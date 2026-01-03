Медведев: спецназу США следовало бы захватить «наркоманов на Банковой»
Президенту США Дональду Трампу следовало бы проявить активность не против Венесуэлы, а против киевского режима, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте", - сказал Медведев в комментарии журналистам, подчеркнув, что представители киевского режима "совсем отбились от рук" и "перестали слушать хозяина", пишет ТАСС.
"Вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит. Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?" - отметил замглавы Совбеза РФ.
Вы в какой реальности находитесь? Ну,хватит уже чушь-то пороть,это даже не смешно...
По ним же никто не стрелял!
В Венесуэле РФ прокакало 8,3 млрд. долларов. Результат на лице.
уже все продались
В России формируется особая буржуйская цивилизация, которая станет привлекательной