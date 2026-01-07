США начали операцию по захвату танкера с российским флагом
Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, поддержку береговой охране оказывали американские военные.
Собеседники Reuters также отметили, что на момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда.
Источник RT сообщил, что над кораблем действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.
Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.
Сам танкер находится к югу от Фарерских островов.
Некоторые не россияне ещё в Крыму кричали - "Америка с нами"...
Нам и не хотелось...Верховному этот рыжий черт нравится.
Нет у нас больше страны,ребятки.Нет-и никогда не будет.
Отсель просить мы будем Трампа. Нижайше и с поклоном.
При чем тут Украина? Россия воюет против США и ЕС на Украине. Война ограничена лишь тем, что солдаты пока в основном украинские, а больше никакими вооружениями она не ограничена. Если Америка будет воевать напрямую собственными солдатами, то что изменится по большому счету?