Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений

Для творчества группы «Конец фильма» с самого начала была свойственна трансляция ощущения подвешенности на волоске

Собственно, одно название группы чего стоит! Большой плюс подобного отношения к жизни состоит в том, что когда начинаются катаклизмы, носители такого мировоззрения остаются невозмутимыми, не просто не паникуя сами, но и заря(а)жая своей здоровой самоиронией других. В полной мере это продемонстрировал концерт группы в «Мумий Тролль баре» 29 января.

День выдался непростым, цифры на всем известных графиках неумолимо росли, и, конечно, многие не смогли прийти на концерт по вполне уважительной причине. Однако лидер группы Евгений Феклистов нашел в себе силы пошутить про недавно завезенный из Африки ценный груз и уже почти на полном серьезе заявить, что на концерте сегодня собрались лучшие люди, чтобы послушать лучшую группу.

Во время выступления снимался новый клип «Конца фильма» и словоохотливый Феклистов нашел увлекательный поворот и для этой, казалось бы, сугубо производственной темы. Припомнив, что операторы посоветовали ему в начале концерта для отстройки камер сыграть какую-нибудь проходную песню, он распространил эту коллизию на спорт (можно позволить мазать футболистам на первых минутах мазать по воротам) и на ритуальные практики древности (принести для затравки в жертву богам какую-нибудь ерунду). Так что «Конец фильма» не стал делать никаких скидок и зарубил первым делом энергичную «Машину цвета Валентино» с боевым кличем: «Вот он рок!»

Выдвинув лозунг «не пейте за рулем, а без руля сам Бог велел», Евгений Феклистов вспомнил песню-тост «Мне хорошо». «Весна» стала благословением группы на весенний настрой, а «Не завидуй» описывала условия, при которых можно сохранять подобное равновесие в душе в любое время года. Новинка «Илья» оставила четкое ощущение, что все здесь не одиноки, а дилогия о Тарту и Санкт-Петербурге напомнила каждому о городах, где тебя непременно ждут.

Периодически Феклистов демонстрировал свое фирменное чувство юмора. «Вы прекрасны! - отвесил он публике щедрый комплимент после романтичных «Огней», а когда услышал подобное в ответ в свой адрес, тут же парировал, - Ну я-то, само собой, конечно. Что будет когда вырасту?» Песня «Далеко» вызвала в исполнителе очередной прилив благодушия: «Еще далеко — как до финала концерта, так и до окончания финансового бюджета». Крайне ободряюще прозвучала песня «Новый день», когда на словах «я должен это изменить» Феклистов требовательно указывал медиатором в зал, давая понять, что каждому это под силу.

Музыканты тоже вносили свою лепту в эмоциональный фон концерта. Барабанщик Сергей Батраков (который, по словам шефа, давно познал на собственном опыте справедливосто рекламы «Твикса» «одна палочка хорошо, а две — лучше») сыграл как раз перед «Новым днем» угарное соло. Гитарист Сергей Андрианов не только показал, как обычно, полную тончайших нюансов игру, но и эмоционально подпел в редко исполняемой групой песне «Музыка играла».

На борьбу с зимней смурью была снаряжена и «Элис», которую изобретательный Феклистов продолжил наделять новыми сверхспособностями. Помимо того, что она лечит «Омикрон» и «удлиняет пенис», она теперь еще оказалась способной заплатить за всех и каждого. Изъявив желание, наконец, встретиться с ней, Евгений признался: «Я не то чтобы женюсь, но начнем наше знакомство с оплаты». Радикальной редакции подверглась и строчка об однополых забавах. Вместо «порноборьбы» Феклистов на сей раз спел: «Это чур меня, чур — так что давайте придерживаться традиционных отношений».

Работникам тяжелого офисного труда, не чуждых служебным романам, «Конец фильма» посвятил «Ретроградного Меркурия». А поскольку все сошлись на том, что неблагоприятный период, описанный в этой песне явно не закончился, Евгений Феклистов спел в качестве компенсации «Худшее, конечно, впереди», объявив эту песню поводом хоть для сдержанного, хоть для безудержного оптимизма».