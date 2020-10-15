В ЦАР считают Россию другом и рады военной и гуманитарной помощи
В рамках соглашения о сотрудничестве Москва послала ЦАР очередную партию военной и гуманитарной помощи - кроме бронетехники в Банги были привезены игрушки и конфеты.
Сегодня утром в столице ЦАР состоялся военный парад, в котором участвовала подаренная Россией техника – бронемашины БРДМ-2. За последние два года РФ совершила уже третью официальную поставку вооружения, в которую вошли два десятка бронированных разведывательно-дозорных машин. Россия подтвердила свои намерения содействовать восстановлению мира в регионе.
Кроме вооружения РФ отправила в Банги более пяти тонн конфет «Мишка на Севере» для детей, которые никогда их не пробовали. Для маленьких жителей республики это стало большим праздником.
Россия уже не первый год оказывает поддержку местному населению и властям. Социологические опросы подтверждают, что благодаря этому в ЦАР стало намного безопаснее, а 87% местных жителей считают РФ лучшим другом их страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эти «друзья» кроме фразы «дайте денег» других слов-то так и не выучили.
А так-то, неплохо было бы к ним бывшего президента и премьера послом на месячишко направить, он их быстро научил бы как без денег держаться надо.
Не зарастет тропа Политбюро....
Сожрали четверть насселения людоеды - и решили перевоспитаться..
Стоит смысл пропускать привычки местной тусовки - которая схожа с росийской (кто отведал человечины - не забудет никогда) - в том случае если есть большие заалежи редких элементов.
Тогда хоть с людоедами. хоть с чертом , хоть с дьяволом можно дружить.
Братья по разуму.