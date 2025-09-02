Александр Пушной, 6 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»

Александр Пушной, 6 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»

6 сентября Александр Пушной продолжит празднование своего 50-и летия в клубе Мумий Тролль на Арбате

Артист на сцене такой же, как и во всех ТВ роликах: яркий, дерзкий, многогранный, как и сам формат концерта. Вместе с коллективом «О.Т.П.Студио» Александр Пушной представит весь арсенал музыкальных превращений: узнаваемые рок-хиты; каверы на неожиданные композиции в тяжёлых рифах (например, «Ясный мой свет» в хард-рок обработке или «Ночь», где странная свобода выражается в рифах в стиле AC/DC); авторские треки, в которых соединяются юмор, энергия и безудержное музыкальное веселье.

Александр Пушной — российский артист, который может похвастаться множеством граней своего таланта: он является мультиинструменталистом, певцом, телеведущим и актёром. Образование в области физики и степень магистра дают ему особый подход к творчеству. В прошлом он выступал в таких командах КВН, как НГУ, «Дети лейтенанта Шмидта» и «Сибирские сибиряки», а также водил зрителей за собой в мире телевидения через такие шоу, как «Хорошие шутки», «Кто умнее пятиклассника?», «Галилео» и «Песня дня». Сегодня он продолжает блистать на экранах, а выпуски его авторского шоу "Рок Жив" набирают миллионы просмотров на популярных видеохостингах.

Вас ждет не просто концерт, а научно-музыкальное шоу, где вместо формул - аккорды, а вместо опытов - живой звук, который проходит сквозь зал и попадает прямиком в сердце. Если вы выросли на «Галилео», фанатеете от гитарных соло или просто хотите провести вечер, заряженный интеллектом и адреналином, приходите!

Сбор гостей в 20.00. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Алиев считает Россию ответственной за ухудшение отношений с Азербайджаном
Mstyslav Chernov - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Десять лет назад в Европе начался миграционный кризис. Старый Свет гибнет на глазах
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Избранное
«Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит?»
«Танцы Минус», 25 мая, «16 Тонн»
«Трамп разбушевался, или Почему современная американская политика всё больше напоминает гангстерский боевик периода Дикого запада»
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
Александр Невский «Русью вскормлен»
Скворцы Степанова «Бананы» (квадро-сингл)
Новобранцы осеннего призыва приступили к строевой подготовке
Vere Dictum «Всегда со мной» (интернет-сингл)
Власти Москвы ждут мигрантов. Дадут ли шанс гражданам России?
«В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем»
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1» (сольная версия)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации