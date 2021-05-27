Латвия срывает чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею может объявить бойкот оставшейся части чемпионата мира в Латвии и досрочно завершить свое выступление. Аналогичное решение может принять и Беларусь

Такой вариант развития событий допустил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Аналогичное решение может принять и Беларусь, которую власти прибалтийской республики публично унизили, заменив ее государственный флаг в центре Риги на бело-красно-белый.

Страна - хозяйка чемпионата своими провокационными выходками ставит его на грань срыва.

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель надолго запомнит мировое первенство этого года. Не только и не столько потому, что результаты группового этапа шокируют любителей хоккея (фавориты, будто сговорившись, терпят поражения - канадцы после трех матчей не заработали ни одного очка). Важно другое: страна - хозяйка турнира фактически вступила в конфликт с руководством IIHF, пытаясь превратить праздник спорта в свой политический перфоманс.

Возможно, чемпионат прошел бы спокойно, но задержание Романа Протасевича в аэропорту Минска вдохновило латвийских политиков на изощренную провокацию. Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич под объективами фото- и видеокамер спустили государственный флаг Беларуси перед отелем, в котором остановились хоккеисты. Вместо него повесили бело-красно-белый стяг - символ белорусской оппозиции.

В тот же день между Минском и Ригой разразился дипломатический скандал. Руководство Международной федерации хоккея тоже не смогло остаться в стороне.

Рене Фазель сделал по этому поводу публичное заявление и осудил Стакиса.

«Мэр Риги и его заявление? Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», - отметил Фазель.

Чуть позже Стакис опубликовал текст письма, которое ему отправил президент Международной федерации хоккея: «С большим удивлением мы узнали о том, что вы сегодня сделали с флагом ФХРБ (Федерации хоккея Республики Беларусь - прим. ред.), члена IIHF. Вы публично сняли флаг с различных точек в Риге и сделали открытое заявление в соцсетях, что этот флаг символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, и что он не должен находиться в Риге. Мы просим вас срочно снять флаги IIHF, а также флаг чемпионата мира, на котором есть название IIHF, с того места. Согласно уставу IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем убрать любую связь IIHF с политическими заявлениями, которые вы сделали, заменив флаг члена нашей организации».

Мэр Риги спорить не стал - распорядился убрать флаги IIHF. И написал, что «каждый сам выбирает сторону - жаждущий свободы народ или кровавый диктатор». Это уже личное оскорбление в адрес Рене Фазеля, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с Лукашенко и до последнего хотел провести чемпионат мира 2021 года в Минске. После встречи с «последним диктатором Европы» ему сильно досталось от западной прессы.

Не исключено, что травля Фазеля возобновится с подачи латвийских политиков. Его стремление не политизировать большой спорт выдается за поддержку «кровавого диктатора».

Помимо флагов Беларуси и IIHF, в Риге убрали также государственные флаги другой страны - участницы чемпионата мира - России. Эта провокация латвийских властей вообще лишена всякой логики.

Тот же Ринкевич поясняет, что флаг РФ якобы не может украшать столицу «чисто юридически», поскольку из-за санкций России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой Олимпийского комитета России.

Но ранее Управление образования, культуры и спорта Рижской думы давало совсем другую информацию: российским спортсменам запрещено выступать на соревнованиях под флагом своей страны, а украшать этим флагом город никто не запрещает. «Что это - неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?», - задается вопросом посольство России в Латвии. Скорее всего, верны все перечисленные варианты.

Вишенкой на торте пока стало предложение депутата Сейма Латвии Айгарса Бикше взять в заложники сборную Беларуси по хоккею.

«Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает за границу лишь в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», - написал парламентарий.

Трудно комментировать это заявление всерьез. С другой стороны, происходящее требует жесткой реакции со стороны руководства Международной федерации хоккея. Бикше - член партии «Для развития/За!», которая по итогам выборов 2018 года заняла четвертое место и вошла в коалицию. То есть взять в заложники белорусских хоккеистов предлагает представитель правящего большинства в высшем законодательном органе Латвии.

Возможно, это не последняя провокационная выходка латвийских политиков. Но и того, что произошло, уже достаточно для бойкота чемпионата мира со стороны двух его участников - России и Беларуси.

«Что это вообще такое? Почему мэр Риги втягивает турнир и спорт в целом в какие-то интриги? Спорт не должен быть заложником политических игрищ. IIHF не должна оставлять без внимания этот демарш. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота оставшейся части чемпионата со стороны нашей и белорусской сборных. Думаю, IIHF придется принять непростое решение», - заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

О каком решении идет речь, он не уточняет. Попробуем домыслить сами: за попытку превратить чемпионат мира в политический перфоманс и за нанесенный имиджу Международной федерации хоккея ущерб Фазель и компания могут ввести против Латвии санкции.

Даже если этого не произойдет, прибалтийская республика теперь может не рассчитывать на то, что ей еще раз доверят право проведения матчей чемпионата мира по хоккею.

Да и другие спортивные федерации, вероятно, сделают соответствующие выводы из событий в Риге.

Рене Фазель не по своей воле согласился отобрать турнир у Беларуси и полностью доверить его организацию Латвии. Но только сейчас он, вероятно, понял, с кем связался. Понял и десять раз пожалел.