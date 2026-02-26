Евгений Каргаполов «Эмоции»

Исполнитель: Евгений Каргаполо, Название: «Эмоции», Стиль: инструментальный-рок, Год: 2013

Сибирский гитарист Евгений Каргаполов, прославился участием во многих группах — от «Черного Лукича» до «Ивана-Кайфа». Однако он является самостоятельной боевой единицей и обладателем собственной студии звукозаписи, выпустив совсем недавно на «Выргороде» два сольных альбома инструментальной музыки - «Сладкая утопия» и «Мы». Еще одна бессловесная пластинка «Эмоции», записанная в 2013 году, ждет своего часа. Попробуем окунуться в эти эмоциональные всплески.

Стартует альбом интригующе — с инструментала «Смотрим боевик». Те, кто застал конец 80-х — начало 90-х, помнят, насколько большое значение в нашей стране имели видеомагнитофоны. Просмотр очередной ленты превращался в целый ритуал и служил своего рода окном в западную жизнь. Правда, судя по арт-роковой аранжировке трека «Смотрим боевик», герои выбрали советскую продукцию — что-то типа «Пиратов XX века», либо же подходят с местечковым менталитетом к голливудской продукции. В процессе просмотра один из компании перебирает с пивом и засыпает прямо перед экраном. Остальные его будят, слыша в ответ нечто нечленораздельное.

Примерно такими же пышными арт-роковыми виньетками инкрустирован «Град», где гитарные атаки изображают падающие на головы зазевавшихся прохожих ледышки, а все остальные инструменты — возводят то, под чем страдальцы пытаются укрыться. Заглавные «Эмоции» нанесены крупными прифанкованными мазками — примерно то же наблюдаем и в оформлении альбома. «Лаура» - напротив нечто утонченное, неуловимое бесплотное, как и вынесенная в заглавие героиня, к душе которой поди еще подбери ключ. Но музыка Евгения Каргаполова способна и на это…

«Молитва» - это реквием по Черному Лукичу (Вадиму Кузьмину), с которым Евгений Каргаполов играл долгий период. В этом треке одновременно ощутимо смятение от потери и просьба к Богу об упокоении чистой души музыканта в вечных обителях. В композиции отчетливо слышны ангельские голоса, которые приносят автору благую весть о том, что его молитва услышана и принята к исполнению.

С этого момента альбом становится более созерцательным и интровертным. «Все помню» будто бы озвучивает сибаритство героя в уютной квартире под теплым пледом с чашкой имбирного чая на прикроватном столике. «Искал, но не нашел» - выход на прогулку, неспешную и самоуглубленную, так что, может, и к лучшему, что не нашел и не покинул своей скорлупы. «Дуща-потемки» - попытка вскрыть травмирующие точки в подсознании посредством острой, как скальпель, гитары. Наконец, «Стратосфера» поет — успешный выход во внутренний Космос, где герой свободно парит при помощи невесомых электронных эффектов.

Своеобразный постскриптум — финальная песня «Текила». Начинается она со смеха, свидетельствующего о том, что внутренний кризис преодолен. Потребление текилы (как и просмотр видеокассеты) — целый ритуал, поэтому трек звучит энергично, но с толком и с расстановкой. Латиноамериканского колорита добавляет партия аккордеона и участие в записи «Текилы» экс-барабанщика «Калинова Моста» Виктора Чаплыгина, ведь такие напитки надо потреблять исключительно в меру и в хорошей компании.

