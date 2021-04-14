Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии

20:25 14.04.2021

В Санкт-Петербурге задержали троих кавказцев, которые устроили драку с курсантами Военно-медицинской академии, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на заявление полиции Выборгского района Петербурга. Все трое из Дагестана, им по 20 лет, каждый имеет близких родственников в республике.

Инцидент произошел 12 апреля. Около половины девятого вечера взвод второго курса Военно-медицинской академии в составе 30 курсантов и сопровождавшего их майора медицинской службы возвращался из столовой в общежитие. На пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека, который, видимо, не смог стерпеть такое отношение.

Когда зажегся зеленый свет, курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить его, описывает события Фонтанка.Ру. Трое парней сбили кулаками ответившего им курсанта, а второго ногой ударили в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного, и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.

В этот момент к концу строя уже бежал майор, приказывавший не ввязываться в драку. Он растащил курсантов и выходцев с Кавказа.

Зачинщики драки убежали. Двое курсантов в госпитале. У одного из них перелом шейных позвонков, у второго — разрыв мягких тканей живота.

Руководство Военно-медицинской академии, расследуя данный инцидент, сразу попыталось выяснить: "Почему тридцать человек их не снесли в один момент?"

На что майор отрапортовал: конечно, мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих — толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в Сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют.

Рапорт был засчитан.