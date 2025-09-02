Александр Пушной, 6 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»

19:46 2.09.2025

6 сентября Александр Пушной продолжит празднование своего 50-и летия в клубе Мумий Тролль на Арбате

Артист на сцене такой же, как и во всех ТВ роликах: яркий, дерзкий, многогранный, как и сам формат концерта. Вместе с коллективом «О.Т.П.Студио» Александр Пушной представит весь арсенал музыкальных превращений: узнаваемые рок-хиты; каверы на неожиданные композиции в тяжёлых рифах (например, «Ясный мой свет» в хард-рок обработке или «Ночь», где странная свобода выражается в рифах в стиле AC/DC); авторские треки, в которых соединяются юмор, энергия и безудержное музыкальное веселье.

Александр Пушной — российский артист, который может похвастаться множеством граней своего таланта: он является мультиинструменталистом, певцом, телеведущим и актёром. Образование в области физики и степень магистра дают ему особый подход к творчеству. В прошлом он выступал в таких командах КВН, как НГУ, «Дети лейтенанта Шмидта» и «Сибирские сибиряки», а также водил зрителей за собой в мире телевидения через такие шоу, как «Хорошие шутки», «Кто умнее пятиклассника?», «Галилео» и «Песня дня». Сегодня он продолжает блистать на экранах, а выпуски его авторского шоу "Рок Жив" набирают миллионы просмотров на популярных видеохостингах.

Вас ждет не просто концерт, а научно-музыкальное шоу, где вместо формул - аккорды, а вместо опытов - живой звук, который проходит сквозь зал и попадает прямиком в сердце. Если вы выросли на «Галилео», фанатеете от гитарных соло или просто хотите провести вечер, заряженный интеллектом и адреналином, приходите!

Сбор гостей в 20.00.