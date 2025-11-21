Медвузы пытаются предотвратить отчисления студентов после закона о целевом обучении

10:18 21.11.2025

Тем временем, сверху сотрудникам медвузов спущены указания увещевать студентам, что отработка не является отработкой, и это важная часть продолжения учебы, это «наставничество»

Студенты-медики начали отчисляться из вузов, боясь остаться в нищете, видео с обращениями студентов-медиков появляются в сети. Все из-за нового закона, обязывающего всех выпускников медвузов (включая платников) три года отрабатывать по распределению. Отказавшиеся должны будут вернуть тройную стоимость обучения. Некоторые студенты решили, что проще будет бросить учебу сейчас, чем выживать на зарплату врача в госбольнице — то есть "готовились на бюджет, потому что нет денег, а теперь еще несколько лет и после учебы денег не будет".

В медицинских вузах, в свою очередь, анонсировали "превентивные меры" после принятия закона об отработках, чтобы не спровоцировать отчислений — в первую очередь студентов-платников. Сообщают о сроке "охлаждения" заявлений на отчисление. Студенты-платники негодуют по поводу смены условий обучения, ведь, когда они начинали учиться, такой нормы не было. А сотрудники медвузов отбиваются от негативного отношения студентов тем, что они не участвовали в разработке закона — это все "там" придумали.

Тем временем, сверху сотрудникам медвузов спущены указания увещевать студентам, что отработка не является отработкой, и это важная часть продолжения учебы, это "наставничество". Своим мнением о ситуации с Накануне.RU поделился член комитета Государственной думы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный.

— Как вы смотрите на эту ситуацию? Как все будет развиваться?

— На мой взгляд, реакция студентов больше эмоциональная. Я не думаю, что она носит массовый характер, но, видимо, на некоторых отразилось скоропалительное принятие этого важнейшего законопроекта.

Я согласен с тем, что законопроект не прошел широкого обсуждения, не все риски этого законопроекта до конца просчитаны. Более того, лично я не поддерживал этот законопроект, поскольку, на мой взгляд, те меры ответственности, те огромные штрафы, которые возлагаются или которые будут возлагаться на будущих выпускников-целевиков, никак не соизмеримы с теми социальными гарантиями, которые государство готово представить выпускникам. Тем более что никаких фактически реальных социальных гарантий в самом законопроекте, несмотря на предложения и поправки, в настоящее время не содержится.

Что касается тех, кто уже обучается — им пока вот эти штрафы не грозят. Это предусмотрено только для тех, кто будет поступать с 1 сентября — на специалитет и целевую ординатуру бюджетную. Поэтому угроза есть, риски есть. Я убежден, что количество желающих поступать в медвузы действительно снизится. Понятно, что не кардинально, понятно, что там был хороший запас, и он останется из тех, кто желает и хочет. Но по факту многие талантливые ребята, к сожалению, в эту сферу уже не пойдут.

Ну и, конечно же то, что вызывает большое количество вопросов — это смена условий на ходу. Человек поступал при одних условиях, а практически перед выпуском его ставят перед фактом, что теперь ему надо будет отрабатывать. Тем более непонятно, почему должны отрабатывать студенты-платники, которые сами платили за свое обучение, причем платили иногда в 2-2,5 раза дороже, чем это обходится бюджету — мы соответствующие данные получили, это тоже в рамках поправок вносилось во 2 чтении, но было отклонено —вся эта отработка названа таким красивым словом "наставничество", и вроде как подведено исключительно для блага самих студентов: чтобы они вникли в профессию, получили необходимые навыки под контролем наставника.

И ведь остается за рамками, что эта самая работа под наставником никак не снижает юридическую ответственность. Работать они будут на полную ставку, работать будут полноценными врачами, отвечать будут по полной программе, несмотря на такое красивое название "наставничество".

— Можно ли ожидать повышения качества медицинских услуг именно под влиянием закона об отработках студентов-медиков?

— Эта мера не направлена, к сожалению, на повышение качества медицинских услуг. Она направлена на то, чтобы каким-то образом увеличить количество специалистов в государственной системе здравоохранения, где имеется катастрофический дефицит, особенно по некоторым направлениям. Если просчитывать реально, то это, может быть, максимум 25-30 тыс. специалистов, которых удастся дополнительно направить вот в эти первые три года отработки в государственную систему — это максимальный приток.

Я не уверен, кстати, что он будет достигнут, ну а в условиях, когда отток практически никак не регулируется, ничто не помешает молодому человеку, пришедшему в те условия или в ту трудовую среду, которая его не устраивает через три года, просто когда завершится период этого самого "наставничества"-отработки, уйти. Поэтому отток мы никак не останавливаем, а что касается притока, то дополнительно, может быть, получим в системе в течение трех лет этих 25-30 тыс. специалистов, но кардинально это проблему не решит.

— Каковы причины оттока молодых специалистов?

— Совершенно очевидно, что причина оттока или причина нежелания работать медицинских специалистов в государственной системе кроется в стратегических вещах — в низкой заработной плате и перегрузках, ну и влияет отсутствие реального социального пакета, который вполне может быть государством применен или изыскан. Это были бы, конечно, более мягкие варианты привлечения, чем вот тот вариант принуждения, который сегодня реализуется.

— Ну а почему все-таки медики? Почему не другие профессии?

— Мы такой вопрос задавали. Лично я такой вопрос задавал в ходе рассмотрения. Нам ответили, что это особый социальный статус и по большому счету, да, именно медики сегодня находятся в самых тяжелых условиях. На них ложится самая большая ответственность. Мы проводили сравнение даже для курсантов силовых вузов или вузов силовых ведомств — для них такой ответственности нет. Максимум, что они должны компенсировать, это стоимость своего обучения, затраты на свое обучение, а для целевиков-медиков это и затраты, и еще двойной штраф, и как раз это необъяснимо.

Я надеюсь, что этот вопрос своеобразной дискриминации получит разрешение в ходе рассмотрения в конституционном суде.

Автор: Юрий Александров

