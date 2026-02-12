Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ

Рост тарифов ЖКХ является важной темой, российские власти внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, считается ли обоснованным резкое повышение стоимости коммунальных услуг.

Песков добавил, что повышение тарифов ЖКУ в России не должно быть резким и заявил о необходимости замедлить этот рост. Также пресс-секретарь пообещал, что власти будут предметно рассматривать каждое обращение граждан касательно квитанций и цен на ЖКУ, пишет Газета.RU.

Россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости взять тарифы ЖКХ под особый контроль.

  1. 12.02.2026, 18:02
    Гость: Гость

    А от Пескова и Володина разве что-то зависит? Мониторить они могут сколько угодно, но решает другой человек.

  2. 12.02.2026, 18:00
    Гость: World - по идее страны процветания......

    нет ее
    Отсюда так - жаль
    По идее заместо ОАЭ и Щвейцарией - вообще за жкх лтатить не надо до 100 кв. м на человека
    Оплата конечно должна быть, но путем записи сумм (в том числе внебюжетных гос. источников)))))))))) для оплаты.
    Эти суммы переводяться человеку для такой оплаты ......
    В случае не поступлений сумм человек не платит.
    А по судам разбираются "производители и сеть,

  4. 12.02.2026, 17:40
    Гость: 85%

    А чего это ты там так страдаешь? Не мучайся . А то совсем там сгниёшь. Приезжай к нам будешь процветать. Расцветёшь . У нас красота.

