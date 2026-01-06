Путин поручил правительству и ЦБ восстановить рост экономики в 2026 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России восстановить темпы экономического роста в 2026 году. Соответствующее поручение содержится в перечне итогов заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить […] восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», — цитирует документ «Коммерсант».
Также поставлены задачи по повышению производительности труда, ускорению внедрения перспективных технологий, «обелению» отдельных секторов экономики, изменению структуры импорта и преодолению негативных демографических тенденций. Доклады по исполнению поручений ожидаются до 1 июня 2026 года.
На всякий случай ему нужно ещё поручить солнцу, что бы каждый день всходило.
Ну и хорошо, теперь точно экономика будет расти! Конечно надо было ему ещё в прошлом году это поручить, но лучше поздно, чем никогда.
Очередное громкое поручение в отсутствии предпосылок для его реализации. Ставки по банковским кредитам остаются высокими. Это ограничивает возможности по внешнему финансированию экономических проектов. Внешних инвестиций нет. Экспорт просел. Доходность компаний снизилась. Мы на пороге стагнации, а нам очередную клюкву вешают.
а вот если б он не поручил . то как бы мы жили ?
Была недавно прямая линия и можно письмо написать в кремль.ру. президенту, вот и выскажись. Они отвечают на удивление быстро, не лично сам а его помошники, лично проверял. Я для хохлы Аурус попросил, ответили что не положенно, нет такой социальной поддержки.