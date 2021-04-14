Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии

В Санкт-Петербурге задержали троих кавказцев, которые устроили драку с курсантами Военно-медицинской академии, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на заявление полиции Выборгского района Петербурга.  Все трое из Дагестана, им по 20 лет,  каждый имеет близких родственников в республике.

Инцидент произошел 12 апреля. Около половины девятого вечера  взвод второго курса Военно-медицинской академии в составе 30 курсантов и сопровождавшего их майора медицинской службы возвращался из столовой в общежитие. На  пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека, который, видимо, не смог стерпеть такое отношение.

Когда зажегся зеленый свет, курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить его, описывает события Фонтанка.Ру. Трое парней сбили кулаками ответившего им курсанта, а второго ногой ударили в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного, и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.

В этот момент к концу строя уже бежал майор, приказывавший не ввязываться в драку. Он растащил курсантов и выходцев с Кавказа. 

Зачинщики драки убежали. Двое курсантов в госпитале. У одного из них перелом шейных позвонков, у второго — разрыв  мягких тканей живота.

Руководство Военно-медицинской академии, расследуя данный инцидент, сразу попыталось выяснить: "Почему тридцать человек их не снесли в один момент?" 

На что майор отрапортовал: конечно, мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих — толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в Сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют.

Рапорт был засчитан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.04.2021, 00:25
    Гость: Поправлю

    Извините, но не соглашусь. Дисциплина важна, но когда речь идёт о нападении в мирное! время и по действиям нападающих видно, что угрожают здоровью - в ж... устав. Самооборону никто не отменял. Когда выбор между здоровьем, а возможно инвалидностью, устав уходит на второе место. А парня жаль, шумиха уляжется и о нем забудут, наша власть, к сожалению, других примеров не даёт ((
    p.s не относится к военному времени, там другие законы.

  3. 15.04.2021, 00:24
    Гость: Парацельс

    Если бы они их помножили на ноль, то это была бы самый спаянный взвод на всю жизнь, а так их помножили на ноль, а майор сделал всё для этого!
    Таким майорам не место в армии. Им место в свинарнике.
    Больше того, ЕСЛИ БЫ ОНИ ИХ ПОМНОЖИЛИ НА НОЛЬ И ОБ ЭТОМ НАПИСАЛИ ВСЕ ГАЗЕТЫ, ТО ВРЯД ЛИ ПОДОБНОЕ ПОТОМ ПОВТОРИЛОСЬ!

  4. 15.04.2021, 00:18
    Гость: Влад 33 - 2

    Единственно что меня во всей этой истории возмущает , так это то, что этих горных баранов не догнали и не привели в полицейский участок , или...
    Очень даже не хорошо!
    А курсанты - выполнят любой приказ..(!), есть устав для этого, который необходимо не только знать, но и соблюдать, что в любой армии мира способствует повышению боеспособности армии и Дисциплины!
    Поправьте меня, если это не так..

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