США направили на Ближний Восток более 50 истребителей

10:49 19.02.2026

США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в четверг The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Наращивание военной мощи США включает в себя десятки танкеров-заправщиков, переброшенных в регион центральным командованием, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками", - цитирует публикацию РИА Новости.

Военный чиновник заявил изданию, что теперь в случае эскалации США способны защититься от возможного ответа Ирана в краткосрочной перспективе, однако успех более затяжной кампании остается под вопросом.

По информации газеты, представители системы национальной безопасности США предупредили президента страны Дональда Трампа об отсутствии гарантий успеха в случае столкновения с Ираном.

Военные чиновники также рассказали, что авианосец ВМС США Gerald R. Ford и его сопровождение могут присоединиться к морской группировке США на Ближнем Востоке уже в выходные или в начале следующей недели. Авианосец, скорее всего, будет размещен у берегов Израиля для защиты Тель-Авива и других городов.