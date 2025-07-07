Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сказал собеседник издания.

По данным «Коммерсанта», рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым Старовойт был отмечен в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан. Ему было 53 года..

Как стало известно «Коммерсанту», против Старовойта дал показания Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области. В апреле Смирнов был арестован по делу о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени Старовойт занимал пост губернатора Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам перестановки в Минтрансе, не стал связывать отставку Романа Старовойта с должности с утратой доверия.

«Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — приводит его слова РБК.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2025, 17:48
    Гость: Агент Смит

    Почему не пишут что с ним случилось, тоже наверное суицид? Как говориться: аннигилируй себя сам - ты не понравился Путину.

  2. 07.07.2025, 17:26
    Гость: Бриллиантовая рука

    Как говорил один мой знакомый… покойник… «Я слишком много знал».

  3. 07.07.2025, 17:12
    Гость: И.Якут

    Этого еще не хватает нам в царстве-государстве. Если виновным себя почувствовал, отправился бы на СВО, а если не сильно виноват - отдохнул бы, пока новое место не нашли (надо понимать, что законы так составлены, что их не нарушить где-то не возможно, всегда есть за что упрятать за решетку. Вопрос лишь в том - по злому умыслу или для дела). По возрасту ведь - пацан еще.

  5. 07.07.2025, 17:05
    Гость: А

    вотт и подробности: он поехал на соревнование к дочери, обнял ее, вернулся домой, взял пистолет, сел в Теслу, уехал в лес и застрелился...

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Газпром» в глубоком кризисе: Причины и прогнозы
© KM.RU
«Может, и по башке кому-то прилетит»: Резкий рост квартплат в июле вновь поставил вопрос — откуда такие цифры взялись?
Состояние богатейших россиян за полгода выросло на 24,5 млрд долларов
Набиуллина: у нас впереди очень неспокойные времена
Избранное
Замуж за мигранта: почему миллионы русских женщины предпочитают выбирать на роль спутника жизни представителей нетитульной нации?
BRAMA «UNDGRND»
«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители
«Коллективный Запад повернулся к нам задом? Не беда – есть дружественный Китай. А что, если завтра и Китай к нам повернётся тем же самым местом?»
«Это неправильно - звать отменять дипломы и научные степени на том основании, что на сегодня можно высказать претензии к их качеству»
Незабываемый четверг! «Блиц» (интернет-сингл)
«Калинов мост», 5 апреля, 1930 Moscow
«Тайм-Аут», 17 апреля, «16 Тонн»
Steam Hammer «Cathode Atomiser»
Redlight King «In Our Blood»
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации