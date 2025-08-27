LASCALA «Пульс. Live» (рецензия на видеоклип)

Интернет-сингл группы LASCALA «Пульс» был представлен еще в 2018 году

Песня была весьма актуальной для тех, кто жил в глубинке, но волею судеб перебрался в большой город. В мегаполисах совсем иной ритм и, понятно, что «понаехавшим» поначалу приходится очень тяжело. Нужно все время двигаться вперед, чтобы закрепиться, при этом не изменить себе. Но мы же помним из «Брата», что город — злая сила, поэтому здесь нередко приходится переступать через себя и идти на недопустимые компромиссы. В этой двойственности, талантливо преломленной в «Пульсе» и была сила песни. Чувствуется, что сингл был выстраданным, поскольку и сама вокалистка коллектива Аня Грин переселилась в свое время в предместье столицы из Чукотки.

Такие песни, как «Пульс» нередко становятся концертными хитами, что и доказывает ее официальное live-видео. Переехавшие — вечные неофиты, вот и Аня Грин спрашивает у зрителей, есть ли среди них новички. Таковых не осень много, либо активность публики оставляет желать лучшего. Но и с ними певица прекрасно управляется, ненавязчиво их подначивая. Наблюдать за этим очень интересно, но сердце сживается, когда понимаешь, что видео снято в сгоревшем ныне клубе «Известия Hall». Надо ли после этого еще раз доказывать, насколько нелегка жизнь в мегаполисе?