В ЦАР считают Россию другом и рады военной и гуманитарной помощи

16:07 15.10.2020

Российская Федерация продолжает помогать Центральноафриканской республике восстанавливать мир и спокойствие на своей территории

В рамках соглашения о сотрудничестве Москва послала ЦАР очередную партию военной и гуманитарной помощи - кроме бронетехники в Банги были привезены игрушки и конфеты.

Сегодня утром в столице ЦАР состоялся военный парад, в котором участвовала подаренная Россией техника – бронемашины БРДМ-2. За последние два года РФ совершила уже третью официальную поставку вооружения, в которую вошли два десятка бронированных разведывательно-дозорных машин. Россия подтвердила свои намерения содействовать восстановлению мира в регионе.

Кроме вооружения РФ отправила в Банги более пяти тонн конфет «Мишка на Севере» для детей, которые никогда их не пробовали. Для маленьких жителей республики это стало большим праздником.

Россия уже не первый год оказывает поддержку местному населению и властям. Социологические опросы подтверждают, что благодаря этому в ЦАР стало намного безопаснее, а 87% местных жителей считают РФ лучшим другом их страны.