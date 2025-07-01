Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Влечение», Стиль: панк-хардкор, Год переиздания: 2024

Альбомом "Влечение" ознаменовался московский период улан-удэнского "Аборта мозга". В Первопрестольную перебрались ключевые на тот момент участники группы - Сабрина Амо и Рэм. Записывались в самом центре на студии PowerSky, которая, как нетрудно догадаться, базировалась на Поварской. Место за барабанами занял ныне покойный ударник "Теплой трассы" Михаил Баятдинов, после которого вообще осталось очень немного официально изданных записей. Соответственно, для "Аборта мозга" это был первый релиз с живым барабанщиком.

Песни влечения Сабрина Амо (Наталья Семёнова) создавала ещё в Улан-Удэ. Большинство из них сочинены под впечатлением от преподавания на психфаке, отсюда и название альбома, и описание патологического взгляда на мир. Яркий пример "Миром правит любовь" - саркастический манифест вселенского пессимизма. Тем не менее, мотивация героев песни не лишена созидания, поскольку они хотят освободить Христа с Креста и чувствуют себя отходами. Нужен будет лишь небольшой поворот в сознании, чтобы понять простую вещь: Господь не для того был распят, чтобы его освобождали, а его смерть служит нашему искуплению, чтобы как раз «отходы» из последних превращались в первых.

Ещё один психологический этюд - "Чердаки-подвалы". "Мальчики вешаются, девочки травятся из-за того, что друг другу не нравятся" - идеальное объяснение причин подросткового суицида. Есть в этой песне и печать времени - тот самый 2007-й, который все хотят вернуть. "Водки навалом, но этого мало" - тогда действительно было ощущение стабильности, которая однако все время заводила куда-то не туда, и все равно чего-то не хватало. В итоге более выигрышно выглядели полнейшие изгои, вроде юродивой героини песни "Стерва". Другая сторона отверженности - наглое высокомерие, квинтэссенцией которого стала песня "Не нужны".

Усталость от завышенных ожиданий и изобилия на прилавках ощутима в "Колыбельной". Песня ценна не только своей красивейшей мелодией, но и аллюзиями на буддизм, свойственный Улан-Удэ, но не так уж часто встречающийся в песнях "Аборта мозга". Полная противоположность ей - натуралистичный панк-боевик "Утро мертвецкой пятки", автор которой Волк из раннего состава "Аборта мозга" порефлексировал на тему российских исторических травм.

Три песни из "Влечения" - "Розовый Куст", "Костыль" и "100 ложечек кофе" были позаимствованы из предыдущих альбомов "АМ" и переписаны заново. Музыканты стремились добить хронометраж и улучшить результат. Второе удалось с переменным успехом…

"Влечение" вышел в 2007м в формате CD на крупном панк-лейбле Rebel records и стал первым релизом "Аборта мозга", который группа издала не за свой счёт. Диск и по сей день любим фанатами настолько, что группа включает практически все песни из него в свой концертный репертуар. Надеемся, через два года "Аборт мозга" с помпой отметит юбилей «Влечения». А пока "Изоляция рекордс" выпустила его в формате компакт-кассеты со звучанием радикально лучшим, чем даже на диске. Да еще и в желтеньком таком корпусе, как бы ненавязчиво дающем понять, что вот он наш — золотой запас!