Украина отвергла три главных условия мирного плана США

18:41 26.11.2025

Киев отверг три ключевых положения нового плана США по Украине, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп ранее заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта, пишет Газета.RU со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

Все три положения источник CNN также назвал «чувствительными и давно существующими «красными линиями». Телеканал, в свою очередь, отметил, что разногласия по этим пунктам могут в конечном счете помешать переговорам об урегулировании конфликта.

«Как бы это ни трактовала администрация Трампа, это далеко не просто «несколько оставшихся пунктов разногласий», или «вопросы, которые не являются непреодолимыми», или даже «незначительные детали, требующие урегулирования», — говорится в материале.