Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово

16:12 7.07.2025

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сказал собеседник издания.

По данным «Коммерсанта», рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым Старовойт был отмечен в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан. Ему было 53 года..

Как стало известно «Коммерсанту», против Старовойта дал показания Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области. В апреле Смирнов был арестован по делу о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени Старовойт занимал пост губернатора Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам перестановки в Минтрансе, не стал связывать отставку Романа Старовойта с должности с утратой доверия.

«Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — приводит его слова РБК.