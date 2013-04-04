Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»

Эта эффектная певица известна своей работой в группе «Виа Гра»

Но этим ее творческие амбиции отнюдь не ограничиваются. Она снимается в кино и пробует себя в роли телеведущей. Игра на преодоление – стиль ее жизни. Главными чертами своего характера она считает категоричность и ответственность. И если первое качество мешает ей в жизни‚ то второе явно идет на пользу‚ – иначе было бы трудно добиться высот‚ которых Альбина достигла.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. Ее отец был геологом. Альбина – старший ребенок в семье. Родители развелись, как только поставили на ноги детей. Страсть к музыке привила девочке тетя.

В раннем детстве будущая певица мечтала стать врачом и лечила друзей-сверстников. Однажды Альбина закапала одному мальчику в нос одеколон, чтобы вылечить «насморк». «Бедный ребенок опьянел и не смог надеть сандалики. Его качало из стороны в сторону, а я испугалась до смерти и прекратила эксперименты», - вспоминает звезда.

Позже, когда отец брал дочь в свои геологические поездки и даже учил брать слепки почвы, девочка влюбилась в геологию. Именно тут вмешалась тетя и настояла на том, чтобы у Альбины было классическое образование. Девочку отправили учиться в музыкальную школу.

Когда ей исполнилось семнадцать, Джанабаева поехала в Москву. В столице она училась в Государственном музыкальном училище им. Гнесиных. Уже во время учебы в ВУЗе снималась в кино и рекламе, участвовала в театральных постановках.

Получив диплом, Джанабаева заключила трехмесячный контракт на работу в Корее – она участвовала в мюзикле «Белоснежка и семь гномов» и исполняла партию Белоснежки на корейском языке. Но вскоре работа с корейцами была окончена, поскольку Валерий Меладзе пригласил Альбину стать бэк-вокалисткой в его коллективе. Ему тогда очень нужна была артистичная девушка.

Альбина Джанабаева и группа «Виа Гра»



Достижения и сложности

Трудилась в «Виа Гра» Альбина недолго, – уже через два года певица родила сына Костю. Артистка выходила на сцену вплоть до шестого месяца беременности. Небольшой животик не мешал ей свободно чувствовать себя на концертах.

А после родов и небольшого декретного отпуска Альбина приняла приглашение от продюсеров «ВИА Гры» Константина Меладзе и Дмитрия Костюка быть уже не бэк-вокалисткой, а полноценной солисткой группы (предыдущая вокалистка Анна Седокова ушла из коллектива). Дебютом в группе для Альбины стал клип на композицию «Мир, о котором я не знала до тебя».

В начале 2010 года коллектив «ВИА Гра» покинула солистка Татьяна Котова. Спустя какое-то время она дала компрометирующее интервью о своем пребывании в группе. В частности, рассказала о скандалах, которые Альбина Джанабаева якобы устраивала за кулисами своим коллегам, Меседе Багаудиновой и ей, Татьяне. Девушка заявила, что Альбина постоянно была на нервах и могла сорваться из-за любой мелочи. К тому же, по словам Котовой, певица довольно несдержанный и резкий человек. Татьяна также добавила, что Альбина занимала «особое положение» в группе – из-за связи с Валерием Меладзе.

Как бы там ни было, в составе группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева записала 4 альбома. Первая пластинка с ее участием, «Бриллианты», вышла в 2005 году. Далее последовал студийный альбом «L.M.L.», затем «Поцелуи» и «Эмансипация».

Интересно, что в фильмографии певицы ролей больше, чем пластинок. В 1998 году Альбина дебютировала в картине «Лесные болота». В 2000 году последовала работа над «ДМБ 002», затем фильмы «Львиная доля»,«Звездные каникулы», «Держи меня крепче», «Операция «Праведник» и «Измена».

Альбина Джанабаева

Выход из любовного треугольника

Слухи о романе Джанабаевой и Валерия Меладзе ходили давно, и, вероятно, певец устал скрывать свои отношения с Альбиной, из-за которой развелся с женой после 18-лет брака. Он ушел от своей супруги Ирины, которая родила ему трех дочерей. По одной из версий, инициатором расставания была всё-таки жена, которой надоело терпеть «параллельную» любовь певца. Эта романтическая история получила еще более неожиданное продолжение – Валерий признал сына Костю, которого скрывал семь лет. «Да, у меня есть сын. В графе «отец» в свидетельстве о рождении у него стоит мое имя», – заявил певец.

Альбина работала бэк-вокалисткой с 2002 года. После того, как в 2004 году солистка «ВИА Гры» родила сына, она старалась скрывать имя отца ребенка.

Бывшая супруга Меладзе Ирина призналась, что знала об измене мужа: «Эту историю я пережила давно. Узнала о том, что в моей семейной жизни была, так скажем, третья сторона, несколько лет назад. Валера сам сказал мне это в порыве эмоций. Как любая женщина на моём месте, я отреагировала остро. Почувствовала, словно в душе разорвалась ядерная бомба». Ирина также заявила, что после того, как отношения Меладзе и Джанабаевой стали достоянием гласности, предложила певице встретиться, но та отказалась. Кстати, Ирина Меладзе отметила, что Костя совсем не похож на отца. Более того, говорила Ирина, Альбина жила параллельно с двумя мужчинами, и тут возникает очень много вопросов...

