтности вообще перестали призывать в армию. Теперь они, даже находясь не в ее рядах, стали ее убежденными антагонистами. И лично у меня есть устойчивое подозрение, что эти отморозки связаны с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). Подозрительно велика их неприязнь к армейским погонам. Сейчас ребята на Литейном (аналог московской Лубянки – В.С.) проверяют отморозков на «игильчатость», проводя сугубо научные эксперименты и изучая, как далеко голова подследственного отскочит после удара об стенку. Но о результате этих экспериментов мы, скорее всего, не узнаем.

«Уставной задрока»



– А как Вы оцениваете поведение майора?

– Тупой и трусоватый офицер продемонстрировал отсутствие понятийного аппарата в целом и оперативно-аналитического мышления в частности. Из двух зол он, не колеблясь, выбрал большее. Сразу видно, что он никогда не воевал, не был в горячих точках, не побывал ни в каких переделках, где от твоего быстро принятого решения зависит судьба вверенных тебе людей.

Скорее всего, этот офицер – «уставной задрока», как их называют в армии. Это тип офицеров, мозги у которых сапогом обесточены и обезврежены Уставом. Такие «уставники», как собака Павлова, реагируют только на «гром небесный телефонного звонка» и командирский рык начальства. Самостоятельно включать мозги они не умеют.

Есть поговорка: «Заходишь в кабинет начальника со своим мнением, а выходишь с мнением начальства». «Задроки» заходят в кабинет начальника порожняком, с девственно чистыми мозгами. И принимают как закон любой приказ – и толковый, и идиотский. И ретранслируют его бездумно, как одуванчик. Именно такие «лихие парни без мозгов» вчистую проиграли первую чеченскую войну спустившимся с гор аульным пастухам – точно так же, как проиграл схватку с пастухами этот майор.

После первой чеченской Генштаб сливал таких с руководящих постов пачками. Вторую чеченскую вели уже не «задроки» в погонах, а креативные ребята из ГРУ, ФСБ и СВР. Те мыслили нешаблонно, не по Уставу. Они подловили самого Шамиля Басаева, перебили всех его сподвижников.

– То есть жить армии по Уставу – зло?



– Отчего же. Устав кровью написан. В обыденной рутиной армейской жизни он свят. А в нештатной ситуации может и под монастырь подвести. Что и произошло в данном случае.

Я прошел обе чеченские войны. Тогда у наших спецназеров, которые рыскали по лесам в поисках боевиков, в ходу была поговорка: «Главное, чтобы свои не замочили». На войне вполне можно погибнуть и от «дружественного огня». Но и в мирной жизни такие вот «уставники» вполне могут «замочить» твою жизнь и карьеру.

Иногда надо забывать про Устав, резко включать мозги и жить своим умом. Но тут включать было нечего. Но и «морально-волевые» качества у того майора оказались не на высоте. Руководствовался он, скорее всего, одним соображением – как бы чего не вышло. Как бы этот конфликт не отразился на его карьере. Подумаешь, двум–трем курсантам кавказцы морду набьют… Главное, чтобы начальство не узнало.

Майору наплевать было на все – на свою офицерскую честь, на честь курсантов, на то, что подумают люди о всей Российской армии… Он спасал свою шкуру. В результате и сам оказался в густом дерьме по самые брови, и всю Красную армию подставил.

Сказались и общие шаблоны и стереотипы офицерского мышления. О чем обычно думает начальство, отпуская курсантов и солдат в увольнительные? Лишь бы кто-нибудь из них не подрался. Но офицер должен уметь драться. А при необходимости – и убивать. Даже голыми руками. На то он и защитник Родины.

Так что людей доверять этому «задроке» больше нельзя. Он их угробит в любой нештатной ситуации. Его армейская карьера должна закончиться однозначно. Армии подобные идиоты не нужны. Они просто опасны.

Курсанты



– Ваша оценка поведения курсантов?

– Они – несчастные жертвы обстоятельств. В армии есть понятие «преступного приказа». Если ты считаешь приказ начальника преступным, имеешь право его нарушить и поступать по своему усмотрению. Но это «ну очень чревато». И будь готов тогда защищать себя и в военной прокуратуре, и в суде офицерской чести. Тот майор отдал курсантам явно преступный приказ – не ввязываться в драку. И курсанты имели право его нарушить. Но тогда они с очень большой вероятностью были бы исключены из академии. Вся их карьера бы рухнула.

У них, похоже, в академии все начальство такое же «уставное», как этот майор – судя по тому, как ревностно они защищают «уставника». Ну и, конечно, традиционно хромает на обе ноги спортивно-боевая подготовка курсантов, их знание рукопашного боя. Но это – родимое пятно и раковая опухоль многих наших военных вузов. Может, только пограничники и десантники как-то выделяются на общем фоне…

Грустные выводы, неутешительные итоги



– Какие выводы из всего случившегося?

– Их много, и один хуже другого. Гопники с гор (а их на Кавказе невпроворот), которые тоже сидят в Интернете и прекрасно знают о случившемся, решат, что курсантов и офицеров российской армии можно метелить. Прилюдно. Где ни попадя. За них не впишутся даже свои. Почему? Потому что они трусы. Нет у них ни чести, ни взаимовыручки. Стадо баранов, а не защитники Родины. Главное – вовремя смыться с места происшествия.

Курсанты поймут, что начальству наплевать на их жизни и здоровье. Что ради сохранения своей карьеры можно их всех (и вообще всех, кто ниже по званию) под любые «молотки» пустить. Пускай гопники или бандиты их хоть в асфальт закатают. Не жалко. Лишь бы в кресле усидеть и звездочки на плечах сохранить.

Причем, похоже, так думает не только горе-майор, но и все его начальство. Мало того. Теперь так же будут думать и сами курсанты. Бьют своих – не реагируй. Суворовский принцип «Сам погибай, а товарища выручай!» в их глазах одним поступком горе-майора смешан с грязью.

Утешает только одно – быстрая поимка отморозков. Хоть кто-то в этой гнилой ситуации хорошо отработал. Зло не осталось безнаказанным. Но это – исключительно заслуга оперативников МВД и ФСБ. Ни к имиджу академии, ни в целом к имиджу российской армии это уже не имеет ни малейшего отношения.