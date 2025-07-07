Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово
Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сказал собеседник издания.
По данным «Коммерсанта», рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Макарова, которым Старовойт был отмечен в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан. Ему было 53 года..
Как стало известно «Коммерсанту», против Старовойта дал показания Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области. В апреле Смирнов был арестован по делу о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени Старовойт занимал пост губернатора Курской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам перестановки в Минтрансе, не стал связывать отставку Романа Старовойта с должности с утратой доверия.
«Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — приводит его слова РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему не пишут что с ним случилось, тоже наверное суицид? Как говориться: аннигилируй себя сам - ты не понравился Путину.
Как говорил один мой знакомый… покойник… «Я слишком много знал».
Этого еще не хватает нам в царстве-государстве. Если виновным себя почувствовал, отправился бы на СВО, а если не сильно виноват - отдохнул бы, пока новое место не нашли (надо понимать, что законы так составлены, что их не нарушить где-то не возможно, всегда есть за что упрятать за решетку. Вопрос лишь в том - по злому умыслу или для дела). По возрасту ведь - пацан еще.
Лихие 90-е продолжаются. Чубайс знал что говорил
вотт и подробности: он поехал на соревнование к дочери, обнял ее, вернулся домой, взял пистолет, сел в Теслу, уехал в лес и застрелился...