Невзирая на все кривотолки, Альбина призналась, что мечтает родить Валерию еще одного ребенка. По словам Джанабаевой, это не только ее желание, но еще и просьбы сына о братике или сестренке. «С отцом моего сына у нас все хорошо. Мы пока не женаты. Думаю, свадьба – это всего лишь вопрос времени, хотя она ничего не изменит в наших отношениях. Мы и так с ним связаны навечно – нашим ребенком», – заявила певица. Тем не менее после развода с супругой Ириной Валерий Меладзе живет один. Более того, папарацци, которые пристально следят как за Меладзе, так и за Альбиной, отмечают, что те на публике ведут себя друг с другом очень холодно. Какое у этой истории будущее, покажет время.

Альбина Джанабаева

Дробное питание и высокий каблук

Для Альбины в деле ухода за собой чуть ли не самое сложное – это мотивация. «Но как только начинаешь регулярно ходить в фитнес-клуб и видишь изменения в лучшую сторону, то о мотивах не думаешь, просто гордишься достигнутыми результатами», – говорит звезда.

Даже после рождения сына певица быстро вернулась к прежним формам, без особых усилий, в силу хороших генов. Конечно, огромное значение имеет и правильное питание. Певица нашла подходящий для себя вариант – дробное питание пять раз в день. Если появляется чувство голода – лучше не бороться с ним, а перекусить, к примеру, съесть яблоко. Важнейшая трапеза, по мнению Джанабаевой – это завтрак. Певица любит соленую овсяную кашу с оливковым маслом и соевым соусом и черный чай с лимоном.

Ну а чтобы весной привести себя в порядок, звезда советует только одно: уменьшить порции. Потому что жесткие диеты бывают неэффективны. Лучше меньше есть, сохраняя в рационе разнообразные продукты.

В салонах красоты Альбина чаще всего оказывается, если дело касается ухода за волосами. А еще она очень любит массаж и ванны с морской солью и травами. Всегда носит с собой, помимо обычной сумки, еще и небольшую сумочку с украшениями и солнцезащитными очками.

Что касается одежды, то певица предпочитает классический стиль, но креативный подход к обновлению гардероба ей тоже не чужд: «Могу смело отрезать рукава у куртки или пальто и сделать классический жилет». В повседневной жизни, вне красных дорожек, она предпочитает носить вещи в стиле «fashion casual», позволяющем сочетать дизайнерскую куртку-косуху с узкими джинсами и обувью на плоской подошве. Ну а любимый вечерний вариант – силуэтное платье-футляр и обязательные туфли на высоком каблуке.

Альбина Джанабаева

Новый образ

Альбина рано почувствовала себя красавицей. «Гадким утенком я никогда не была, – говорит звезда. – В первом классе мальчик носил после уроков мой портфель, в шестом мне уже писали записочки. А если серьезно, то я считаю, что женщина расцветает, когда любит».

За время пребывания на эстраде певица не раз меняла имидж. Каким будет амплуа Джанабаевой в будущем, пока неизвестно. Но, судя по тому, как резко изменилась артистка в последнее время, от бесшабашности эротичного трио в ее облике осталось мало. Появляясь на мероприятиях, Альбина почти не напоминает себя прежнюю, то есть «рыженькую» из «ВИА Гры». Она распрощалась с короткими юбками в блестках и легкомысленными накидками – словом, нарядами, которые более подходят не гламурной даме, а танцовщице кордебалета. На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Альбина появилась в роскошном красном комбинезоне с умопомрачительным декольте, делающем ее похожей на голливудскую звезду. Также ее можно увидеть на светских мероприятиях одетой в элегантные платья-футляры, с прической в ретро-стиле. Такой имидж больше соответствует ее возрасту и очень нравится поклонникам.

В каком-то смысле, прошлый год стал для певицы переломным. Продюсерами группы было заявлено, что с 2013 года женское трио «ВИА Гра» прекращает свое существование, а ставку Константин Меладзе теперь будет делать на сольную карьеру Альбины. «Прекрасно понимаю, что человеку, а тем более творческому, нужно развиваться, ей хочется попробовать себя и сольной певицей, и в качестве актрисы и телеведущей», – признался Меладзе.

Впрочем, сольной карьерой амбиции Джанабаевой отнюдь не ограничиваются. Она блестяще проявила себя как актриса в фильме Кирилла Серебрянникова «Измена». Фильм стал участником Каннского фестиваля и понравился зрителям. Дополнительную популярность ему принесли, не в последнюю очередь, откровенные сцены с участием Джанабаевой. Посмотревшие «Измену» поклонники уверяют – они так засмотрелись на совершенное тело актрисы, что не успели разглядеть ее актерские данные.

Одним словом, за будущее Альбины после распада группы можно не волноваться в любом случае.

Фото из фан-сообщества певицы в «ВКонтакте»