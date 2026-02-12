Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
Рост тарифов ЖКХ является важной темой, российские власти внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, считается ли обоснованным резкое повышение стоимости коммунальных услуг.
Песков добавил, что повышение тарифов ЖКУ в России не должно быть резким и заявил о необходимости замедлить этот рост. Также пресс-секретарь пообещал, что власти будут предметно рассматривать каждое обращение граждан касательно квитанций и цен на ЖКУ, пишет Газета.RU.
Россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.
В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости взять тарифы ЖКХ под особый контроль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А от Пескова и Володина разве что-то зависит? Мониторить они могут сколько угодно, но решает другой человек.
нет ее
Отсюда так - жаль
По идее заместо ОАЭ и Щвейцарией - вообще за жкх лтатить не надо до 100 кв. м на человека
Оплата конечно должна быть, но путем записи сумм (в том числе внебюжетных гос. источников)))))))))) для оплаты.
Эти суммы переводяться человеку для такой оплаты ......
В случае не поступлений сумм человек не платит.
А по судам разбираются "производители и сеть,
У нас все в стране не в лучшем виде. Но хотя бы работает как-то.
А чего это ты там так страдаешь? Не мучайся . А то совсем там сгниёшь. Приезжай к нам будешь процветать. Расцветёшь . У нас красота.
и с повышением не в лучшем виде