США начали операцию по захвату танкера с российским флагом

Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, поддержку береговой охране оказывали американские военные.

Собеседники Reuters также отметили, что на момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда.

Источник RT сообщил, что над кораблем действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.

Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.

Сам танкер находится к югу от Фарерских островов.

