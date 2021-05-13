Соломенные еноты «Остров-крепость»

Соломенные еноты «Остров-крепость»

Исполнитель: Соломенные еноты, Название: «Остров-крепость», Стиль: панк-рок, Год: 2020

«Соломенные еноты» были и остаются вечной мерзлотой русского андеграунда, которую не разгрызть и не постичь даже многим верным его адептам. Эскапизм их скончавшегося два года назад основателя Бориса Усова феноменален. Музыкант не просто сводил к минимуму контакты с внешним миром и долгое время накладывал вето на издание своих альбомов, но и был феноменом даже не московского, а коньковского панка, введя в обиход такое причудливое словечко, как формейшн.

Вместе с тем, вдумчивый рецензент их альбома «Остров-крепость» Даниил Киберев отмечал, что в кои-то веки в этой работе «Соломенные еноты» вылезли из скорлупы своего компактного мирка и достоверно отразили метафизику недостаточно отрефлексированного в нашей культуре и субкультуре 1997 года. Да и впрямь — к тому моменту поутихла даже боль от расстрела «Белого дома», в котором, как открылось вдруг Усову, тоже «сгорали люди без совести и морали».

Излишне говорить, что от таких выводов легче не стало, поэтому пришло время для возведения Острова-крепости, внутри которой был хотя бы призрачный шанс спастись. Усов наивно рассчитывал, что ее стена не станет расстрелльным местом Николая Гумилева, а за нею откроется еще хоть что-то. Например, ласковый взгляд долгожданной «Мамы для мамонтенка». Или томящийся за Берлинской стеной слон «Ганс Чампурсин».

Не стоит удивляться, что к моменту записи «Острова-крепости» коньковская улица Островитянова окончательно стала для Усова его персональной Abbey Road (кстати, один корень с вынесенным в заглавие диска «островом» тут явно не случаен!). Сюда, например, подтянулись и участники актюбинской «Адаптации». В результате Ермен «Анти» Ержанов сыграл в альбоме на барабанах, и это сотрудничество было скреплено песней «Поезд Актюбинск-Москва» в которой Усов мастерски воспроизвел присущие «Адаптации» мотивы безысходности.

Еще одной группой, с которой ведется в альбоме напряженный диалог — тюменская «Инструкция по выживанию». Аллюзии на их творчество встречаются чуть ли не в каждой второй песне «Острова-крепости». Чаще всего это полемика. Скажем в «Японии» неумоевский императив «Погляди на небо» отклоняется, потому что герою важно либо обстроиться здесь и сейчас, либо стремглав отправиться в это самое небо, а не промышлять его созерцанием. Только так, по мнению Усова, можно избавиться от разрушительного действия Империи Зла. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Список недружественных стран: могли бы заняться развитием, но составляем списки «обидчиков»
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
К атаке на Израиль привели арабские хитрости
Избранное
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
Бич современного поколения: авитоминоз
Что такое цемент: история, химия и промышленность
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают
Ленточный фундамент своими руками