Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии
В Санкт-Петербурге задержали троих кавказцев, которые устроили драку с курсантами Военно-медицинской академии, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на заявление полиции Выборгского района Петербурга. Все трое из Дагестана, им по 20 лет, каждый имеет близких родственников в республике.
Инцидент произошел 12 апреля. Около половины девятого вечера взвод второго курса Военно-медицинской академии в составе 30 курсантов и сопровождавшего их майора медицинской службы возвращался из столовой в общежитие. На пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека, который, видимо, не смог стерпеть такое отношение.
Когда зажегся зеленый свет, курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить его, описывает события Фонтанка.Ру. Трое парней сбили кулаками ответившего им курсанта, а второго ногой ударили в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного, и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.
В этот момент к концу строя уже бежал майор, приказывавший не ввязываться в драку. Он растащил курсантов и выходцев с Кавказа.
Зачинщики драки убежали. Двое курсантов в госпитале. У одного из них перелом шейных позвонков, у второго — разрыв мягких тканей живота.
Руководство Военно-медицинской академии, расследуя данный инцидент, сразу попыталось выяснить: "Почему тридцать человек их не снесли в один момент?"
На что майор отрапортовал: конечно, мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих — толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в Сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют.
Рапорт был засчитан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен
Извините, но не соглашусь. Дисциплина важна, но когда речь идёт о нападении в мирное! время и по действиям нападающих видно, что угрожают здоровью - в ж... устав. Самооборону никто не отменял. Когда выбор между здоровьем, а возможно инвалидностью, устав уходит на второе место. А парня жаль, шумиха уляжется и о нем забудут, наша власть, к сожалению, других примеров не даёт ((
p.s не относится к военному времени, там другие законы.
Если бы они их помножили на ноль, то это была бы самый спаянный взвод на всю жизнь, а так их помножили на ноль, а майор сделал всё для этого!
Таким майорам не место в армии. Им место в свинарнике.
Больше того, ЕСЛИ БЫ ОНИ ИХ ПОМНОЖИЛИ НА НОЛЬ И ОБ ЭТОМ НАПИСАЛИ ВСЕ ГАЗЕТЫ, ТО ВРЯД ЛИ ПОДОБНОЕ ПОТОМ ПОВТОРИЛОСЬ!
Единственно что меня во всей этой истории возмущает , так это то, что этих горных баранов не догнали и не привели в полицейский участок , или...
Очень даже не хорошо!
А курсанты - выполнят любой приказ..(!), есть устав для этого, который необходимо не только знать, но и соблюдать, что в любой армии мира способствует повышению боеспособности армии и Дисциплины!
Поправьте меня, если это не так..
Они себя защитили, а бандиты побежали!